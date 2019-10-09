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09 октября 2019 года 18:18
Понижение нейтральной ставки ЦБ РФ простимулирует продолжение роста на рынке ОФЗ - Газпромбанк
Потенциал роста рынка ОФЗ в настоящее время ограничен, считают аналитики Газпромбанка (MOEX: GZPR). В то же время, как говорится в обзоре аналитиков банка Андрея Кулакова, Владимира Пантюшина и Владислава Данилова, потенциальное снижение Центробанком РФ диапазона нейтральной ставки до 5-6% может продолжить снижение доходностей ОФЗ приблизительно на 100 базисных пунктов. Однако эксперты отмечают, что это не является их базовым сценарием. "Рассмотрим оптимистичный сценарий. Он может воплотиться в жизнь в случае, если ЦБ пересмотрит диапазон нейтральной ставки в реальном выражении с 2-3% до 1-2%, что соответствует изменению с 6-7% до 5-6% в номинальном выражении. В числе потенциальных факторов, которые могут повлиять на пересмотр, мы отмечаем снижение нейтральной ставки в США и различие в уровне инфляции в России и США (модель нейтральной ставки ЦБ основана на данных параметрах и премии за риск российского рынка). Это может вызвать дальнейшее снижение доходностей ОФЗ на величину около 100 базисных пунктов и увеличить доход от инвестиций", - полагают аналитики. В случае реализации оптимистичного сценария к концу 2020 года, по мере приближения ключевой ставки к середине обновленного нейтрального диапазона, эксперты Газпромбанка ожидают нормализации формы кривой ОФЗ. "На фоне сохраняющегося спроса со стороны иностранных инвесторов спред между доходностью десятилетних и трехлетних выпусков останется на уровне 10-20 базисных пунктов. Это подразумевает уровень доходности по 10-летним ОФЗ на уровне 5,70-5,95%", - говорится в обзоре. Условия для реализации оптимистичного сценария: благоприятные глобальные настроения (risk-on), отсутствие санкций в отношении новых выпусков ОФЗ, снижение ключевой ставки ЦБ более быстрыми, чем ожидалось, темпами до 6,0% к середине 2020 года и до 5,5% в конце 2020 года - первой половине 2021 года. В рамках базового сценария ожидается снижение ключевой ставки на 50 базисных пунктов - до 6,5%, то есть до середины текущего нейтрального диапазона ЦБ в 6-7%. Между тем в обзоре отмечается, что даже в случае слабого спроса на ОФЗ в целом предстоящие погашения ОФЗ (291 млрд рублей) и купонные выплаты (около 170 млрд рублей) в четвертом квартале 2019 года превысят общий объем ожидаемых первичных размещений Минфина РФ. Эксперты полагают, что эти средства будут реинвестированы в рынок ОФЗ, что поддержит спрос на аукционах.
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