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Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рецессия в США может ослабить рубль на 9% к концу 2020г - "Ренессанс Капитал"
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09 октября 2019 года 17:00

Рецессия в США может ослабить рубль на 9% к концу 2020г - "Ренессанс Капитал"

В случае наступления рецессии в США влияние на курс рубля может составить порядка 9% в 2020 году, сообщается в обзоре инвестиционной компании "Ренессанс Капитал".

По расчетам аналитиков, рецессия в Соединенных Штатах может начаться в 2020 году с вероятностью 60%.

В условиях спада мировой экономики и при цене на нефть в $40 за баррель, по оценкам экспертов "Ренессанс Капитала", курс российской валюты в конце 2020 года ждет ослабление: аналитики полагают, что на конец следующего года рубль упадет с прогнозируемых ими на данный момент 67 руб./$1 до 73 руб./$1.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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