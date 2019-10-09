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09 октября 2019 года 09:57

Рынок акций США упал на опасениях по поводу торговых переговоров с Китаем, нефть продолжает дешеветь

Рынок акций США упал на опасениях по поводу торговых переговоров с Китаем. Фондовые рынки АТР снижаются из-за роста пессимизма в отношении переговоров США и Китая. Нефть продолжает дешеветь, цена Brent на уровне $58 за баррель.

Американские фондовые индексы потеряли более 1% по итогам торгов во вторник на фоне опасений по поводу обострения противоречий между США и Китаем в преддверии торговых переговоров между двумя странами.

Американо-китайские переговоры возобновятся в четверг. Между тем напряженность в отношениях Вашингтона и Пекина в последние дни существенно возросла.

Вашингтон принял решение ввести визовые ограничения для ряда официальных лиц Китая и их семей из-за притеснения уйгуров, этнических казахов, киргизов и других представителей исповедующих ислам меньшинств, говорится в заявлении, распространенном ведомством во вторник.

Ранее министерство торговли США внесло 28 китайских организаций в "черный список" за причастность к нарушениям прав уйгуров и других представителей мусульманского меньшинства в КНР.

Под санкции, в частности, подпали крупнейшие производители систем видеонаблюдения и распознавания лиц, включая Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Megvii Technology Inc. и SenseTime Group Ltd.

Включение компании в "черный список" означает, что американским компаниям запрещено продавать ей услуги и товары без специальной лицензии.

Кроме того, агентство Bloomberg сообщило, что администрация президента США Дональда Трампа активно обсуждает вопрос о возможности введения ограничений на движение капитала в Китай, причем в особенности фокусируется на ограничениях для инвестиций государственных пенсионных фондов в китайские акции, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

В прошлом месяце агентство писало о том, что в Штатах обсуждаются возможные лимиты, однако представители американской стороны опровергли это. Тем не менее, по данным источников, спустя всего несколько часов после того, как советник Трампа Питер Наварро назвал это сообщение "фейковой новостью", было проведено заседание, где обсуждался вопрос, каким образом Штаты могут предотвратить дальнейшее финансирование государственными пенсионными фондами китайской экономики.

Опубликованные во вторник статданные указали на самый существенный спад цен производителей в США более чем за четыре года.

Цены производителей в США без учета продуктов питания и энергоносителей (индекс core PPI) снизились на 0,3% в сентябре по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные министерства труда страны. Аналитики ожидали роста показателя на 0,2%, пишет агентство Bloomberg. Падение стало самым существенным с февраля 2015 года.

Бумаги Boeing Co. подешевели на 0,65% на новостях о том, что профсоюз, представляющий интересы пилотов американской авиакомпании Southwest Airlines Co., подал в суд на самолетостроительный концерн.

Акции Oracle снизились на 1,37%. Компания планирует нанять 2 тыс. новых сотрудников в рамках плана расширения услуг в области облачных вычислений.

Стоимость бумаг Alibaba снизились на 3,8%. Акции других китайских компаний, торгуемые на бирже в США, также подешевели: бумаги JD.com потеряли в цене 3,88%, Baidu - 1,91%.

Индекс Dow Jones Industrial Average во вторник снизился на 313,98 пункта (1,19%) - до 26164,04 пункта.

Standard & Poor's 500 опустился за день на 45,73 пункта (1,56%), составив 2893,06 пункта.

Значение Nasdaq Composite по итогам торгов уменьшилось на 132,52 пункта (1,67%) - до 7823,78 пункта.

Азиатские фондовые индексы в основном снижаются в среду в связи с растущим пессимизмом в отношении предстоящих торговых переговоров США и Китая.

Японский индекс Nikkei 225 опустился в ходе торгов на 0,7%, более широкий индекс Topix - на 0,4%, гонконгский Hang Seng - на 0,9%, китайский Shanghai Composite - на 0,1%, австралийский S&P/ASX 200 теряет 0,7%.

Биржи Южной Кореи закрыты в связи с праздником (День алфавита).

Пекин в среду потребовал от Вашингтона снять ограничения с китайских технологических фирм, внесенных ранее на этой неделе властями США в "черный список" компаний, с которыми американскому бизнесу запрещено работать без специальных лицензий, сообщает MarketWatch.

Минторг США внес в этот список 28 китайских компаний за причастность к нарушениям прав уйгуров и других представителей мусульманского меньшинства в КНР.

В Китае назвали решение Вашингтона "вмешательством в дела КНР".

Минторг КНР заявил, что Пекин "примет все необходимые меры, чтобы твердо защитить" интересы страны. Детали о возможных ответных мерах Китая в заявлении Минторга не приводятся.

Накануне Вашингтон также объявил о введении визовых ограничений для ряда официальных лиц Китая и их семей из-за притеснения уйгуров, этнических казахов, киргизов и других представителей исповедующих ислам меньшинств.

Кроме того, во вторник агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источники, что администрация президента США Дональда Трампа активно обсуждает вопрос о возможности введения ограничений на движение капитала в Китай, причем в особенности фокусируется на ограничениях для инвестиций государственных пенсионных фондов в китайские акции.

По их словам, Штаты намерены поставить под сомнение решение индексных провайдеров включить в расчет фондовых индексов акции китайских компаний, которые, как считают в Вашингтоне, несут в себе серьезные риски для американских инвесторов. Пока неясно, обладают ли Штаты правовыми полномочиями, чтобы заставить индексных провайдеров исключить акции определенных китайских фирм из расчета индексов.

"Мы выделяем три стадии в растущих противоречиях США и Китая, - говорится в обзоре Societe Generale. - Первая стадия - это спор относительно пошлин, который продолжается. Вторая стадия - претензии к инвестициям Китая в США и введение Штатами экспортного контроля".

"Третья стадия может включать ограничения на движение американского капитала в Китай - она еще не началась, однако уже есть риск, который мы рекомендуем хеджировать", - цитирует обзор MarketWatch.

По мнению экспертов Societe Generale, переход к третьей стадии является наихудшим сценарием для китайского рынка акций.

Акции японской SoftBank Group теряют в ходе торгов в среду 0,9%. Эксперты Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities ухудшили квартальный прогноз для принадлежащего SoftBank Group фонда Vision Fund на 580 млрд иен ($5,4 млрд). По оценкам аналитиков, Vision Fund зафиксирует операционный убыток в размере 367,7 млрд иен по итогам квартала, завершившегося в сентябре, на фоне снижения стоимости акций Uber и Slack Technologies, владельцем которых он является, а также переноса IPO WeWork.

Цена бумаг нефтекомпании Inpex опустилась на торгах в Токио на 2,2%, Rakuten, владеющей платформой электронной коммерции, - упала на 2,4%.

В Гонконге дешевеют акции Hang Seng Bank (-3,3%), Sunny Optical (-2,3%), Galaxy Entertainment (-1,5%), в Австралии Beach Energy (-2,4%) и BHP (-1,4%).

Цены на нефть продолжают снижение в среду в ожидании старта торговых переговоров США и Китая, результаты которых могут изменить ожидания в отношении глобального спроса на энергоносители.

Новость о включении Минторгом США 28 китайских фирм в "черный список" компаний, с которыми американскому бизнесу запрещено работать без специальных лицензий, негативно повлияла на настрой трейдеров.

Кроме того, во вторник агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источники, что администрация президента США Дональда Трампа активно обсуждает вопрос о возможности введения ограничений на движение капитала в Китай, причем в особенности фокусируется на ограничениях для инвестиций государственных пенсионных фондов в китайские акции.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 мск составляет $58 за баррель, что на $0,24 (0,41%) ниже уровня закрытия предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник цена этих контрактов упала на $0,11 (0,19%), до $58,24 за баррель.

Фьючерс на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на $0,25 (0,48%) - до $52,38 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракт упал в цене на $0,12 (0,23%), до $52,63 за баррель.

"Возросшая напряженность в отношениях США и КНР за последние часы спровоцировала выход инвесторов из рискованных активов", - отмечает редактор Sevens Report Research Тайлер Ричи.

"Нефть дешевеет вместе с падением рынка акций и цен других активов, чувствительных к изменению перспектив глобального экономического роста, которые могут ухудшиться", - цитирует эксперта MarketWatch.

В центре внимания трейдеров также еженедельные данные о запасах энергоносителей в США, которые будут обнародованы в среду министерством энергетики. Согласно оценкам экспертов, опрошенных S&P Global Platts, запасы нефти в Штатах за неделю, завершившуюся 4 октября, выросли на 2,4 млн баррелей, запасы бензина упали на 1,2 млн баррелей, дистиллятов - на 2,5 млн баррелей.

Данные Американского института нефти (API), вышедшие во вторник, указали на увеличение запасов нефти в США на прошлой неделе на 4,13 млн баррелей.

Минэнерго США ожидает снижения цен на нефть в ближайшие месяцы. Согласно оценкам управления по энергетике Минэнерго США (EIA), опубликованным во вторник, спотовые цены на Brent в среднем составят $59 за баррель в четвертом квартале 2019 года, а затем упадут до $57 за баррель во втором квартале 2020 года, что на $5 ниже прогноза, сделанного месяц назад.

"Несмотря на недавние перебои с поставками нефти, EIA ожидает, что в ближайшие месяцы будет наблюдаться снижение цен на нефть, поскольку мировые запасы возрастут в первой половине 2020 года", - пишет ведомство.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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