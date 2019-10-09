Нефть сможет закрепиться выше 58 долл./барр. - Промсвязьбанк

Нефть не удержалась на траектории роста, вернувшись обратно в зону около 58 долл./барр. на фоне снижения инфляционных ожиданий и падения градуса оптимизма относительно предстоящих переговоров США и КНР, отмечается в комментарии аналитика Промсвязьбанка Екатерины Крыловой. Статистика от API показала рост запасов сырой нефти в США на 4,1 млн барр., в Кушинге – на 1,2 млн барр. Запасы бензинов упали на 5,9 млн барр., а дистиллятов – на 4 млн барр. Сегодня в фокусе статистика от Минэнерго США. Эксперт банка все же рассчитывает, что нефть сможет закрепиться выше 58 долл./барр.