Рубль остается уязвимым из-за неопределенности относительно исхода торговых переговоров - "Нордеа Банк"

Рубль в рамках недели испытывает умеренное давление в связи с ухудшением новостного фона в преддверии переговоров между США и Китаем, говорится в комментарии аналитиков "Нордеа Банка". Выводы МВФ о синхронном замедлении мировой экономики и пересмотр прогноза по росту мировой экономики от Всемирного банка (до 2.5% в 2020 году с 2.7% в июньском прогнозе) не добавляют оптимизма в отношении рисковых активов, болезненно реагирующих на ухудшение перспектив глобального роста.

Нефтяные цены, сохраняющиеся ниже отметки в 60 долл./бар. по аналогичным причинам, также не дают поводов для дополнительного укрепления рубля. Отметки выше 65 в паре с долларом сохраняют актуальность в рамках текущей недели, полагают эксперты банка.