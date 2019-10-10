Рынок акций РФ умеренно снижается в начале торгов четверга в ожидании итогов торговых переговоров США и Китая

Москва. 10 октября. Рынок акций РФ умеренно снижается в начале торгов четверга на фоне неоднозначных сигналов с мировых рынков капитала в ожидании итогов торговых переговоров между США и Китаем; заметно упали акции ПАО "Группа компаний ПИК" на корпоративных новостях, а также бумаги "Роснефти" и "ВСМПО-Ависма" из-за отсечки на бирже дивидендов с учетом расчетов "Т+2".

К 11:10 МСК индекс МосБиржи составил 2699,38 пункта (-0,5%), индекс РТС - 1312,49 пункта (-0,38%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 1%.

Лидерами падения стали бумаги ПАО "Группа компаний ПИК" (-10,3%, до 345,4 рубля за штуку) на сообщении о том, что компания Firlibia Holdings Limited, принадлежащая Марку Роудсу, продала на рынке 14,2 млн акций группы (примерно 2,15% капитала) через процедуру ускоренного формирования книги заявок по цене заметно ниже вторичного рынка. Цена размещения составила 345 рублей за акцию - это соответствует 10,4%-ному дисконту к рынку, сообщает Bloomberg. Цена закрытия на "Московской бирже" в среду составила 385 рублей, при этом 9 октября акции упали на 2,5%.

Кроме того, снизились в цене акции "ВСМПО-Ависма" (-4,6%, дивиденды за первое полугодие - 884,6 рубля на акцию), "Роснефти" (-3,1%, дивиденды за первое полугодие - 15,34 рубля на акцию), "Распадской" (MOEX: RASP) (-1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,9%), АК "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,9%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,7%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,6%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,5%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,4%), "Мосбиржи" (-0,3%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (-0,3%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,3%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-0,3%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,2%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,1%).

Вместе с тем растут в начале торгов акции "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+0,9%), "Мобильных ТелеСистем" (MOEX: MTSS) (+0,5%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,5%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,4%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,1%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+0,1%).

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", плавное снижение российских акций в начале торгов 10 октября связано, прежде всего, с неоднозначными сигналами с мировых рынков капитала, поступающими в ожидании итогов торговых переговоров между США и Китаем.

Американские фондовые индексы завершили ростом торги в среду, участники рынка ожидали возобновления торговых переговоров между США и Китаем и оценивали протокол сентябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС). Агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленный источник сообщило, что Китай по-прежнему открыт для заключения промежуточного торгового соглашения с США, но пока не готов к заключению всеобъемлющего соглашения, которое положит конец торговой войне между двумя странами. Тем не менее, Пекин готов принять ограниченное соглашение при условии, что США не будут вводить новые пошлины на китайские товары, в том числе откажутся от ранее объявленного повышения пошлин, которое должно вступить в силу в текущем месяце и в декабре, отметил источник.

При этом Financial Times, ссылаясь на свои источники, сообщила, что Китай также готов пойти на увеличение закупок соя-бобов в США на 10 млн тонн в год - до 30 млн тонн. Дополнительные закупки в таком объеме эквивалентны сумме порядка $3,25 млрд. Также СМИ пишут, что администрация президента США Дональда Трампа планирует в ближайшее время выдать лицензии, позволяющие некоторым американским компаниям поставлять ряд товаров китайской компании Huawei Technologies.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона меняются разнонаправленно в четверг, участники рынка следят за противоречивыми сообщениями СМИ в преддверии старта торговых переговоров между США и Китаем. Газета South China Morning Post сообщила со ссылкой на источники, что представители Китая и США не смогли достичь прогресса на торговых переговорах на уровне заместителей глав делегаций. По данным издания, китайская делегация во главе с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ намерена покинуть Вашингтон уже в четверг после первого дня переговоров, хотя первоначально предполагалось, что консультации продлятся два дня. Тем временем представитель аппарата американского президента сообщил, что Белому дому не известно о планах китайской стороны покинуть Вашингтон на день раньше намеченного срока.

Европейские фондовые площадки также не демонстрируют единой динамики в четверг утром, колебания основных фондовых индикаторов проходят в диапазоне "плюс-минус" 0,1-0,3%.

В свою очередь цены на нефть эталонных марок умеренно снижаются на фоне пессимизма в отношении перспектив глобальной экономики и данных о большем, чем ожидалось, увеличении запасов топлива в США. Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures в 11:10 МСК составила $58,01 за баррель, что на 0,53% ниже уровня закрытия предыдущей сессии. Фьючерс на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени подешевел на 0,57% - до $52,29 за баррель. Как стало известно накануне из отчета Минэнерго США, запасы нефти в Штатах на минувшей неделе выросли на 2,93 млн баррелей (эксперты, опрошенные S&P Global Platts, ожидали роста на 2,4 млн баррелей). Запасы бензина сократились на 1,2 млн баррелей, что совпало с прогнозом рынка, а падение запасов дистиллятов составило 3,9 млн баррелей вместо ожидавшегося сокращения на 2,5 млн баррелей.

По словам аналитика компании "Велес Капитал" Елены Кожуховой, "внешний фон для российского рынка акций складывается неоднозначным". "Цены на нефть снижаются после нейтральной динамики накануне, а сигналы с мировых фондовых площадок несколько ухудшились, несмотря на то, что торги на фондовых биржах США в среду завершились ростом трех основных индексов на 0,7-1% во главе с высокотехнологичным сектором. Повышение было обеспечено главным образом новостями о готовности Китая заключить частичное торговое соглашение, а также нарастить закупки сельскохозяйственной продукции, если США откажутся от повышения импортных пошлин. В протоколах заседания ФРС при этом не содержалось однозначных сигналов в отношении дальнейшего смягчения политики, хотя и отмечались возросшие понижательные риски для экономики", - отметила Кожухова.

"Основным драйвером дня станут новости в отношении торгового вопроса - долгожданный день настал, а ситуация по-прежнему выглядит неопределенной. На данный момент все еще представляется возможным заключение хотя бы частичного торгового соглашения, но и этого сторонам, вероятно, будет добиться трудно, что создает риски для акций по всему миру, - полагает Кожухова.

Аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов отмечает, что фьючерсы на американские индексы снижаются на 0,2%, в минусе также и нефть, что оказывает некоторое давление на российские акции. "Однако все сильные движения будут лишь после появления информации о результатах очередного раунда торговых переговоров между США и Китаем, стартующих сегодня. Пока инвесторы не ожидают существенного прогресса в решении главного вопроса года, хотя стороны могут заявить о позитивных сдвигах. При позитивном сценарии лучше рынка вполне могут быть акции Сбербанка, если они закрепятся выше 230 рублей, и "Газпрома", у которого есть драйвер в виде хороших перспектив улучшения отношений России с Украиной. Мешает росту рынка нефть, которая никак не может закрепиться хотя бы выше $59 за баррель Brent. Вчера статистика от Минэнерго США показала очередной рост запасов: в этот раз на 2,9 млн баррелей, в то время как рынок ждал увеличения показателя на 1,4 млн баррелей. Более того, среднесуточная добыча в стране увеличилась до нового рекорда - 12,6 млн баррелей. Однако реакция нефти на столь негативные новости была не сильной, из чего складывается впечатление, что нефтяной рынок находится около локального дна, и желающих открывать шорты по нефти не много", - подчеркнул аналитик.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 5,869 млрд рублей (из них 1,635 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).