Глобальные инвесторы постепенно уменьшают позиции в долларе - БКС

В четверг индекс доллара (DXY) открылся вниз, после чего предпринимал коррекционные попытки, сообщается в комментарии эксперта "БКС Брокер" Дмитрия Бабина. Незадолго до старта российской сессии DXY перешел к отвесному падению, обновив недельный минимум и теряя сейчас 0,4% около отметки 98,7 п.

"Глобальные инвесторы постепенно уменьшают позиции в долларе как на фоне обещанных недавно новых монетарных стимулов ФРС, так и в ожидании прогресса в торговых переговорах между США и Китаем, что снизит актуальность американской валюты в качестве защитного актива", - отмечает аналитик "БКС Брокер". Сегодня в 15:30 МСК выходят важные данные по индексам потребительских цен в США.

Европейская валюта после старта российской сессии ускорила рост, пара EUR/USD обновляет трехнедельный максимум, прибавляя сейчас 0,55% около отметки 1,103. В четверг инвесторы ждут публикации протоколов последнего заседания ЕЦБ (14:30 МСК), которые могут отразить единодушие или раскол среди монетарных чиновников относительно дальнейшей политики европейского регулятора.