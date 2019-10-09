Укрепление рубля ниже 65 руб./$ выглядит как временное явление - Банк "Санкт-Петербург"

Рубль с большинством других валют развивающихся стран укрепляется сегодня утром к доллару США на новостях о планируемом расширении баланса ФРС, сообщается в комментарии аналитиков Банка "Санкт-Петербург". Но общий баланс рисков, учитывая негативный новостной фон со стороны торговых переговоров и растущую вероятность жесткого Brexit, выглядит не особенно позитивным.

"В этом контексте укрепление рубля ниже 65 руб./$ выглядит как временное явление, предоставляющее хорошую возможность для покупки валюты. Наш среднесрочный прогноз предполагает ослабление рубля до уровня 66-67 руб./$ в ближайшие два квартала", - заключают эксперты банка.