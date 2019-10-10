Открытие индекса МосБиржи в среду состоится с незначительным отклонением в пределах 0,1-0,3%, в диапазоне 2705-2720 п. - ИК "Алго Капитал"

Открытие индекса МосБиржи в четверг состоится с незначительным отклонением в пределах 0,1-0,3%, в диапазоне 2705-2720 п., говорится в комментарии старшего риск-менеджера ИК "Алго Капитал" Виталия Манжоса. В качестве ближайших поддержек вновь выступят уровни 2700, 2690 п. Значимыми сопротивлениями останутся отметки 2720, 2730 п.

После нейтрального старта торгов индекс МосБиржи может продолжить свое вчерашнее боковое движение. Этому, по мнению эксперта, способствует смешанное утреннее состояние внешнего фона.

Во второй половине дня основным внешним ориентиром для участников локальных торгов останется динамика нефтяных фьючерсов. Они могут заметно сдвинуться в связи с предстоящей публикацией ежемесячного отчета ОПЕК по рынку нефти (14:00 МСК), полагает Виталий Манжос. Косвенное влияние на ход торгов в России также может оказать публикация еженедельных данных по количеству первичных заявок на пособия по безработице в США (15:30 МСК).