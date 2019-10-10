Цены рублевых корпоративных бондов в четверг не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 10 октября. Цены рублевых корпоративных облигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, в ожидании итогов торговых переговоров между США и Китаем, полагают аналитики.

Американские фондовые индексы завершили ростом торги в среду, участники рынка ожидали возобновления торговых переговоров между США и Китаем и оценивали протокол сентябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС). Агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленный источник сообщило, что Китай по-прежнему открыт для заключения промежуточного торгового соглашения с США, но пока не готов к заключению всеобъемлющего соглашения, которое положит конец торговой войне между двумя странами. Тем не менее, Пекин готов принять ограниченное соглашение при условии, что США не будут вводить новые пошлины на китайские товары, в том числе откажутся от ранее объявленного повышения пошлин, которое должно вступить в силу в текущем месяце и в декабре, отметил источник.

При этом Financial Times, ссылаясь на свои источники, сообщила, что Китай также готов пойти на увеличение закупок соя-бобов в США на 10 млн тонн в год - до 30 млн тонн. Дополнительные закупки в таком объеме эквивалентны сумме порядка $3,25 млрд. Также СМИ пишут, что администрация президента США Дональда Трампа планирует в ближайшее время выдать лицензии, позволяющие некоторым американским компаниям поставлять ряд товаров китайской компании Huawei Technologies.

Кроме того, инвесторы оценивали протокол сентябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС). На заседании, которое состоялось 17-18 сентября, Федрезерв снизил основную процентную ставку на 0,25 процентного пункта, до 1,75-2% годовых. Такое решение было вызвано тем, что "понижательные риски для прогноза экономической активности несколько увеличились по сравнению с июльским заседанием, в особенности риски, связанные с неопределенностью в торговой политике и с внешними условиями", говорится в тексте протокола.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона меняются разнонаправленно в четверг, участники рынка следят за противоречивыми сообщениями СМИ в преддверии старта торговых переговоров между США и Китаем. Японский фондовый индекс Nikkei 225 вырос на 0,45%. Китайский Shanghai Composite увеличился на 0,4%, Shenzhen Composite - на 0,9%. Гонконгский Hang Seng повысился на 0,4%. Южнокорейский Kospi уменьшился на 0,35%, индийский BSE Sensex - на 0,3%, новозеландский NZX 50 - на 0,5%. Индонезийский Jakarta Composite вырос на 0,1%, австралийский S&P/ASX 200 практически не изменился.

Газета South China Morning Post сообщила со ссылкой на источники, что представители Китая и США не смогли достичь прогресса на торговых переговорах на уровне заместителей глав делегаций. По данным издания, китайская делегация во главе с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ намерена покинуть Вашингтон уже в четверг после первого дня переговоров, хотя первоначально предполагалось, что консультации продлятся два дня. Тем временем представитель аппарата американского президента сообщил, что Белому дому не известно о планах китайской стороны покинуть Вашингтон на день раньше намеченного срока.

В свою очередь цены на нефть эталонных марок плавно снижаются в четверг утром на фоне пессимизма в отношении перспектив глобальной экономики и данных о большем, чем ожидалось, увеличении запасов топлива в США. Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures в 9:30 МСК составила $58,18 за баррель, что на 0,24% ниже уровня закрытия предыдущей сессии. По итогам торгов в среду цена этих контрактов выросла на 0,14%, до $58,32 за баррель. Фьючерс на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени подешевел на 0,27% - до $52,45 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракт снизился в цене на 0,08%, до $52,59 за баррель.

Как стало известно накануне из отчета Минэнерго США, запасы нефти в Штатах на минувшей неделе выросли на 2,93 млн баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, ожидали роста на 2,4 млн баррелей, а данные Американского института нефти (API), вышедшие во вторник, указали на увеличение запасов нефти в США на прошлой неделе на 4,13 млн баррелей. Согласно официальным данным, запасы бензина сократились на 1,2 млн баррелей, что совпало с прогнозом рынка, а падение запасов дистиллятов составило 3,9 млн баррелей вместо ожидавшегося сокращения на 2,5 млн баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций хотя и выросла в среду в 1,2 раза по сравнению с предыдущим торговым днем, но все равно осталась вблизи средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" составил 11,762 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,474 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 9 октября вырос по отношению к предыдущему торговому дню всего на 0,02% и составил 107,18 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,04%, поднявшись до 635,74 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Альфа-банк-002Р-02" (+0,63%), "ВЭБ.РФ-001Р-16" (+0,5%) и "ГТЛК-001Р-04" (+0,3%), а в лидерах снижения - облигации "РЖД-001P-01R" (-0,2%), "Роснефть-002Р-04" (-0,19%) и "Роснефть-001Р-04" (-0,15%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что международная финансовая организация "Международный банк экономического сотрудничества" (МБЭС) полностью разместила 10-летние облигации с офертой через 3 года серии 001Р-01 объемом 7 млрд рублей. Сбор заявок на облигации прошел 27 сентября. Ставка 1-го купона установлена на уровне 7,9% годовых. Она соответствует доходности к оферте на уровне 8,06% годовых. Заем размещен в рамках программы облигаций МБЭС серии 001Р объемом до 70 млрд рублей. Бумаги в рамках программы могут размещаться на срок до 10 лет, сама программа бессрочная.

ООО "ПИК-Корпорация" (100%-ная дочка ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK)) установила ставку 1-го купона облигаций серии 001Р-01 на 1,5 млрд рублей со сроком погашения через 3,5 года на уровне 8,5% годовых. Ставка купона плавающая, она будет пересматриваться каждые полгода и рассчитываться по формуле: ключевая ставка + 1,5 процентного пункта. Сбор заявок на облигации прошел 8 октября, эмитент не анонсировал размещение и не озвучивал параметры выпуска. Техразмещение выпуска запланировано на 16 октября. По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: по 11,34% от номинала гасятся каждые полгода с 1-го по 6-й купон. В дату выплаты 7-го купона происходит погашение выпуска. "Московская биржа" (MOEX: MOEX) в мае зарегистрировала программу облигаций ООО "ПИК-Корпорация" серии 001P объемом 100 млрд рублей. Программа бессрочная, в рамках программы облигации могут быть размещены на 10 лет.

АО "Роснано" 15 октября планирует собирать заявки инвесторов на приобретение 3-летних облигаций серии БО-002Р-03 объемом 5 млрд рублей. Сбор заявок пройдет с 11:00 МСК до 15:30 МСК. Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 8,40-8,65% годовых, что соответствует доходности к погашению в диапазоне 8,58-8,84% годовых. По облигациям будут выплачиваться полугодовые купоны. Техразмещение запланировано на 24 октября. Облигации серии БО-002Р-03 размещаются в рамках программы без госгарантии серии 002Р.

ПАО "Акрон" (MOEX: AKRN) во второй половине октября планирует собирать заявки на облигации серии БО-001Р-03 со сроком обращения 3,5 года объемом 5-10 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - 7,40-7,55% годовых. Ему соответствует доходность к погашению на уровне 7,54-7,69% годовых.

АО "Управление отходами" (Москва) установило ставку 2-го купона облигаций серии БО-02 на уровне 9% годовых. Компания завершила размещение облигаций объемом 1,75 млрд рублей в апреле 2018 года. Срок обращения бумаг составляет 12,5 лет. Ставка 1-го купона установлена на уровне 10,5% годовых, ставка 2-12-го купонов будет определяться как максимальное значение одной из величин: индекса потребительских цен в РФ в годовом выражении + 4% или ключевой ставки ЦБ РФ + 2%.

ООО "Регион Капитал" установило ставку 7-го купона облигаций серий БО-06 и БО-07 в размере 8,5% годовых. Оба выпуска размещены в октябре 2016 года на общую сумму 6 млрд рублей. Пятилетние бумаги имеют 10 полугодовых купонов. Ставка текущего купона - 9,25% годовых. По бондам 22 октября предстоит оферта. Других выпусков облигаций компании в обращении нет.

ООО "Транспортная концессионная компания" (ТКК) установило ставку 4-го купона облигаций класса "Б" в размере 8,162% годовых. Облигации класса "Б" объемом 2,013 млрд рублей компания разместила в сентябре 2016 года. Срок обращения бондов - 30 лет. По облигациям выплачиваются годовые купоны. Ставка 1-го купона установлена в размере 13,5% годовых, ставки 2-5-го купонов зависят от индекса потребительских цен и рассчитываются как уровень инфляции за год + 3,5% годовых.

ООО "Солид-лизинг" выкупило в рамках оферты 12 тыс. 354 облигаций серии БО-001-02 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 180 тыс. облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, компания выкупила 6,86% выпуска. Компания разместила 5-летний выпуск объемом 180 млн рублей в октябре 2018 года. Ставка с 1-го по 4-й купон установлена на уровне 13%. Ставка текущего купона - 13,5% годовых.