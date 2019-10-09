Рынок акций РФ в среду вырос вслед за миром в ожидании торговых переговоров США-КНР

Москва. 9 октября. Рынок акций РФ в среду вырос вслед за мировыми площадками и нефтью в ожидании старта торговых переговоров США и Китая, отношение к перспективам которых на рынках неоднозначны; лидировали в росте акции "Мобильных телесистем" (МТС) после известий, что компания не будет проводить делистинг с Нью-Йоркской фондовой биржи (NYSE).

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2713,02 пункта (+0,2%), индекс РТС - 1317,48 пункта (+0,9%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" подросли в пределах 3%.

Доллар подешевел до 64,87 рубля (-0,34 рубля).

Выросли акции "Мобильных телесистем" (+3%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+2%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,2%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+1,1%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+1,1%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,9%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (+0,8%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,7%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,7%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (+0,6%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,5%).

Акции "Мобильных телесистем" поднялись к уровням конца сентября после того, как в среду основной бенефициар АФК "Система" (владеет 55,64% акций МТС) Владимир Евтушенков сообщил журналистам, что АФК приняла решение не проводить делистинг акций ПАО "МТС" с NYSE. "Принято - не будем делать", - сказал он.

Информация о возможном делистинге МТС появилась в начале года, при этом речь шла только об уходе с NYSE. В феврале компания объявила, что планирует обновить структуру листинга и оценить, отвечает ли листинг в США интересам акционеров. МТС не исключала, что основной площадкой будет "Московская биржа" (MOEX: MOEX). От статуса публичной компании МТС отказываться не собиралась. Евтушенков, комментируя заявление оператора, говорил, что решение о возможной смене стратегии в отношении листинга МТС связано с геополитической ситуацией.

Подешевели из-за отсечки на бирже дивидендов за первое полугодие акции "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-2,7%, до 128 рублей; дивиденды - 3,68 рубля на акцию), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,4%, до 7575,5 рубля; дивиденды - 162,98 рубля), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,1%, до 1299,2 рубля; дивиденды - 14,23 рубля).

Также снизились в цене акции "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-1,3%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-0,8%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,7%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,3%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-0,2%).

В Азии в среду преобладало снижение индексов (японский Nikkei 225 просел на 0,6%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,4%) из-за роста напряженности в отношениях Вашингтона и Пекина в последние дни.

Ранее министерство торговли США внесло 28 китайских организаций в "черный список" за причастность к нарушениям прав уйгуров и других представителей мусульманского меньшинства в КНР. Кроме того, агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на информированные источники, что администрация президента США Дональда Трампа активно обсуждает вопрос о возможности введения ограничений на движение капитала в Китай, причем в особенности фокусируется на ограничениях для инвестиций государственных пенсионных фондов в китайские акции.

Пекин в среду потребовал от Вашингтона снять ограничения с китайских технологических фирм, внесенных ранее на этой неделе властями США в "черный список" компаний, с которыми американскому бизнесу запрещено работать без специальных лицензий, сообщает MarketWatch. В Китае назвали решение Вашингтона "вмешательством в дела КНР". Минторг КНР заявил, что Пекин "примет все необходимые меры, чтобы твердо защитить" интересы страны. Детали о возможных ответных мерах Китая в заявлении Минторга не приводятся.

Между тем, в среду настроения на рынках улучшились на фоне сообщений западных СМИ о готовности Китая к заключению торговой сделки.

Агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленный источник сообщило, что Китай по-прежнему открыт для заключения промежуточного торгового соглашения с США, но пока не готов к заключению всеобъемлющего соглашения, которое положит конец торговой войне между двумя странами. Тем не менее, Пекин готов принять ограниченное соглашение при условии, что США не будут вводить новые пошлины на китайские товары, в том числе откажутся от ранее объявленного повышения пошлин, которое должно вступить в силу в текущем месяце и в декабре, отметил источник.

Газета Financial Times, ссылаясь на свои источники, сообщила, что Китай также готов пойти на увеличение закупок соя-бобов в США на 10 млн тонн в год - до 30 млн тонн. Дополнительные закупки в таком объеме эквивалентны сумме порядка $3,25 млрд. Пекин стремится заключить с Вашингтоном промежуточное соглашение, которое предотвратит вступление в силу очередного раунда повышения пошлин на китайские товары в США 15 октября, отмечают источники.

В итоге в среду корректируется вверх фондовая Европа (FTSE, DAX, CAC 40 прибавляют 0,3-1%) и Америка (индекс S&P 500 прибавляет 0,8%), также дорожает нефть.

Вышедшие данные Минэнерго США о запасах сырья оказались разнополярными, но нефть вечером продолжила подъем. Запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 2,93 млн баррелей при прогнозах роста на 1,9-2,4 млн баррелей, однако сильнее прогнозов сократились резервы бензина и дистиллятов.

Цена Brent к 18:50 МСК в среду поднялась на $1,35 выше уровня суточной давности. Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent составила $59,29 за баррель (+1,8% и -0,2% накануне), ноябрьская цена WTI - $53,61 за баррель (+1,9% и -0,2% во вторник).

Минэнерго США ожидает снижения цен на нефть в ближайшие месяцы. Согласно оценкам управления по энергетике Минэнерго США (EIA), опубликованным во вторник, спотовые цены на Brent в среднем составят $59 за баррель в четвертом квартале 2019 года, а затем упадут до $57 за баррель во втором квартале 2020 года, что на $5 ниже прогноза, сделанного месяц назад.

Как отмечает эксперт компании "БКС брокер" Дмитрий Бабин, некоторой стабилизации ситуации на глобальных площадках способствовало прозвучавшее накануне вечером заявление главы ФРС о том, что "настало время" увеличивать баланс регулятора. Джером Пауэлл подчеркнул, что новые меры монетарных стимулов не следует путать с крупномасштабными программами скупки активов (QE), осуществлявшимися после финансового кризиса 2008 года, а также отметил, что многие индикаторы показывают исторически сильный рынок труда, а инфляция постепенно ускоряется. Несмотря на осторожные характеристики главы ФРС новых мер, они фактически означают смягчение монетарной политики, что способно поддержать все рынки в условиях внешнеторговой неопределенности и экономической нестабильности.

Далее внешний фон значительно улучшился благодаря заявлению китайской стороны о том, что она открыта для ограниченного торгового соглашения, несмотря на объявленные во вторник очередные санкционные меры со стороны США против некоторых китайских чиновников и высокотехнологических компаний.

Тот факт, что даже американский рынок перестал с былым воодушевлением реагировать на обещания новых монетарных стимулов, а также на позитивные подвижки в торговых переговорах, может отражать не только усталость инвесторов от нестабильного новостного фона, но и нарастающую неуверенность в том, что все эти меры и договоренности способны предотвратить разрастание кризисных явлений в мировой экономике и финансовой сфере, считает Бабин.

По мнению аналитика ИК "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, рынок акций РФ проигнорировал риски провала торговых переговоров США и КНР - подобное стало возможным благодаря заявлениям председателя ФРС Пауэлла о скором начале расширения баланса ФРС за счет краткосрочных обязательств США. Президент ФРБ Чикаго Чарльз Эванс дополнил заявление своего председателя мнением, что дальнейшее снижение ставки позволит противостоять встречным ветрам в экономике и разогреть инфляцию.

Поскольку ФРС начинает обещать расширение баланса и дальнейшее снижение ставки, то на подобные действия сырьевой рынок может отреагировать лишь попытками роста. Падение запасов бензина и дистиллятов в США говорит о том, что после завершения профилактических работ на американских НПЗ переработчики должны будут существенно нарастить объемы производства для компенсации выбывших запасов нефтепродуктов.

Различные СМИ пишут о том, что Китай выразил готовность заключить промежуточную торговую сделку и увеличить закупки сельскохозяйственной продукции из США. Российский рынок продолжил рост на фоне заявлений по перспективам торговых переговоров США и КНР и слов председателя ФРС по расширению баланса (программу уже назвали QE-Light), отмечает Кочетков.

По словам начальника аналитического отдела ИК "Русс-инвест" Дмитрия Беденкова, торговая активность в среду подросла, в лидерах роста оказались акции МТС после известий, что компания пока не планирует уходить с Нью-Йоркской фондовой биржи. Просели акции "Юнипро" (MOEX: UPRO) (-0,5%) на фоне информации о покупке Fortum пакета акций в материнской компании российской дочки Uniper.

Всемирный банк в очередном прогнозе темпов роста экономик ведущих стран понизил оценки роста на текущий год на 0,1-0,2 процентного пункта. Нефть подорожала, в том числе, и за счет политического фактора: военная операция Турции в Сирии, против которой резко выступил Трамп, может обострить ситуацию на Ближнем Востоке.

По словам портфельного управляющего УК "Райффайзен Капитал" Софии Кирсановой, несмотря на то, что Пауэлл подчеркнул, что выкуп облигаций - это не новая программа QE, участники торгов восприняли данный шаг как смягчение риторики регулятора в отношении монетарной политики, повышающее шансы для следующего ставки на ближайших заседаниях. С целью подтверждения своих предположений рынки вечером в среду будут внимательно читать протоколы сентябрьского заседания Федрезерва и изучать новые выпуски макростатистики.

Рынки также ждут нового раунда торговых переговоров США с Китаем. После недавних действий обеих сторон вероятность достижения прогресса в обсуждении заметно снизилась, тем не менее, инвесторы пока не опускают руки. Так, введение визовых ограничений для членов китайского правительства и Компартии со стороны США из-за обвинений в нарушении прав человека выглядит далеко не дружественным шагом в преддверии начала торговых переговоров. Однако китайские представители подтвердили, что готовы пойти на частичную сделку, если Трамп откажется от введения новых пошлин в октябре и декабре. Последнее вселяет веру как минимум в продолжение диалога между странами даже в условиях осложнения их неторговых отношений, считает Кирсанова.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Томская распределительная компания" (MOEX: TORS) (+40,5% и +6,2% "префы"), ПАО "Завод им. И.А. Лихачева" (MOEX: ZILL) (+19,7%), "Белона" (MOEX: BLNG) (+10%), ПАО "Павловский автобус" (MOEX: PAZA) (+10%), "Иркута" (MOEX: IRKT) (+3,7%), "КАМАЗа" (MOEX: KMAZ) (+3,6%), "Нижнекамскнефтехима" (MOEX: NKNC) (+3%).

Подешевели бумаги ПАО "Мультисистема" (MOEX: MSST) (-17%), ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (MOEX: YAKG) (-10,1%), ПАО "Бест эффортс банк" (MOEX: ALBK) (-8,3%), ПАО Банк "Кузнецкий" (MOEX: KUZB) (-4,9%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 35,758 млрд рублей (из них 9,042 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).