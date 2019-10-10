Рубль остается заложником новостей о ходе торговых переговоров между Китаем и США - "Нордеа Банк"

В отсутствие значимой макроэкономической статистики в течение текущей недели рубль остается зависимым от новостного фона по торговой войне, говорится в обзоре "Нордеа Банка". Позитивные новости поддерживают рубль, в тренде с растущим аппетитом к рисковым активам, негативные имеют обратный эффект.

"В отсутствие ожиданий о прорывных результатах торговых переговоров у рубля нет значимых поводов для укрепления, - полагают аналитики банка. - Даже если стороны попытаются преподнести итоги переговоров в позитивном ключе, это может создать повод лишь для кратковременного укрепления рубля".