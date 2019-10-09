Ориентир по индексу МосБиржи на четверг составляет 2700-2735 пунктов - ИК "Велес Капитал"

Индексы МосБиржи и РТС к концу сессии среды оставались в плюсе, но удерживались в рамках краткосрочных диапазонов 2700-2720 пунктов и 1300-1320 пунктов соответственно, отмечается в комментарии аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой. До преодоления какой-либо из указанных отметок лучше воздержаться от открытия краткосрочных позиций. Ориентир по индексу МосБиржи на четверг: 2700-2735 пунктов.

"С фундаментальной точки зрения на мировые фондовые площадки в среду вернулся оптимизм, связанный с сообщениями в отношении торговой позиции Китая, - комментирует Елена Кожухова. - Тем не менее, никакого фактического улучшения ситуации пока не произошло, что предупреждает о рисках возвращения к снижению, если сторонам не удастся достичь хотя бы частичного компромисса на переговорах в четверг и пятницу. На данный момент заключение всеобъемлющего соглашения в октябре представляется маловероятным, но фондовые инвесторы были бы рады любому видимому прогрессу".