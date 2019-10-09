Рубль днем ускорил повышение к доллару и евро на фоне позитивной динамики валют ЕМ и развернувшейся вверх нефти

Москва. 9 октября. Доллар и евро усилили темпы снижения на "Московской бирже" в среду днем; рубль ускорил темпы роста к бивалютной корзине на фоне позитивной динамики валют emerging markets и перешедшей к росту нефти после появления новостей о смягчении позиции Китая накануне американо-китайских переговоров.

Курс доллара США составил 64,85 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 34,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 71,21 руб./EUR1, подешевев на 20,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 28,34 копейки - до 67,71 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 9 октября на 23,04 копейки, до 65,0976 руб./$1, и увеличил курс евро на 21,39 копейки, до 71,4511 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль усилил темпы роста к доллару и евро на дневных торгах на вслед за большинством валют emerging markets, позитивно отреагировавших на смягчение позиции Китая перед переговорами с США, которые должны состояться 10-11 октября. Как сообщила газета Financial Times со ссылкой на осведомленные источники, Китай готов пойти на увеличение закупок соя-бобов в США на 10 млн тонн в год - до 30 млн тонн.

Дополнительные закупки в таком объеме эквивалентны сумме порядка $3,25 млрд, при этом первоначально FT написала о готовности Китая увеличить закупку сельхозтоваров в США еще на $10 млрд в год, однако затем скорректировала сообщение.

Пекин стремится заключить с Вашингтоном промежуточное соглашение, которое предотвратит вступление в силу очередного раунда повышения пошлин на китайские товары в США 15 октября, отмечают источники газеты.

Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ проведет переговоры с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером и министром финансов США Стивеном Мнучином в четверг, и в случае, если эти переговоры пройдут успешно, может встретиться в пятницу с американским президентом Дональдом Трампом. "Лю Хэ идет на переговоры с реальными предложениями, это не пустой визит, - отмечает один из источников. - Китайцы готовы пойти на деэскалацию конфликта".

По словам источников, как КНР, так и США надеются, что смогут избежать вступления в силу нового раунда взаимных пошлин 15 октября. Стороны хотели бы "перезапустить" переговоры перед возможной встречей Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина на ежегодном саммите Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества (АТЭС), который пройдет в Чили в середине ноября текущего года.

Кроме того, рост интереса к рисковым активам связан с намерением ФРС США нарастить объемы резервов. Как накануне заявил председатель Федрезерва Джером Пауэлл, ФРС увеличит покупку краткосрочных госбумаг, чтобы избежать повторения неожиданных проблем с ликвидностью, появившихся на денежном рынке в сентябре.

Он рассчитывает, что план по увеличению объема резервов будет готов к заседанию ФРС, которое пройдет 29-30 октября. Целью этого плана будет восстановление объема резервов до уровня существенно выше нижней точки в $1,4 трлн, отмеченной в прошлом месяце, отметил он.

Федрезерв, по словам Пауэлла, хотел бы иметь достаточный объем резервов, чтобы контролировать размер ставки по федеральным кредитным средствам без необходимости проведения регулярных операций на рынке РЕПО.

Федрезерв прекратил сокращать объем активов на балансе в августе 2019 года, однако не объявлял, когда может вернуться к увеличению баланса. В этих условиях крупнейшая статья пассивов в балансе ФРС - депозиты банков в ЦБ, или резервы, - продолжила снижаться. При этом, как пишет The Wall Street Journal, проблемы с краткосрочной ликвидностью, возникнувшие на рынке в сентябре, позволяют предположить, что банки все менее охотно размещают средства в ЦБ.

Объем резервов в прошлом месяце опускался ниже $1,4 трлн по сравнению с $2,8 трлн в 2014 году, когда ФРС прекратила выкупать активы. Сокращение произошло преимущественно в последние два года, когда Федрезерв начал сокращать объем активов на балансе, не рефинансируя средства от погашения облигаций.

"Из важных событий вчерашнего дня отметим выступление главы ФРС Пауэлла, которой в очередной раз заверил участников рынка в готовности снижать ставу, если это потребуется, хотя текущие условия в американской экономике он назвал стабильными, несмотря на снижение некоторых показателей. Также был дан сигнал о начале увеличения баланса регулятора для стабилизации ситуации на денежном рынке, но данные шаги будут носить технический характер, а не полноценное QE. Вероятность снижения ключевой ставки возросла после неожиданного падения индекса потребительских цен в США на 0,3% в сентябре - наибольшее снижение с января (+0,1% в августе). Согласно фьючерсам на ставку, рынок с вероятностью 80% ждет третье снижение в октябре и дает 40% на снижение в декабре", - отмечает главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Роман Антонов.

"Рубль с большинством других валют развивающихся стран укрепляется сегодня к доллару США на новостях о планируемом расширении баланса ФРС. Но общий баланс рисков, учитывая негативный новостной фон со стороны торговых переговоров и растущую вероятность жесткого Brexit, выглядит не особенно позитивным. В этом контексте снижение пары "доллар-рубль" ниже 65 руб./$1 выглядит как временное явление, предоставляющее хорошую возможность для покупки валюты. Наш среднесрочный прогноз предполагает ослабление рубля до уровня 66-67 руб./$1 в ближайшие два квартала", - сообщают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Кроме того, поддержкой рублю выступил высокий спрос на ОФЗ при проведении традиционных аукционов Минфина РФ. Ведомство в среду предложило инвесторам трехлетние ОФЗ серии 24020 с погашением в июле 2022 года и пятнадцатилетние ОФЗ серии 26225 с погашением в мае 2034 года в объемах остатков, доступных для размещения в каждом выпуске.

Минфин разместил ОФЗ серии 26225 на общую сумму 41 млрд 905 млн рублей при спросе 79 млрд 765 млн рублей. Выручка от аукциона составила 44 млрд 3 млн рублей. Цена отсечения установлена на уровне 102,3515% от номинала, что соответствует доходности 7,11% годовых.

Результаты аукциона по размещению ОФЗ серии 24020 на момент написания обзора не были известны.

Цены на нефть эталонных марок перешли к росту в ходе торгов в среду на оптимистичных новостях перед стартом торговых переговоров США и Китая. Декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК выросли на 1,1% - до $58,88 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени поднимались на 0,99% - до $53,15 за баррель.

Ранее сообщалось, что Минторг США включил 28 китайских фирм в "черный список" компаний, с которыми американскому бизнесу запрещено работать без специальных лицензий. Кроме того, во вторник агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источники, что администрация президента США Дональда Трампа активно обсуждает вопрос о возможности введения ограничений на движение капитала в Китай. Эти новости негативно повлияли на настрой трейдеров.

Также участники рынка ждут публикации данных о запасах энергоносителей в США, которые будут обнародованы в среду. По оценкам экспертов, опрошенных S&P Global Platts, запасы нефти в Штатах за неделю, завершившуюся 4 октября, выросли на 2,4 млн баррелей, запасы бензина упали на 1,2 млн баррелей, дистиллятов - на 2,5 млн баррелей.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов не изменились в среду по сравнению с предыдущим торговым днем, за исключением ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт". Она понизилась на 2 базисных пункта - до 7,16% годовых, в то время как ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на отметке 7,15% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев не также изменились по сравнению со вторником и остались на отметках 7,13%, 7,19% и 7,25% годовых соответственно.