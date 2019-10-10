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Главная / Мнения аналитиков / Открытие индекса МосБиржи в среду состоится с незначительным отклонением в пределах 0,1-0,3%, в диапазоне 2705-2720 п. - ИК "Алго Капитал"
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10 октября 2019 года 09:17
Открытие индекса МосБиржи в среду состоится с незначительным отклонением в пределах 0,1-0,3%, в диапазоне 2705-2720 п. - ИК "Алго Капитал"
Открытие индекса МосБиржи в четверг состоится с незначительным отклонением в пределах 0,1-0,3%, в диапазоне 2705-2720 п., говорится в комментарии старшего риск-менеджера ИК "Алго Капитал" Виталия Манжоса. В качестве ближайших поддержек вновь выступят уровни 2700, 2690 п. Значимыми сопротивлениями останутся отметки 2720, 2730 п. После нейтрального старта торгов индекс МосБиржи может продолжить свое вчерашнее боковое движение. Этому, по мнению эксперта, способствует смешанное утреннее состояние внешнего фона. Во второй половине дня основным внешним ориентиром для участников локальных торгов останется динамика нефтяных фьючерсов. Они могут заметно сдвинуться в связи с предстоящей публикацией ежемесячного отчета ОПЕК по рынку нефти (14:00 МСК), полагает Виталий Манжос. Косвенное влияние на ход торгов в России также может оказать публикация еженедельных данных по количеству первичных заявок на пособия по безработице в США (15:30 МСК).
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10 октября 2019 года 13:40
Ралли в рублевых госбумагах (как и в локальных долгах других GEM) позволило Минфину продать существенный объем 15-летних ОФЗ 26225 на 41,9 млрд руб. (при давно невиданном спросе ~80 млрд руб.) без какой-либо премии по доходности ко вторичному рынку (с YTM 7,11%), что свидетельствует о наличии... читать дальше
.10 октября 2019 года 13:05
В преддверии очередного раунда торговых переговоров США и Китая на развивающихся рынках сохраняется тревожная обстановка - ИК "Велес Капитал"
четверг на валютных площадках развивающихся рынков наблюдается неоднозначная динамика, сообщается в комментарии начальника отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрия Кравченко. Участники торгов с нетерпением ожидают очередного раунда торговых переговоров США и Китая,... читать дальше
.10 октября 2019 года 12:40
Разрастание торговых войн может привести к дальнейшему снижению показателей платежного баланса РФ - "Уралсиб"
Несмотря на произошедшее значительное смягчение политики ЦБ РФ, динамичное снижение ставок в развитых странах будет способствовать сохранению привлекательности рублевых активов, говорится в обзоре корпорации "Уралсиб". При этом основным риском для курса российской валюты продолжает оставаться... читать дальше
.10 октября 2019 года 12:15
В четверг все внимание будет, безусловно, сосредоточено на новостях из США, и в случае позитивного исхода (любых промежуточных договоренностей) рубль может получить дополнительный импульс к укреплению в направлении 64,50/USD, говорится в комментарии главного экономиста РФПИ Дмитрия Полевого. В... читать дальше
.10 октября 2019 года 12:07
Рынок акций РФ умеренно снижается в начале торгов четверга в ожидании итогов торговых переговоров США и Китая
Москва. 10 октября. Рынок акций РФ умеренно снижается в начале торгов четверга на фоне неоднозначных сигналов с мировых рынков капитала в ожидании итогов торговых переговоров между США и Китаем; заметно упали акции ПАО "Группа компаний ПИК" на корпоративных новостях, а также бумаги "Роснефти" и "ВСМПО-Ависма" из-за отсечки на бирже дивидендов с учетом расчетов "Т+2". читать дальше
.10 октября 2019 года 11:50
Пара USD/RUB в четверг опустилась под круглый уровень 65, ниже 200-й и 50-й скользящих средних; широкая консолидация в диапазоне 65,5-64,5 продолжается, сообщается в комментарии эксперта "БКС Брокер" Сергея Гайворонского. "Сегодня торги открылись гэпом вниз, однако доллар сразу начал... читать дальше
.10 октября 2019 года 11:31
Нефтяные котировки в утренние часы четверга остаются под давлением, несмотря на умеренный рост аппетита к рисковым активам, говорится в обзоре "Нордеа Банка". Контракты на Brent в утренние часы по-прежнему торгуются в районе отметки $58,2/bbl, WTI - $52,5/bbl. "Смешанный новостной фон по... читать дальше
.10 октября 2019 года 11:11
В отсутствие значимой макроэкономической статистики в течение текущей недели рубль остается зависимым от новостного фона по торговой войне, говорится в обзоре "Нордеа Банка". Позитивные новости поддерживают рубль, в тренде с растущим аппетитом к рисковым активам, негативные имеют обратный эффект.... читать дальше
.10 октября 2019 года 10:47
Инвесторы смотрят в сторону продолжения снижения ставок и хотят занять позиции в длинных ОФЗ на выгодных условиях - Росбанк
В среду Минфин провел два абсолютно противоположных по успешности аукциона ОФЗ, сообщается в комментарии Росбанка. "В текущей конъюнктуре результаты аукционов выглядят вполне логично, - отмечают аналитики Росбанка. - Позитивная риторика ЦБ, увеличение вероятности снижения ставки со стороны ФРС... читать дальше
.10 октября 2019 года 10:32
В четверг валютные курсы могут чутко реагировать на новости с начинающихся сегодня торговых переговоров между США и Китаем, сообщается в обзоре Промсвязьбанка. "Согласно нашей модели, при сегодняшних ценах на нефть и текущем уровне макропоказателей равновесный курс пары доллар/рубль расположен... читать дальше
.10 октября 2019 года 10:24
Москва. 10 октября. Доллар умеренно снижается, евро лишь слегка повышается на "Московской бирже" в четверг утром, рубль укрепляется к бивалютной корзине в условиях опережающего роста в паре с долларом на ожиданиях новостей относительно переговоров между США и Китаем. читать дальше
.10 октября 2019 года 10:14
Оптимизм относительно грядущих переговоров США и КНР по торговле иссяк, что играет не в пользу нефти - Промсвязьбанк
Оптимизм относительно грядущих переговоров США и КНР по торговле иссяк, что играет не в пользу нефти, говорится в комментарии аналитика Промсвязьбанка Екатерины Крыловой. Статистика от Минэнерго США показала рост запасов сырой нефти на 2,9 млн барр., что в два раза больше ожиданий. В Кушинге... читать дальше
.10 октября 2019 года 10:07
Москва. 10 октября. Цены рублевых корпоративных облигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, в ожидании итогов торговых переговоров между США и Китаем, полагают аналитики. читать дальше
.10 октября 2019 года 09:58
налитики ИК "Атон" считают, что в четверг российский фондовый рынок начнет торговую сессию с незначительного снижения. читать дальше
.10 октября 2019 года 09:40
Открытие торгов акциями РФ в четверг, по мнению аналитиков, будет нейтральным. Учитывая высокую неопределенность с торговыми переговорами США и КНР и высокую волатильность рынка в целом, эксперты не исключают реализации негативного сценария в течение дня. читать дальше
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