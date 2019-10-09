Внимание инвесторов смещается на ФРС США - Альфа-банк

В среду утром неопределенность в мире нарастает, и инвесторов интересует, что же можно ожидать далее – поскольку американо-китайская торговая война усиливается и выходит за рамки торгового конфликта, рынок сейчас рассчитывает на ФРС как на следующий катализатор роста, говорится в обзоре Альфа-банка. Поскольку вероятность разрешения американо-китайского конфликта приближена к нулю, и большая часть этой информации уже отражена в котировках, рынок возлагает надежды на дальнейшее понижение ставок и смягчение монетарной политики ФРС.

Цены на нефть стабилизируются (Brent -0,2% до 58,10 руб. за барр.), укрепив экспертов банка во мнении, что внимание инвесторов может переключиться с торгового спора на действия ФРС.