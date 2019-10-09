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Главная / Мнения аналитиков / Индекс МосБиржи в отсутствие внутренних драйверов способен вернуться район 2680-2700 пунктов - Промсвязьбанк
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09 октября 2019 года 10:00
Индекс МосБиржи в отсутствие внутренних драйверов способен вернуться район 2680-2700 пунктов - Промсвязьбанк
Индекс МосБиржи на фоне неблагоприятной внешней конъюнктуры во вторник не смог реализовать попытки к росту и завершил торги умеренным снижением, сообщается в комментарии аналитика Промсвязьбанка Романа Антонова. В среду индекс МосБиржи в отсутствие внутренних драйверов, по мнению эксперта, способен вернуться к минимумам начала текущей недели - район 2680-2700 пунктов. "В случае улучшения внешнего фона рассчитываем на возвращение выше отметки 2700 пунктов. Дивидендные отсечки в акциях НЛМК, Новатэка и Полюс не окажут существенного влияния (снижение в пределах 0,1%).", - заключает Роман Антонов.
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09 октября 2019 года 16:25
БКС Глобал Маркетс рекомендует "покупать" акции РФ при индексе РТС ниже 1370п и при условии отсутствия рецессии
"БКС Глобал Маркетс" рекомендует "покупать" акции РФ при индексе РТС ниже 1370 пунктов до середины 2020 года, "продавать" - выше 1490 пунктов, диапазон в 1370-1490 пунктов помещает индекс в зону фундаментальной рекомендации "держать", говорится в обзоре главного стратега инвестбанка Вячеслава... читать дальше
.09 октября 2019 года 16:02
Ситуация в глобальной экономике к концу года улучшится на фоне относительно низкой базы, сообщается в комментарии Julius Baer. В мире сейчас наблюдается промышленная рецессия. Эксперты Julius Baer считают, что она не отразится существенно на потребительском сегменте, однако на восстановление... читать дальше
.09 октября 2019 года 15:50
Рубль днем ускорил повышение к доллару и евро на фоне позитивной динамики валют ЕМ и развернувшейся вверх нефти
Москва. 9 октября. Доллар и евро усилили темпы снижения на "Московской бирже" в среду днем; рубль ускорил темпы роста к бивалютной корзине на фоне позитивной динамики валют emerging markets и перешедшей к росту нефти после появления новостей о смягчении позиции Китая накануне американо-китайских переговоров. читать дальше
.09 октября 2019 года 14:47
В лидерах роста к середине дня пребывали акции МТС (+3,11%), а также котировки ОГК-2 (+1,32%). В лидерах снижения были бумаги НЛМК (-2,10%) и акции ТМК (-1,55%), отмечается в комментарии аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой. Фундаментальной причиной роста акций МТС, по мнению эксперта,... читать дальше
.09 октября 2019 года 13:57
Рубль с большинством других валют развивающихся стран укрепляется сегодня утром к доллару США на новостях о планируемом расширении баланса ФРС, сообщается в комментарии аналитиков Банка "Санкт-Петербург". Но общий баланс рисков, учитывая негативный новостной фон со стороны торговых переговоров и... читать дальше
.09 октября 2019 года 13:26
.09 октября 2019 года 12:58
В среду рубль находится вблизи уровней 64,9, до конца недели ожидается курс рубля в диапазоне 64,4-65,6, говорится в комментарии главного аналитика "БКС Премьер" Антона Покатовича. "Рынки в режиме ожидания. С одной стороны, мы видим, что ожидания от итогов торговых переговоров продолжили... читать дальше
.09 октября 2019 года 12:28
Одним из самых важных событий текущего года, без сомнений, стало изменение характера бюджетной политики на выраженно инвестиционный, считает экономист Citi по РФ, Украине и Казахстану Артем Заигрин. Реализация национальных проектов должна этому способствовать, сказал он в интервью агентству... читать дальше
.09 октября 2019 года 12:06
Накануне нефтяные котировки оставались под давлением на фоне снижения аппетита к рисковым активам в условиях более жесткой риторики США и КНР перед началом торговых переговоров, запланированных на 10-11 октября, говорится в обзоре "Нордеа Банка". Риски эскалации торговой войны усилились после... читать дальше
.09 октября 2019 года 11:46
Рубль остается уязвимым из-за неопределенности относительно исхода торговых переговоров - "Нордеа Банк"
Рубль в рамках недели испытывает умеренное давление в связи с ухудшением новостного фона в преддверии переговоров между США и Китаем, говорится в комментарии аналитиков "Нордеа Банка". Выводы МВФ о синхронном замедлении мировой экономики и пересмотр прогноза по росту мировой экономики от... читать дальше
.09 октября 2019 года 11:45
Москва. 9 октября. Рынок акций РФ после нейтрального открытия в среду возобновил коррекционный рост вместе с фондовыми площадками в Европе и фьючерсами в США, просел ряд бумаг из-за отсечек на бирже дивидендов с учетом расчетов "Т+2". читать дальше
.09 октября 2019 года 11:28
На фоне рыночного позитива, вызванного возросшими ожиданиями касательно снижения ключевой ставки до конца года, Минфин решил провести 2 безлимитных аукциона по размещению ОФЗ, говорится в комментарии Росбанка. На первом будет предложена длинная 14,5-летняя ОФЗ 26225 с фиксированным купоном... читать дальше
.09 октября 2019 года 10:58
В среду утром неопределенность в мире нарастает, и инвесторов интересует, что же можно ожидать далее – поскольку американо-китайская торговая война усиливается и выходит за рамки торгового конфликта, рынок сейчас рассчитывает на ФРС как на следующий катализатор роста, говорится в обзоре... читать дальше
.09 октября 2019 года 10:47
Равновесный курс пары доллар/рубль в данное время расположен ближе к отметке в 66 руб/долл. - Промсвязьбанк
При текущих ценах на нефть и уровне макропоказателей равновесный курс пары доллар/рубль расположен ближе к отметке в 66 руб/долл., говорится в комментарии аналитика Промсвязьбанка Михаила Поддубского. "На горизонте нескольких недель считаем, что в паре доллар/рубль превалируют повышательные... читать дальше
.09 октября 2019 года 10:38
Минфин на аукционе в среду предложит ОФЗ-26225 (YTM 7,11%) и флоутер ОФЗ-24020 без лимита размещения - "ВТБ Капитал"
Минфин на аукционе в среду предложит ОФЗ-26225 (YTM 7,11%) и флоутер ОФЗ-24020 без лимита размещения, сообщается в обзоре "ВТБ Капитала". Предложение длинных бумаг, на взгляд аналитиков инвестбанка, вполне обосновано, учитывая благоприятную конъюнктуру рынка после мягких комментариев Банка... читать дальше
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