Равновесный курс пары доллар/рубль в данное время расположен ближе к отметке в 66 руб/долл. - Промсвязьбанк

При текущих ценах на нефть и уровне макропоказателей равновесный курс пары доллар/рубль расположен ближе к отметке в 66 руб/долл., говорится в комментарии аналитика Промсвязьбанка Михаила Поддубского.

"На горизонте нескольких недель считаем, что в паре доллар/рубль превалируют повышательные риски, - отмечает эксперт. - Из внутренних событий выделим ожидаемую сегодня публикацию данных по платежному балансу от ЦБ РФ. Пара доллар/рубль вернулась в диапазон 65-65,50 руб/долл., который может оставаться актуальным до завершения раунда торговых переговоров".

Сегодняшний день для глобального валютного рынка интересен, по мнению Михаила Поддубского, публикацией протоколов с последнего заседания Федрезерва, но наиболее ожидаемым событием недели остается тема торговых переговоров между США и Китаем, которые должны стартовать с завтрашнего дня.