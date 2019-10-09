Ситуация в глобальной экономике к концу года улучшится - Julius Baer

Ситуация в глобальной экономике к концу года улучшится на фоне относительно низкой базы, сообщается в комментарии Julius Baer. В мире сейчас наблюдается промышленная рецессия. Эксперты Julius Baer считают, что она не отразится существенно на потребительском сегменте, однако на восстановление потребуется время. "Мы увидим стабилизацию только зимой, а первые существенные улучшения, возможно, - в первой половине следующего года", - прогнозируют эксперты банка.

Аналитики Julius Baer также полагают, что риск торговой войны между США и Китаем продолжит влиять на рынки так же, как это происходило в последние месяцы и кварталы. "Рано или поздно мы увидим, как ударная волна накроет рынки, и после этого наступит деэскалация, - прогнозируют эксперты. - По нашим оценкам, повышенный риск продолжения внешнеторгового конфликта не означает, что его обострение может произойти уже в следующие несколько недель. Тем не менее, это один из факторов, которые в настоящее время следует учитывать инвесторам, и он не исчезнет в скором времени".