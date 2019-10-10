Рассчитываем на нейтральное открытие торгов акциями - Промсвязьбанк

Индекс МосБиржи в среду удержался выше отметки 2700 пунктов, показав небольшой рост, сообщается в комментарии аналитика Промсвязьбанка Романа Антонова. "В четверг мы рассчитываем на нейтральное открытие торгов, - прогнозирует эксперт. - При этом, учитывая высокую неопределенность с торговыми переговорами и высокую волатильность, не исключаем реализации негативного сценария, при котором индекс МосБиржи способен вернуться в район 2680-2700 пунктов".

Из корпоративных событий аналитик Промсвязьбанка отметил дивидендную отсечку в акциях Роснефти и публикацию результатов продаж Алроса за сентябрь.