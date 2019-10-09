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09 октября 2019 года 10:26
Начало очередного периода усреднения, скорее всего, несколько ослабит давление на ставки - "ВТБ Капитал"
В среду стартует очередной период усреднения, что должно несколько ослабить давление на ставки, говорится в обзоре "ВТБ Капитала". Эксперты инвестбанка полагают, что банки могут закладывать некоторую вероятность снижения ставки в октябре, что также может способствовать снижению ставок. Одновременно поддержку рынку на этой неделе могут оказать прогнозы в отношении ликвидности. На аукционе недельных депозитов во вторник ЦБ установил довольно умеренный лимит, так что объем размещенных банками на недельных депозитах средств вырастет всего на 67 млрд руб. Между тем сегодня в систему вернется 185 млрд руб., размещенных в рамках депозитного аукциона «тонкой настройки». "Также мы полагаем, что до следующего вторника бюджет будет оказывать поддержку ликвидности. Таким образом, по нашим оценкам, остатки средств на корсчетах банков на этой неделе будут держаться в диапазоне 2,45-2,55 трлн руб., что, на наш взгляд, обеспечит им некоторый комфорт в плане соблюдения норматива усреднения", - заключают аналитики "ВТБ Капитала".
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Компании упоминаемые в новости: Сбербанк России
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