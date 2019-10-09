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09 октября 2019 года 10:06

Цены рублевых корпоративных бондов в среду не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 9 октября. Цены рублевых корпоративных облигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики.

Американские фондовые индексы потеряли более 1% по итогам торгов во вторник на фоне опасений по поводу обострения противоречий между США и Китаем в преддверии торговых переговоров между двумя странами. Американо-китайские переговоры возобновятся в четверг. Между тем напряженность в отношениях Вашингтона и Пекина в последние дни существенно возросла. Вашингтон принял решение ввести визовые ограничения для ряда официальных лиц Китая и их семей из-за притеснения уйгуров, этнических казахов, киргизов и других представителей исповедующих ислам меньшинств, говорится в заявлении, распространенном ведомством во вторник.

Ранее министерство торговли США внесло 28 китайских организаций в "черный список" за причастность к нарушениям прав уйгуров и других представителей мусульманского меньшинства в КНР. Под санкции, в частности, подпали крупнейшие производители систем видеонаблюдения и распознавания лиц, включая Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Megvii Technology Inc. и SenseTime Group Ltd.

Азиатские фондовые индексы в основном снижаются в среду в связи с растущим пессимизмом в отношении предстоящих торговых переговоров США и Китая. Японский индекс Nikkei 225 опустился на 0,56%гонконгский Hang Seng - на 0,9%, китайский Shanghai Composite - на 0,1%, австралийский S&P/ASX 200 теряет 0,7%. Биржи Южной Кореи закрыты в связи с праздником (День алфавита).

Пекин в среду потребовал от Вашингтона снять ограничения с китайских технологических фирм, внесенных ранее на этой неделе властями США в "черный список" компаний, с которыми американскому бизнесу запрещено работать без специальных лицензий. Минторг США внес в этот список 28 китайских компаний за причастность к нарушениям прав уйгуров и других представителей мусульманского меньшинства в КНР. В Китае назвали решение Вашингтона "вмешательством в дела КНР". Минторг КНР заявил, что Пекин "примет все необходимые меры, чтобы твердо защитить" интересы страны. Детали о возможных ответных мерах Китая в заявлении Минторга не приводятся.

Кроме того, во вторник агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источники, что администрация президента США Дональда Трампа активно обсуждает вопрос о возможности введения ограничений на движение капитала в Китай, причем в особенности фокусируется на ограничениях для инвестиций государственных пенсионных фондов в китайские акции. По их словам, Штаты намерены поставить под сомнение решение индексных провайдеров включить в расчет фондовых индексов акции китайских компаний, которые, как считают в Вашингтоне, несут в себе серьезные риски для американских инвесторов. Пока неясно, обладают ли Штаты правовыми полномочиями, чтобы заставить индексных провайдеров исключить акции определенных китайских фирм из расчета индексов.

В свою очередь цены на нефть продолжают снижение в среду в ожидании старта торговых переговоров США и Китая, результаты которых могут изменить ожидания в отношении глобального спроса на энергоносители. Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 мск составляет $58,04 за баррель, что на 0,34% ниже уровня закрытия предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник цена этих контрактов снизилась на 0,19%, до $58,24 за баррель. Фьючерс на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени подешевел на 0,36% - до $52,44 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракт снизился в цене на 0,23%, до $52,63 за баррель.

В центре внимания трейдеров также еженедельные данные о запасах энергоносителей в США, которые будут обнародованы в среду министерством энергетики. Согласно оценкам экспертов, опрошенных S&P Global Platts, запасы нефти в Штатах за неделю, завершившуюся 4 октября, выросли на 2,4 млн баррелей, запасы бензина упали на 1,2 млн баррелей, дистиллятов - на 2,5 млн баррелей. Данные Американского института нефти (API), вышедшие во вторник, указали на увеличение запасов нефти в США на прошлой неделе на 4,13 млн баррелей. Минэнерго США ожидает снижения цен на нефть в ближайшие месяцы. Согласно оценкам управления по энергетике Минэнерго США (EIA), опубликованным во вторник, спотовые цены на Brent в среднем составят $59 за баррель в четвертом квартале 2019 года, а затем упадут до $57 за баррель во втором квартале 2020 года, что на $5 ниже прогноза, сделанного месяц назад.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник сократилась на треть по сравнению с предыдущим торговым днем, но осталась вблизи средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 9,987 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,124 млрд рублей. При этом цены корпоративных облигаций показали смешанную динамику на фоне разнополярных сигналов с мировых рынков капитала, скептически оценивающих перспективы скорого заключения торговой сделки США и Китая.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 8 октября вырос по отношению к предыдущему торговому дню всего на 0,04% и составил 107,16 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,07%, поднявшись до 635,5 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "ГТЛК-001Р-03" (+0,73%), "ГТЛК-001Р-09" (+0,61%) и "ФПК-001Р-03" (+0,53%), а в лидерах снижения - облигации "ВЭБ.РФ-001Р-16" (-1,01%), "ГТЛК-001Р-13" (-0,23%) и "РЖД БО-07" (-0,21%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ВЭБ установил финальный ориентир цены вторичного размещения облигаций 18-й серии объемом 16,764 млн рублей на уровне 100,7% от номинала. Предполагаемый объем размещения составлял до 1 млрд 264,500 млн рублей. Номинальный объем выпуска - 10 млрд рублей. Срок обращения до следующей оферты - 5 лет, ставка 15-24-го купонов составит 7,67% годовых, ей соответствует доходность к оферте на уровне 7,82% годовых.

Одновременно ВЭБ выкупил 8 октября в рамках плановой оферты 16 тыс. 764 облигации 18-й серии по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 10 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей, таким образом, ВЭБ выкупил 0,17% выпуска. Ставка купона до оферты составляла 9,8% годовых. Данный выпуск был размещен в октябре 2012 года по ставке 8,55% годовых, срок обращения выпуска - 20 лет.

ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) 8 октября провела сбор заявок на облигации серии 001Р-01, при этом параметры выпуска не раскрываются. В обращении в настоящее время находится 7 выпусков биржевых облигаций компании на общую сумму 64,2 млрд рублей.

ООО "СУЭК-Финанс" 11 октября с 11:00 МСК до 16:00 МСК проведет сбор заявок инвесторов на 10-летние бонды серии 001P-04R объемом не менее 10 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона составляет 7,40-7,50%, что соответствует доходности к 4-летней оферте в диапазоне 7,54-7,64% годовых. Купоны полугодовые. Техразмещение запланировано на 21 октября.

ПАО "Трансконтейнер" (MOEX: TRCN) 14 октября с 11:00 до 15:00 МСК проведет сбор заявок инвесторов на бонды объемом 10 млрд рублей, ориентир ставки 1-го купона - 7,50-7,65%, ему соответствует доходность к погашению через 5 лет на уровне 7,64-7,80% годовых. По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: по 25% от номинала выплачиваются в даты выплат с 7-го по 10-й купоны. Техразмещение запланировано на 23 октября.

ПАО "Трансфин-М" установило ставки 7-8-го купонов облигаций серии 001Р-01 в размере 9,5% годовых. Компания разместила выпуск объемом 1 млрд рублей в октябре 2016 года. Ставка 1-го купона установлена в размере 12% годовых, к ней приравнена ставка 2-го купона. Ставка текущего купона - 10,25% годовых, по выпуску 23 октября предстоит исполнение оферты.

Россельхозбанк (РСХБ) выкупил в рамках оферты 959,338 тыс. облигаций серии БО-13 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, банк выкупил 19,19% выпуска. Облигации объемом 5 млрд рублей были размещены в октябре 2014 года. Срок обращения займа составляет 10 лет. Ставка текущего купона - 7,4% годовых.

АО "Первая грузовая компания" (ПГК) 23 октября досрочно погасит облигации 2-й серии объемом 5 млрд рублей, в дату окончания 8-го купонного периода. Компания разместила 10-летний выпуск в октябре 2015 года по ставке 12% годовых. По выпуску 29 октября предусматривалась оферта.

ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) заключило с банками сделки кросс-валютного свопа для перевода выпуска облигаций объемом 20 млрд рублей в обязательства в долларах с фиксированной ставкой. Ставка была установлена на уровне 3,23% - самый низкий уровень в текущем долговом портфеле "Полюса" за исключением конвертируемых облигаций. В начале октября "Полюс" разместил 10-летние облигации (с досрочным погашением через 5 лет) на 20 млрд рублей, ставка купона была установлена на уровне 7,4% годовых.

"Открытие холдинг" перенес на полгода оферту по облигациям 5-6-й серий объемом 5 млрд рублей каждый, а также сократил общее количество купонов по этим сериям, увеличив их продолжительность. Согласно эмиссионным документам, по выпускам планируется сократить количество купонов с 52 до 50. При этом по выпуску 5-й серии 18-й купон увеличится с 819 дней до 1001 дня, а по выпуску 6-й серии таким же образом увеличится 17-й купон. Остальные купоны останутся квартальными. 18-й купон останется разделенным на два расчетных периода, первый период останется прежним, а второй купонный период, который должен был закончиться в ноябре 2019 года, продлен на полгода - до 5 мая 2020 года. Ставка на этот период останется прежней - 12,62% годовых. 17-й купон 6-й серии останется разделенным на два расчетных периода, при этом второй расчетный период, который должен был закончиться в ноябре 2019 года, продлен на полгода - до 7 мая 2020 года. Ставка на этот период останется прежней - 11,56% годовых. В октябре прошлого года владельцы облигаций данных серий на общем собрании уже одобрили предложение компании по реструктуризации долга.


Опубликовано: /Финмаркет/
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