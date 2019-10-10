Мировые рынки в ожидании старта переговоров США и КНР, цены на нефть снижаются

Рынки акций США выросли в среду в ожидании старта торговых переговоров.Фондовые рынки Азии не показывают единой динамики перед началом переговоров США и КНР. Цены на нефть снижаются, Brent торгуется у $58,2 за баррель.

Американские фондовые индексы завершили активным ростом торги в среду, участники рынка ожидали возобновления торговых переговоров между США и Китаем и оценивали протокол сентябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС).

Китайская делегация, направляющаяся в Вашингтон для возобновления переговоров в четверг, не ожидает заключения всеобъемлющего соглашения, которое положит конец торговой войне между двумя странами. При этом Пекин готов принять ограниченное соглашение при условии, что США не будут вводить новые пошлины на китайские товары, в том числе откажутся от ранее объявленного повышения пошлин, которое должно вступить в силу в текущем месяце и в декабре, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Тем временем Financial Times, ссылаясь на свои источники, сообщила, что Китай также готов пойти на увеличение закупок соя-бобов в США на 10 млн тонн в год - до 30 млн тонн. Дополнительные закупки в таком объеме эквивалентны сумме порядка $3,25 млрд.

Также СМИ пишут, что администрация президента США Дональда Трампа планирует в ближайшее время выдать лицензии, позволяющие некоторым американским компаниям поставлять ряд товаров китайской компании Huawei Technologies.

Кроме того, инвесторы оценивали протокол сентябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС). На заседании, которое состоялось 17-18 сентября, Федрезерв снизил основную процентную ставку на 0,25 процентного пункта, до 1,75-2%.

Такое решение было вызвано тем, что "понижательные риски для прогноза экономической активности несколько увеличились по сравнению с июльским заседанием, в особенности риски, связанные с неопределенностью в торговой политике и с внешними условиями", говорится в тексте протокола.

Ценные бумаги Johnson & Johnson подешевели на 2% после того, как суд присяжных в Филадельфии (штат Пенсильвания) обязал компанию выплатить в качестве компенсации $8 млрд жителю штата Мэриленд, пострадавшему от побочных эффектов производимого компанией препарата для лечения шизофрении и биполярного расстройства

Цена акций авиакомпании American Airlines Group выросла на 3,1%. Ранее компания сообщила, что теперь ожидает возобновления полетов самолетов Boeing модели 737 MAX не ранее 16 января - более чем на месяц позже ранее объявленного срока.

Котировки бумаг Exxon Mobil увеличились на 1,1% на сообщениях СМИ, что крупнейшая нефтяная компания США рассматривает возможность продажи шельфовых активов в сфере нефтеразведки и добычи в Малайзии. Ожидается, что в результате продажи активов компания может привлечь от $2 млрд до $3 млрд.

Акции United States Steel Corp. упали на 8,5%. Американская сталелитейная корпорация объявила о переходе на улучшенную операционную модель, которая позволит ей добиться ежегодного сокращения расходов примерно на $200 млн к 2022 году, и сообщила об уходе финансового директора Кевина Брэдли. Новым финдиректором станет Кристин Бривз, которая на текущий момент занимается вопросами организации цепи поставок.

Рыночная стоимость оператора связи AT&T выросла на 0,2% на новости, что компания планирует продать свои активы в Пуэрто-Рико и на Виргинских островах фирме Liberty Latin America за $1,95 млрд.

Индекс Dow Jones Industrial Average 9 октября повысился на 181,97 пункта (0,7%) и составил 26346,01 пункта.

Standard & Poor's 500 увеличился на 26,34 пункта (0,91%) - до 2919,4 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 79,96 пункта (1,02%) и составил 7903,74 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) меняются разнонаправленно в четверг, участники рынка следят за противоречивыми сообщениями СМИ в преддверии старта торговых переговоров между США и Китаем.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 растет в ходе торгов на 0,35%, тогда как более широкий Topix снижается на 0,1%.

Китайский Shanghai Composite увеличился на 0,4%, Shenzhen Composite - на 0,9%. Гонконгский Hang Seng повысился на 0,4%.

Южнокорейский Kospi уменьшился на 0,35%, индийский BSE Sebnsex - на 0,3%, новозеландский NZX 50 - на 0,5%. Индонезийский Jakarta Composite вырос на 0,1%, австралийский S&P/ASX 200 практически не изменился.

Ранее газета South China Morning Post сообщила со ссылкой на источники, что представители Китая и США не смогли достичь прогресса на торговых переговорах на уровне заместителей глав делегаций. По данным издания, китайская делегация во главе с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ намерена покинуть Вашингтон уже в четверг после первого дня переговоров, хотя изначально предполагалось, что консультации продлятся два дня.

Тем временем представитель аппарата американского президента сообщил, что Белому дому не известно о планах китайской стороны покинуть Вашингтон на день раньше намеченного срока.

Также СМИ пишут, что администрация президента США Дональда Трампа планирует в ближайшее время выдать лицензии, позволяющие некоторым американским компаниям поставлять ряд товаров китайской компании Huawei Technologies. Рынок воспринял это сообщение как сигнал готовности Вашингтона пойти на уступки в переговорах.

Кроме того, участники рынка оценивают протокол сентябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС). На заседании, которое состоялось 17-18 сентября, Федрезерв снизил основную процентную ставку на 0,25 процентного пункта, до 1,75-2%.

Такое решение было вызвано тем, что "понижательные риски для прогноза экономической активности несколько увеличились по сравнению с июльским заседанием, в особенности риски, связанные с неопределенностью в торговой политике и с внешними условиями", говорится в тексте протокола.

Акции новозеландской телевещательной компании Sky New Zealand рухнули на 21% на новости, что она потеряла права на трансляции матчей по крикету.

Цена бумаг японской сети универмагов FamilyMart выросла на 1,6%, оператора связи SoftBank - на 0,75%, производителя оборудования для полупроводниковой отрасли Advantest - на 1,8%.

Котировки бумаг китайских поставщиков компонентов для мобильных устройств AAC Technologies и Sunny Optical повысились на 7,3% и 2,6% соответственно.

Рыночная стоимость гонконгского девелопера New World Development опустилась на 0,8%.

Капитализация южнокорейского производителя электроники LG Electronics растет на 0,6%, австралийской горнодобывающей компании Fortescue Metals - снижается на 0,9%.

Цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе торгов в четверг на фоне пессимизма в отношении перспектив глобальной экономики и данных о большем, чем ожидалось, увеличении запасов топлива в США.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:23 мск составляет $58,24 за баррель, что на $0,08 (0,15%) ниже уровня закрытия предыдущей сессии. По итогам торгов в среду цена этих контрактов выросла на $0,08 (0,14%), до $58,32 за баррель.

Фьючерс на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на $0,08 (0,15%) - до $52,51 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракт упал в цене на $0,04 (0,08%), до $52,59 за баррель.

Газета South China Morning Post сообщила в четверг со ссылкой на источники, что представители Китая и США не смогли достичь прогресса на торговых переговорах на уровне заместителей главных переговорщиков.

По данным издания, китайская делегация во главе с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ намерена покинуть Вашингтон уже в четверг после первого дня переговоров, хотя изначально предполагалось, что консультации продлятся два дня.

Тем временем представитель аппарата американского президента сообщил, что Белому дому не известно о планах китайской стороны покинуть Вашингтон на день раньше намеченного срока.

"Нам в настоящее время не известно об изменении планов визита вице-премьера", - сказал он телеканалу CNBC.

Агентство Bloomberg, ссылаясь на свои источники, сообщило, что Лю Хэ пробудет в Вашингтоне до пятницы включительно.

Как стало известно накануне из отчета Минэнерго США, запасы нефти в Штатах на минувшей неделе выросли на 2,93 млн баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, ожидали роста на 2,4 млн баррелей, а данные Американского института нефти (API), вышедшие во вторник, указали на увеличение запасов нефти в США на прошлой неделе на 4,13 млн баррелей.

Согласно официальным данным, запасы бензина сократились на 1,2 млн баррелей, что совпало с прогнозом рынка, а падение запасов дистиллятов составило 3,9 млн баррелей вместо ожидавшегося сокращения на 2,5 млн баррелей.