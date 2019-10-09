Высокая доходность рубля сохранит свою привлекательность - "Открытие Брокер"

Рубль может получить небольшую поддержку от размещений ОФЗ, его высокая доходность сохранит свою привлекательность, говорится в комментарии "Открытие Брокер".

Падение "аппетитов" к риску на глобальном рынке не способствует спросу на рубль. Тем не менее, "россиянин" остаётся одной из самых обеспеченных валют в мире. В среду Минфин проверит данное утверждение на аукционах ОФЗ-ПД выпуска 26225 с погашением 10 марта 2034 года и ОФЗ-ПК выпуска 24020 с погашением 27 июля 2022 года. Оба выпуска будут предлагаться в доступном для размещения объёме, т.е. без чёткого лимита.

Рубль может получить небольшую поддержку от размещений ОФЗ. Его высокая доходность сохранит свою привлекательность на фоне повышения вероятности дальнейшего смягчения денежной политики ведущими центральными банками, отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.