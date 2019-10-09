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09 октября 2019 года 12:28
Экономика РФ находится в стадии смены драйверов роста - Citi
Одним из самых важных событий текущего года, без сомнений, стало изменение характера бюджетной политики на выраженно инвестиционный, считает экономист Citi по РФ, Украине и Казахстану Артем Заигрин. Реализация национальных проектов должна этому способствовать, сказал он в интервью агентству "Интерфакс". СМЕНА ПАРАДИГМЫ В 2019 году российская экономика находится в стадии смены драйверов роста, считает Заигрин. "Если последние несколько лет основными движущими силами были уверенное потребление и частные инвестиции, то с 2019 года роль бюджетных расходов стала определяющей для динамики экономического роста", - сказал эксперт. "Структура госрасходов также претерпевает значительные изменения с появлением нацпроектов: текущие расходы замещаются инвестиционными расходами как в инфраструктуру, так и в человеческий капитал, образование, здравоохранение", - сказал эксперт. "Поскольку власти не хотели наращивать расходы за счет значительного увеличения долга или использования резервов, траты на нацпроекты потребовали дополнительного финансирования, которое поступает в бюджет за счет роста налоговых доходов, в первую очередь, увеличения НДС", - пояснил он. ДОХОДЫ РАСТУТ БЫСТРЕЕ РАСХОДОВ Слабая экономическая динамика первой половины 2019 года, по мнению Заигрина, объясняется ростом доходов бюджета, изъятий денежных потоков из экономики и запаздывающими расходами, то есть вливаниями денежных средств обратно в экономику. Одной из причин высокого темпа поступлений в бюджет стал рост налоговой нагрузки, а также значительное улучшение их собираемости, сказал экономист, отметив при этом, что налоговая дисциплина достаточно сильно ужесточилась. В результате чего дисбаланс в доходах и расходах не способствует росту потребления частного сектора, считает аналитик. "Поэтому мы наблюдаем циклическое замедление экономики в этом году", - добавил эксперт. УЧИМСЯ ТРАТИТЬ По словам Заигрина, чтобы претворять в жизнь инвестиционную программу, необходима достаточно длительная подготовка: оформление по ней соответствующей документации, конкурсы по выбору наиболее подходящих проектов, в конце концов, изменение законодательства, чтобы сделать условия проекта приемлемыми. "На данный момент рано говорить о результативности того или иного нацпроекта, в том числе из-за разных долей инвестиционных/текущих расходов в них. В первом полугодии исполнение было намного лучше у тех проектов, где доля текущих расходов была намного выше капитальных, например, по проекту "Демография". Также, стоит отметить, что настолько масштабных инвестиционных госрасходов еще не было. В реализации таких проектов нужна большая гибкость, опыт, не сразу все получается, и это нормально", - сказал экономист. В тоже время, Заигрин отметил, что когда госрасходы нагонят отставание в конце этого года и в следующем, то это положительным образом скажется на экономической динамике. ПРОГНОЗ ВВП: С НАЦПРОЕКТАМИ И БЕЗ "Мы ждем, что рост ВВП РФ в 2019 году составит около 1,3%. А вот в 2020 году он может ускориться до 2,5% за счет роста госрасходов, в том числе на национальные проекты, а также эффекта низкой базы предыдущего года", - сказал Заигрин. В то же время эксперт полагает, что рост российской экономики в 2020 году может оказаться хуже прогнозов. "На данный момент взгляд на экономический рост зависит от реализации нацпроектов", - добавил он. По мнению эксперта, темпы роста российской экономики, во-первых, зависят от того, насколько быстро будут осваиваться средства, а, во-вторых, эффективны ли будут инвестиции или нет. "Мы достаточно оптимистичны по отношению к реализации нацпроектов, однако если сроки сдвинутся и растянутся, например, на 2022 год, то прогноз придется понижать", - сказал он. В рамках базового сценария, по оценкам Citi, расходы на нацпроекты начнут активно поступать с конца текущего года. "Эффект нацпроектов на российскую экономику, по оценкам Банка России, составит примерно 0,3-0,4 процентного пункта в среднесрочной перспективе. Здесь учитывается чистый эффект, то есть расходы бюджета минус доходы. Отмечу, что в следующем году будет эффект низкой базы, поэтому рост ВВП в 2020 году, в принципе, даже при отсутствии догоняющего эффекта от инвестиционных трат может быть лучше, чем в 2019 году, соответственно, 2% роста в следующем году достижимы", - считант Заигрин. ФНБ: ВСЕ ПРОСТО И СЛОЖНО ОДНОВРЕМЕННО Пока нормативная база хорошо настроена на накопление средств по бюджетному правилу в Фонд национального благосостояния (ФНБ), а вот механизм расходования все еще находится на стадии обсуждения, считает Заигрин. По мнению экономиста Citi, с ФНБ все относительно просто и сложно одновременно. "Мы видим желание властей использовать средства ФНБ как резервную опцию для поддержки роста экономики, однако нарастить расходы в инфраструктуру достаточно сложно, потому как даже забюджетированные инвестиционные расходы еще не были исполнены. Власти понимают, что эти деньги они на данный момент не могут потратить, даже если захотят. Поэтому и после достижения 7% от ВВП, по факту, продолжится накопление", - сказал он. "У нас нет пока практики инвестирования средств в таких масштабах. В настоящее время у нас значительно сократился ненефтяной дефицит бюджета, -4,7% ВВП по сравнению с 6,5-8% ВВП в 2017-18 годах, что свидетельствует о значительном недорасходовании средств", - рассуждает Заигрин. Кроме того, Заигрин считает, что потребуется оценка влияния на рубль после начала расходования средств из ФНБ. "Если мы начнем эти деньги тратить, то это может привести к укреплению рубля относительно доллара США. По нашим расчетам, укрепление составит 5-7 рублей, так как именно на эти 5-7 рублей российская нацвалюта ослабла из-за покупки валюты для Минфина в рамках бюджетного правила", - отметил он. "Однако, если Минфин будет тратить не все сверхдоходы, приходящие свыше 7% ВВП, а, например, 15-20%, как говорит министр финансов Силуанов, то эффекту будет значительно меньше", - уточнил Заигрин. В то же время ни Минфин, ни ЦБ не хотели бы видеть сильного роста курса рубля, потому что в результате теряется конкурентоспособность производства. "Наши расходы на производство становятся выше, импорт растет, и рост экономики от этого может быть меньше. Кроме того, чрезмерное укрепление или ослабление рубля повышают его волатильность, а регулятору важен стабильный курс. Резкие скачки курса в укрепление, а затем в ослабление при возникновении рисков будут плохи и для инфляции, и для банковского сектора, и для финансовой стабильности", - сказал Заигрин. При этом экономист отметил, что при достижении 7% Минфин РФ получит право, но не обязанность тратить средства из ФНБ. "Дискуссии о повышении границы отсечения для накоплений в ФНБ могут нам говорить только о том, что власти хотят, чтобы сбережений было больше", - считает он. ПОТРЕБЛЕНИЕ ПОМОЖЕТ ЭКОНОМИКЕ НЕСКОРО Невысокие темпы роста российской экономики объясняются также слабым потребительским спросом, однако ожидать его скорого восстановления не стоит. По оценке эксперта, произойдет это не раньше второй половины 2020 года. "Потребители достаточно сильно почувствовали на себе ухудшение макроэкономической конъюнктуры в России", - сказал Заигрин. По его мнению, рост инвестиционных госрасходов также сможет повысить и доходы домохозяйств, что позитивно отразится на потребительском спросе. "Однако произойдет это с определенным временным лагом, так как сначала производители освоят денежные средства, которые в какой-то момент найдут отражение в росте зарплат. То есть какой-то результат будет виден домохозяйствами не ранее чем через год ", - подчеркнул экономист. Таким образом, по оценкам Citi, при условии, что относительно активное финансирование национальных проектов стартует в конце текущего года и пойдет полным ходом в 2020 году, потребление в России начнет восстанавливаться не раньше середины 2020 года. КРЕДИТЫ СТАНУТ ПОПУЛЯРНЕЕ Объемы кредитования тоже влияют на потребительский спрос, и тут Заигрин ожидает количественных и качественных изменений, но полагает, что темпы роста кредитных портфелей у банков все же будут медленно снижаться. "Мы думаем, что темпы розничного кредитования могут снизиться с 15-16% к концу текущего года до 10-12% в дальнейшем", - сказал он. По мнению Заигрина, в настоящее время на рынке кредитования можно выделить несколько важных трендов. Во-первых, рост спроса на ипотеку на фоне снижения процентных ставок по кредитам. "За всю современную российскую историю мы не жили при инфляции на уровне 3-5%. Для нас, россиян, это новая среда, в которой процентные ставки будут ниже тех, в том числе по потребительским кредитам, что мы видели 5-10 лет назад. Если 5-6 лет назад ставки по потребительским кредитам в среднем могли превышать 20-25%, то сейчас нередко можно встретить предложения со ставками в 10-12%, а подчас и меньше 10%. Чем дольше инфляция будет оставаться стабильной, тем больше вероятность, что ставки по ипотеке будут становиться более привлекательными. Соответственно спрос на ипотеку будет расти достаточно высокими темпами, в том числе из-за эффекта низкой базы", - полагает аналитик. Кроме того, эксперт прогнозирует рост спроса на кредиты со стороны тех слоев населения, которые ранее не покупали товары в кредит. "Люди меняют свое потребительское поведение. Не секрет, что в текущем цикле потребительского кредитования спрос на него предъявляли менее обеспеченные люди, в том числе для поддержания уровня жизни, в то время как более обеспеченные категории не пользовались данным инструментом вовсе. С одной стороны, при более низких ставках использование кредита в качестве инструмента планирования семейного бюджета при крупных покупках становится более популярным. С другой стороны, при более низких ставках компаниям становится проще продавать товары в рассрочку, так как не нужно жертвовать 20-30 п.п. маржи, а 10 п.п., что более реально", - отметил Заигрин. Как ожидает эксперт, эти два фактора обеспечат рост кредитования на уровне 10-12%. "Такие темпы роста могут быть устойчивы, учитывая как достаточно низкую закредитованность населения в абсолютном выражении - 15% ВВП (из которых 7% приходится на ипотеку) по сравнению с 40% ВВП в среднем по развивающимся рынкам, так и тот факт, что около 45% населения не имеют кредитов", - добавил он. ПРОГНОЗЫ ПО ИНФЛЯЦИИ И СТАВКЕ Начало активной реализации нацпроектов из-за увеличения расходов несколько разгонит инфляцию, считает эксперт. В то же время он полагает, что рост цен останется в районе 4%. "Инфляция будет придерживаться уровня 4%, но ниже 3% не упадет. Потребительский спрос слабый, поэтому компании не повышают цены. Но в конечном итоге им все же придется частично их поднять, потому что предприятия не могут продолжать терять прибыль и сокращать маржу. Будет эффект подстройки. В принципе, из-за этого мы не ждем, что инфляция в РФ опустится до 3% ", - поделился Заигрин свои прогнозом. Между тем он отметил, что не ожидает снижения ключевой ставки в РФ в этом году, хотя риски того, что это может произойти, существуют и увеличиваются. "Я думаю, что есть вероятность понижения ключевой ставки как минимум еще раз в этом году, допускаю даже немалую вероятность двух снижений", - сказал экономист.
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