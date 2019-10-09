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09 октября 2019 года 19:34

Рубль укрепляется к доллару и евро на росте оптимизма на мировых рынках и дорожающей нефти

Москва. 9 октября. Доллар и евро дешевеют на "Московской бирже" в среду вечером; рубль дорожает к бивалютной корзине благодаря росту оптимизма на мировых рынка после появления новостей о смягчении позиции Китая накануне американо-китайских переговоров, а также активно дорожающей нефти.

Курс доллара США составил 64,86 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 34,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 71,2 руб./EUR1, подешевев на 21 копейку. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 28,43 копейки - до 67,71 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль укрепляется к доллару и евро на вечерних торгах на фоне роста оптимизма на мировых рынках после появления новостей о смягчении позиции Китая перед переговорами с США, которые должны состояться 10-11 октября. Как сообщила газета Financial Times со ссылкой на осведомленные источники, Китай готов пойти на увеличение закупок соя-бобов в США на 10 млн тонн в год - до 30 млн тонн.

Дополнительные закупки в таком объеме эквивалентны сумме порядка $3,25 млрд, при этом первоначально FT написала о готовности Китая увеличить закупку сельхозтоваров в США еще на $10 млрд в год, однако затем скорректировала сообщение.

Пекин стремится заключить с Вашингтоном промежуточное соглашение, которое предотвратит вступление в силу очередного раунда повышения пошлин на китайские товары в США 15 октября, отмечают источники газеты.

Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ проведет переговоры с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером и министром финансов США Стивеном Мнучином в четверг, и в случае, если эти переговоры пройдут успешно, может встретиться в пятницу с американским президентом Дональдом Трампом. "Лю Хэ идет на переговоры с реальными предложениями, это не пустой визит, - отмечает один из источников. - Китайцы готовы пойти на деэскалацию конфликта".

По словам источников, как КНР, так и США надеются, что смогут избежать вступления в силу нового раунда взаимных пошлин 15 октября. Стороны хотели бы "перезапустить" переговоры перед возможной встречей Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина на ежегодном саммите Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества (АТЭС), который пройдет в Чили в середине ноября текущего года.

Кроме того, рост интереса к рисковым активам связан с намерением ФРС США нарастить объемы резервов. Как накануне заявил председатель Федрезерва Джером Пауэлл, ФРС увеличит покупку краткосрочных госбумаг, чтобы избежать повторения неожиданных проблем с ликвидностью, появившихся на денежном рынке в сентябре.

Он рассчитывает, что план по увеличению объема резервов будет готов к заседанию ФРС, которое пройдет 29-30 октября. Целью этого плана будет восстановление объема резервов до уровня существенно выше нижней точки в $1,4 трлн, отмеченной в прошлом месяце, отметил он.

Федрезерв, по словам Пауэлла, хотел бы иметь достаточный объем резервов, чтобы контролировать размер ставки по федеральным кредитным средствам без необходимости проведения регулярных операций на рынке РЕПО.

Федрезерв прекратил сокращать объем активов на балансе в августе 2019 года, однако не объявлял, когда может вернуться к увеличению баланса. В этих условиях крупнейшая статья пассивов в балансе ФРС - депозиты банков в ЦБ, или резервы, - продолжила снижаться. При этом, как пишет The Wall Street Journal, проблемы с краткосрочной ликвидностью, возникнувшие на рынке в сентябре, позволяют предположить, что банки все менее охотно размещают средства в ЦБ.

Объем резервов в прошлом месяце опускался ниже $1,4 трлн по сравнению с $2,8 трлн в 2014 году, когда ФРС прекратила выкупать активы. Сокращение произошло преимущественно в последние два года, когда Федрезерв начал сокращать объем активов на балансе, не рефинансируя средства от погашения облигаций.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" ведущий аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаил Поддубский, в среду на глобальных рынках наблюдается умеренный оптимизм, и большинство валют emerging markets, за исключением турецкой лиры, демонстрирует укрепление. "Пара "доллар-рубль" значительную часть дня провела ниже отметки 65 руб./$1, а из ключевых событий сегодняшнего дня следует выделить публикацию протоколов последнего заседания Федрезерва, которая состоится в 21:00 МСК. При этом ключевое событие всей недели - это торговые переговоры между США и Китаем, которые стартуют завтра. Ожидается, что они будут проходить два дня, и их итоги будут иметь принципиальное значение для аппетита к риску на глобальных рынках", - отметил Поддубский.

"Со второй половины дня рубль начал получать более заметную поддержку с рынка нефти, где котировки марки Brent постепенно вернулись на уровень выше $59 за баррель. Однако данные по росту запасов нефти охладили пыл покупателей сырья, и ближе к вечеру цены вновь скорректировались ниже $59 за баррель, что позволило доллару на российском рынке вернуться ближе к уровню в 65 руб./$1", - отметил начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Поддержкой рублю также выступил высокий спрос на ОФЗ при проведении традиционных аукционов Минфина РФ. Ведомство в среду предложило инвесторам трехлетние ОФЗ серии 24020 с погашением в июле 2022 года и пятнадцатилетние ОФЗ серии 26225 с погашением в мае 2034 года в объемах остатков, доступных для размещения в каждом выпуске.

Минфин разместил ОФЗ серии 26225 на общую сумму 41 млрд 905 млн рублей при спросе 79 млрд 765 млн рублей. Выручка от аукциона составила 44 млрд 3 млн рублей. Цена отсечения установлена на уровне 102,3515% от номинала, что соответствует доходности 7,11% годовых.

ОФЗ серии 24020 размещены на общую сумму 10 млрд 506 млн рублей при спросе 49 млрд 299 млн рублей. Выручка от аукциона составила 10 млрд 632 млн рублей.

Нефть эталонных марок уверенно растет после небольшого замедления, вызванного публикацией еженедельного отчета министерства энергетики США о запасах топлива в стране. Декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК подорожали на 1,48% - до $59,1 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени поднялись на 1,62% - до $53,48 за баррель.

Как стало известно из сообщения Минэнерго США, запасы нефти в стране на минувшей неделе выросли на 2,93 млн баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, ожидали роста на 2,4 млн баррелей, а данные Американского института нефти (API), вышедшие во вторник, указали на увеличение запасов нефти в США на прошлой неделе на 4,13 млн баррелей.

Также инвесторы ждут возобновления переговоров между США и Китаем по вопросу торгового соглашения.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 9 октября на 23,04 копейки, до 65,0976 руб./$1, и увеличил курс евро на 21,39 копейки, до 71,4511 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" уменьшился в среду на 7,7 копейки по отношению ко вторнику и составил 64,981 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК опустился на 16,77 копейки и составил 64,9631 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 566,996 млн, из которых $622,432 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 944,564 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" поднялся на 1,86 копейки по отношению ко вторнику, до 71,3813 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК снизился на 19,77 копейки и составил 71,3215 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR571,109 млн, из которых EUR180,396 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR390,713 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов не изменились в среду по сравнению с предыдущим торговым днем, за исключением ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт". Она понизилась на 2 базисных пункта - до 7,16% годовых, в то время как ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на отметке 7,15% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев не также изменились по сравнению со вторником и остались на отметках 7,13%, 7,19% и 7,25% годовых соответственно.


Опубликовано: /Финмаркет/
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