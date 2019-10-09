После размещения ОФЗ ожидать премии к доходности на вторичном рынке не стоит - Росбанк

На фоне рыночного позитива, вызванного возросшими ожиданиями касательно снижения ключевой ставки до конца года, Минфин решил провести 2 безлимитных аукциона по размещению ОФЗ, говорится в комментарии Росбанка. На первом будет предложена длинная 14,5-летняя ОФЗ 26225 с фиксированным купоном (май.34, доходность 7,13% годовых). На втором Минфин разместит 3-летнюю ОФЗ 24020 с выплатами, привязанными к RUONIA (июл.22, расчетная доходность на основе кривой OIS - свопов на ставку RUONIA - с корректировкой на заложенную срочность составляет 6,17% годовых).

"В сложившейся конъюнктуре Минфин закономерно решил пойти в сторону длинной дюрации; правда, не столь длинной, как мы ожидали, - из-за признаков коррекции Министерство выбрало более ликвидный и чуть более осторожный бенчмарк, - отмечают аналитики Росбанка. - Мы ожидаем умеренно большой объем спроса на обоих аукционах. Дополнительный интерес со стороны рынка может привнести желание реинвестировать сегодняшние выплаты купонов длинных бумаг серии 26221 (мар.33) и 26230 (мар.39) объемом 15 млрд рублей".

Учитывая дюрацию, аналитики полагают, что ожидаемый объем размещения фиксированной бумаги составит не более 20 млрд рублей, а желание большинства участников рынка купить флоутер ниже номинала не позволит разместить его объемом более 10-15 млрд. В текущих реалиях, по мнению экспертов Росбанка, ожидать премии к доходности на вторичном рынке не стоит.