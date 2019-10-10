Оптимизм относительно грядущих переговоров США и КНР по торговле иссяк, что играет не в пользу нефти - Промсвязьбанк

Оптимизм относительно грядущих переговоров США и КНР по торговле иссяк, что играет не в пользу нефти, говорится в комментарии аналитика Промсвязьбанка Екатерины Крыловой.

Статистика от Минэнерго США показала рост запасов сырой нефти на 2,9 млн барр., что в два раза больше ожиданий. В Кушинге запасы тоже прибавили почти 1 млн барр. Это, по мнению эксперта банка, связано с техрегламентом на НПЗ, загрузка упала до минимумов за 2 года. А добыча вновь достигла исторического максимума- 12,6 млн барр./день. Запасы бензинов упали на 1,2 млн барр., дистиллятов - на 3,9 млн барр. Мы сохраняем умеренно скептический взгляд на нефть.

"Слабая статистика и вялый аппетит к рисковым активам заставляют нас опасаться в ближайшее время проторговки диапазона 57-60 долл./барр.", - заключает Екатерина Крылова.