Утренние прогнозы: индекс МосБиржи может вернуться в район 2680-2700 пунктов

Открытие торгов акциями РФ в четверг, по мнению аналитиков, будет нейтральным. Учитывая высокую неопределенность с торговыми переговорами США и КНР и высокую волатильность рынка в целом, эксперты не исключают реализации негативного сценария в течение дня.

Промсвязьбанк (Роман Антонов): "Индекс МосБиржи в среду удержался выше отметки 2700 пунктов, показав небольшой рост. В четверг мы рассчитываем на нейтральное открытие торгов. При этом, учитывая высокую неопределенность с торговыми переговорами и высокую волатильность, не исключаем реализации негативного сценария, при котором индекс МосБиржи способен вернуться в район 2680-2700 пунктов. Из корпоративных событий отметим дивидендную отсечку в акциях Роснефти и публикацию результатов продаж Алроса за сентябрь".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Сегодня с утра внешний фон негативный: фьючерсы на американские индексы снижаются на 0,2%, в легком минусе и нефть. Скорее всего, мы откроемся небольшим снижением, а потом, очень вероятно, Индекс Мосбиржи предпримет очередную попытку проверить на прочность поддержку 2700 пунктов. В случае закрепления ниже, вероятность дальнейшего ухода в район 2600 пунктов резко возрастет".

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с незначительным отклонением в пределах 0.1-0.3%, в диапазоне 2705-2720 п. В качестве ближайших поддержек вновь выступят уровни 2700, 2690 п. Значимыми сопротивлениями останутся отметки 2720, 2730 п. После нейтрального старта торгов индекс МосБиржи может продолжить свое вчерашнее боковое движение. Этому способствует смешанное утреннее состояние внешнего фона. Во второй половине дня основным внешним ориентиром для участников локальных торгов останется динамика нефтяных фьючерсов. Они могут заметно сдвинуться в связи с предстоящей публикацией ежемесячного отчета ОПЕК по рынку нефти (14:00 мск)".