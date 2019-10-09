09 октября 2019 года 18:44
Изменения цен евробондов РФ в среду незначительные на фоне пониженной активности торгов
Москва. 9 октября. Изменения котировок большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в среду незначительные на фоне пониженной активности торгов. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также не демонстрируют ярко выраженной динамики, что в итоге ведет к незначительным изменениям суверенных спредов к доходности базовых активов.
Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК снизилась на 8 базисных пунктов по отношению к закрытию 8 октября и составила 114,05% от номинала, что соответствует доходности 2,865% годовых (рост на 2 пункта к предыдущему торговому дню).
Стоимость трехлетних US Treasuries к 18:15 МСК снизилась относительно итогов предыдущего торгового дня на 4 базисных пункта и составила 101,17% от номинала (доходность выросла на 2 пункта - до 1,435% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США не изменился и составил 143 базисных пункта.
Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году снизились по отношению к предыдущему торговому дню на 18 базисных пунктов - до 127,54% от номинала (доходность выросла на 1 базисный пункт и составила 4,065% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году подешевели всего на 5 базисных пунктов - до 123,43% от номинала (доходность практически не изменилась и составила 4,03% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году снизились в цене на 6 пунктов - до 109,26% от номинала, что соответствует доходности 3,19% годовых (рост на 1 базисный пункт к предыдущему дню), с погашением в 2023 году - на 2 базисных пункта, до 109,36% от номинала (доходность выросла на 0,5 пункта - до 2,37% годовых).
Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году подешевел на 13 базисных пунктов - до 119,46% от номинала (доходность выросла на 0,5 пункта и составила 4,07% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году подорожал на 2 базисных пункта, до 106,52% от номинала (доходность практически не изменилась и составила 3,285% годовых).
"Сегодня на рынке российских еврооблигаций был относительно спокойный день. В отсутствие внешних триггеров ценовые колебания отечественных бумаг, как правило, не выходили за рамки 10-15 базисных пунктов. При этом котировки "коротких" и среднесрочных выпусков евробондов России слегка снизились, а их доходности прибавили в среднем 1-2 базисных пункта. Вместе с тем "длинные" бумаги были более стабильными, и их ценовые изменения были незначительными. Активность торгов в целом была невысокой, что связано с отсутствием каких-либо четких сигналов с рынка US Treasuries, которые сегодня также находились в боковом дрейфе", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник управления продаж на долговых рынках ФГ "БКС" Евгений Александров.
Опубликовано: /Финмаркет/
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