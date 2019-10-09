Утренние прогнозы: когда нет поводов для роста, жди коррекции

По мнению аналитиков, в среду утром серьезных поводов для движения рынка нет. Открытие торгов ожидается с незначительным повышением.

Промсвязьбанк (Роман Антонов): "Индекс МосБиржи на фоне неблагоприятной внешней конъюнктуры во вторник не смог реализовать попытки к росту и завершил торги умеренным снижением. Сегодня индекс МосБиржи в отсутствие внутренних драйверов способен вернуться к минимумам начала текущей недели - район 2680-2700 пунктов. В случае улучшения внешнего фона рассчитываем на возвращение выше отметки 2700 пунктов. Дивидендные отсечки в акциях НЛМК, Новатэка и Полюс не окажут существенного влияния (снижение в пределах 0,1%).".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Поводов для серьезных движений на рынке нет. Американские фьючерсы торгуются с утра в слабом плюсе. Практически без изменений нефть. В таких условиях мы откроемся чуть ниже вчерашнего закрытия, а дальше будем идти за внешним фоном на малых объемах торгов. Однако риски более сильного падения сохраняются: коррекция всегда приходит на рынок, когда нет никаких поводов для роста. Если Индекс Мосбиржи сумеет закрепиться под отметкой 2700, то на технических факторах рынок вполне может уйти в район 2600 пунктов, а если "медведи" получат фундаментальную подпитку, то просадят рынок к отметке 2460 пунктов. Но это отдаленный и слишком пессимистичный сценарий".

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Внешний фон перед стартом торгов в России вновь негативный. Похоже, что переговоры США и Китая разваляться, не успев начаться. Соответственно, риски дальнейшего замедления глобальной экономики растут, а с ними растут и риски спада потребления сырьевых товаров. Поэтому российский рынок акций продолжит своё снижение".

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с несущественным отклонением в пределах 0.1-0.3%, в диапазоне 2700-2715 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2700, 2690 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2720, 2730 п. После нейтрального старта торгов индекс МосБиржи с большой долей вероятности продолжит вчерашнюю вечернюю консолидацию. Этому способствует смешанное состояние внешнего фона".