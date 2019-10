Рынок акций РФ после нейтрального открытия возобновил рост вместе с Европой

Москва. 9 октября. Рынок акций РФ после нейтрального открытия в среду возобновил коррекционный рост вместе с фондовыми площадками в Европе и фьючерсами в США, просел ряд бумаг из-за отсечек на бирже дивидендов с учетом расчетов "Т+2".

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2714,25 пункта (+0,2%), индекс РТС - 1314,13 пункта (+0,6%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) подросли в пределах 2,4%.

Доллар просел до 65,07 рубля (-0,13 рубля).

Выросли акции "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+2,4%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+1,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,9%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,8%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+0,7%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,7%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,6%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,6%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+0,6%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,6%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,6%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (+0,5%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,5%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,5%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,4%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,4%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (+0,3%).

Лидерами снижения из-за отсечки на бирже дивидендов за первое полугодие выступают акции "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-2,2%, до 128,68 рубля; дивиденды - 3,68 рубля на акцию), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,1%, до 7596,5 рубля; дивиденды - 162,98 рубля) и "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,8%, до 1303,8 рубля; дивиденды - 14,23 рубля).

Также подешевели акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,3%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,2%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-0,1%).

В США индексы во вторник снизились более чем на 1% на фоне опасений по поводу обострения противоречий между США и Китаем в преддверии торговых переговоров между двумя странами (переговоры возобновятся в четверг, 10 октября).

Напряженность в отношениях Вашингтона и Пекина в последние дни существенно возросла. Вашингтон принял решение ввести визовые ограничения для ряда официальных лиц Китая и их семей из-за притеснения уйгуров, этнических казахов, киргизов и других представителей исповедующих ислам меньшинств, говорится в заявлении, распространенном ведомством во вторник.

Ранее министерство торговли США внесло 28 китайских организаций в "черный список" за причастность к нарушениям прав уйгуров и других представителей мусульманского меньшинства в КНР. Под санкции, в частности, подпали крупнейшие производители систем видеонаблюдения и распознавания лиц, включая Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Megvii Technology Inc. и SenseTime Group Ltd. Включение компании в "черный список" означает, что американским компаниям запрещено продавать ей услуги и товары без специальной лицензии.

Кроме того, агентство Bloomberg сообщило, что администрация президента США Дональда Трампа активно обсуждает вопрос о возможности введения ограничений на движение капитала в Китай, причем в особенности фокусируется на ограничениях для инвестиций государственных пенсионных фондов в китайские акции, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

В Азии в среду преобладало снижение индексов (японский Nikkei 225 просел на 0,6%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,4%), но корректируется вверх Европа (FTSE, DAX, CAC40 прибавляют 0,3-0,5%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,3%).

Пекин в среду потребовал от Вашингтона снять ограничения с китайских технологических фирм, внесенных ранее на этой неделе властями США в "черный список" компаний, с которыми американскому бизнесу запрещено работать без специальных лицензий, сообщает MarketWatch.

В Китае назвали решение Вашингтона "вмешательством в дела КНР". Минторг КНР заявил, что Пекин "примет все необходимые меры, чтобы твердо защитить" интересы страны. Детали о возможных ответных мерах Китая в заявлении Минторга не приводятся.

Нефть утром в среду делает попытки стабилизации в ожидании старта торговых переговоров США и Китая, результаты которых могут изменить ожидания в отношении глобального спроса на энергоносители; цена Brent находится на $0,2 выше уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ 8 октября. Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $58,17 за баррель (-0,1% и -0,2% накануне), ноябрьская цена WTI - $52,5 за баррель (-0,3% и -0,2% во вторник).

Данные Американского института нефти (API), вышедшие во вторник, указали на увеличение запасов нефти в США на прошлой неделе на 4,13 млн баррелей. В среду выйдет отчет Минэнерго США (17:30 МСК). Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, ожидают, что запасы нефти в Штатах на прошлой неделе выросли на 2,4 млн баррелей, запасы бензина упали на 1,2 млн баррелей, дистиллятов - на 2,5 млн баррелей.

Минэнерго США ожидает снижения цен на нефть в ближайшие месяцы. Согласно оценкам управления по энергетике Минэнерго США (EIA), опубликованным во вторник, спотовые цены на Brent в среднем составят $59 за баррель в четвертом квартале 2019 года, а затем упадут до $57 за баррель во втором квартале 2020 года, что на $5 ниже прогноза, сделанного месяц назад.

Как отмечает аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов, инвесторы все больше опасаются, что торговое соглашение между США и Китаем не будет достигнуто, поэтому сокращают позиции на перекупленном рынке. В среду ситуация принципиально не меняется, поводов для серьезных движений нет.

Однако риски более сильного падения сохраняются: коррекция всегда приходит на рынок, когда нет никаких поводов для роста. Если индекс МосБиржи сумеет закрепиться под отметкой 2700 пунктов, то на технических факторах рынок вполне может уйти в район 2600 пунктов, а если "медведи" получат фундаментальную подпитку, то "просадят" рынок к отметке 2460 пунктов. Но это отдаленный и слишком пессимистичный сценарий.

Для нефти важной будет статистика Минэнерго США по запасам сырья. Рынок ждет увеличения резервов нефти на 1,4 млн баррелей. Сам по себе рост запасов будет негативным фактором, поскольку он наблюдался уже три недели подряд. Однако если фактические данные превысят прогноз, то котировки Brent вполне могут сходить под отметку $57 за баррель. В случае же снижения запасов вполне возможно тестирование уровня $59.

Рубль в среду получает поддержку от аукциона Минфина по размещению ОФЗ: уже нет практически никаких сомнений, что Банк России как минимум один раз снизит ставку до конца года. Поэтому имеет смысл закупиться ОФЗ с целью получить спекулятивную прибыль по факту события, считает эксперт.

По словам аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Романа Антонова, американское правительство продолжает обсуждать ограничения инвестиций в Китай, что не добавляет оптимизма. На этом фоне в СМИ появились спекуляции о вероятном досрочном прекращении визита китайской делегации, что, впрочем, пока не подтвердилось. Что же касается европейских рынков, то они ранее пострадали после заявлений премьер-министра Великобритании об отсутствии подвижек в переговорах с ЕС по Brexit.

Глава ФРС Джером Пауэлл в очередной раз заверил участников рынка в готовности снижать ставку, если это потребуется, хотя текущие условия в американской экономике он назвал стабильными, несмотря на снижение некоторых показателей. Также был дан сигнал о начале увеличения баланса регулятора для стабилизации ситуации на денежном рынке, но данные шаги будут носить технический характер, а не полноценное QE. Согласно фьючерсам на ставку ФРС, рынок с вероятностью 80% ждет третье снижение в октябре, и оценивает в 40% ее снижение в декабре.

Индекс МосБиржи в среду продолжает проторговывать зону вблизи 2700 пунктов. Дивидендные отсечки в акциях НЛМК, "НОВАТЭКа" и "Полюса" не оказывают существенного влияния на индикатор (снижение веса индекса можно оценить в пределах 0,1%), отмечает Антонов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, внешний фон в целом складывается нейтральный: цены на нефть стабильны после небольшого снижения накануне, а сигналы с мировых фондовых площадок разнонаправленные.

В США индекс S&P500 опустился ниже поддержки 2900 пунктов и рискует развить падение к минимумам начала августа (2822 пункта). Инвесторы обеспокоены перспективами торговых переговоров после внесения США еще 28 китайских компаний в "черный список", а также сообщениями СМИ о возможности более жесткого контроля за движением капиталов. Глава ФРС Джером Пауэлл в рамках своего выступления накануне заявил о возможном возобновлении покупки краткосрочных государственных облигаций, а также не исключил вероятность дальнейшего снижения процентных ставок в случае необходимости.

Тем не менее, в среду инвесторы пытаются сохранить умеренный оптимизм в преддверии возобновления торговых переговоров с США в четверг, хотя противостояние сторон в последние дни лишь усиливается.

Индексы МосБиржи и РТС удерживают психологически важные отметки 2700 и 1300 пунктов, но при отсутствии значимых драйверов роста рынок акций РФ скорее будет склонен к возобновлению снижения. Веских поводов для покупок по-прежнему нет, что ограничивает потенциал восходящего движения, считает Кожухова.

По словам аналитика ИК "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, новости о переговорах США и Китая приобрели негативный оттенок, поскольку Пекин, по информации финансовых СМИ, решил ограничить обсуждаемую повестку и не собирается говорить на темы государственных субсидий или мер поддержки промышленности. США, в свою очередь, продолжают наступление на высокотехнологичные китайские компании, включив 28 из них в "черный список" на запрет сотрудничества с американскими организациями. Ожидания провала торговых переговоров повышают риски дальнейшего экономического спада в мире, что может отразиться на отечественном экспорте. В случае негативного исхода золото может обновить многолетние максимумы, так как экономический спад в мире вновь будет "заливаться" ликвидностью.

Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что в скором времени регулятор начнет покупать краткосрочные казначейские обязательства, расширяя свой баланс. Однако рынок не обратил на это внимание, поскольку торговые переговоры с Китаем деградируют еще до их фактического начала. Кроме пополнения "черного списка" 28 китайскими компаниями, в Белом доме обсуждают вопрос запрета государственным фондам инвестировать в китайские ценные бумаги. Китайская сторона снизила свои ожидания от переговоров, сократив визит делегации до двух дней вместо трех. В Вашингтоне также планируют наложить личные санкции на китайских чиновников, причастных к массовым задержаниям национальных меньшинств в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. В Китае потребовали от США исключить китайские компании из американского "черного списка" еще до переговоров. Министерство торговли КНР призвало США не вмешиваться во внутренние дела страны.

В итоге, внешний фон утром в среду можно оценить как негативный. Похоже, что переговоры США и Китая развалятся, не успев начаться. Соответственно, риски дальнейшего замедления глобальной экономики растут, а с ними растут и риски спада потребления сырьевых товаров, считает Кочетков.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Павловский автобус" (MOEX: PAZA) (+10%), ПАО "Мультисистема" (MOEX: MSST) (+4,3%).

Подешевели бумаги ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (MOEX: YAKG) (-4,3%), ПАО "Тантал" (MOEX: TANL) (-3,1%), ПАО "Объединенные кредитные системы" (MOEX: UCSS) (-3,1%), ПАО "АЛРОСА-Нюрба" (MOEX: ALNU) (-2,6%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 6,004 млрд рублей (из них 1,436 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).