Ожидаем движения пары доллар-рубль в диапазоне 64,7-65,5 - Алор Брокер

Рубль в паре с долларом вернулся чуть выше отметки 65, говорится в комментарии аналитика "Алор Брокер" Алексея Антонова. На мировом валютном рынке пока все спокойно: пара евро-доллар продолжает оставаться под отметкой 1,10, так и не решаясь ее штурмовать.

"Очень слабую поддержку рубль получит сегодня в первой половине дня от аукциона Минфина по размещению ОФЗ: уже нет практически никаких сомнений, что Банк России как минимум один раз снизит ставку до конца года, - полагает эксперт. - Поэтому имеет смысл закупиться ОФЗ с целью получить спекулятивную прибыль по факту события. В целом же поводов для заметного движения рубля нет, ожидаем движения пары доллар-рубль в диапазоне 64,7-65,5".