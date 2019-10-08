Рубль вечером умеренно дешевеет к доллару и евро на ухудшении сигналов с внешних рынков перед переговорами США и Китаем

Москва. 8 октября. Доллар и евро растут на "Московской бирже" во вторник вечером, рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне ухудшения внешнего фона после того, как непосредственно перед проведением торговых переговоров между США и Китаем американские власти ввели новые ограничения на китайский бизнес.

Курс доллара США составил 65,28 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 30,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 71,46 руб./EUR1, подорожав на 20 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 25,78 копейки - до 68,06 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно слабеет к доллару и евро на вечерних торгах на уменьшении интереса инвесторов к риску после того, как непосредственно перед проведением торговых переговоров между США и Китаем американские власти ввели новые ограничения на китайский бизнес.

Администрация президента США Дональда Трампа активно обсуждает вопрос о возможности введения ограничений на движение капитала в Китай, причем, в особенности, фокусируется на ограничениях для инвестиций государственных пенсионных фондов в китайские акции, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Минторг США в понедельник внес 28 китайских компаний, в том числе производителя систем видеонаблюдения Hikvision, в "черный список" компаний, с которыми американскому бизнесу запрещено работать без специальных лицензий. Представители администрации Трампа называли Hikvision, акции которой включены в MSCI All Country World Index, в числе компаний, представляющих угрозу для американских инвесторов.

Данные действия американских властей могут затруднить переговоры между США и Китаем, которые должны возобновиться в Вашингтоне на этой неделе, хотя власти США и отрицают какую-либо связь санкций с переговорами. Тем не менее, не исключается, что Трамп, вероятно, сможет использовать угрозу введения Штатами любых ограничений на поток капитала в КНР в качестве козыря в торговых переговорах с Пекином.

В свою очередь, ранее в ходе встреч с представителями Вашингтона, прошедших в Пекине за последние недели, китайская сторона дала понять, что намерена существенно сузить круг тем для обсуждения. Американским чиновникам передали, что Пекин не намерен затрагивать тему реформирования промышленной политики или государственных субсидий - два ключевых вопроса, на решении которых настаивает администрация президента США Дональда Трампа.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" начальник управления конверсионных и межбанковских операций банка "Зенит" (MOEX: ZENT) Александр Карпов, во вторник внутренний валютный рынок торгуется по траектории "снизу-вверх". "В начале торгов пара "доллар-рубль" была на минимальных отметках с начала дня, сейчас, напротив, вблизи хаёв. Такая траектория определяется усиливающимся напряжением в американо-китайских отношениях в преддверии переговоров. Началось все с занесения 28 китайских компаний в американский "черный лист", дальше появилась новость, что Белый дом рассматривает вопрос о том, чтобы запретить американским пенсионным фондам вкладываться в китайские акции", - отметил Карпов.

"Рубль начинал день с укрепления, однако дешевеющая нефть и негативный внешний фон вновь вернули его к ослаблению. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3800 рублей. Однодневная ставка MosPrime выросла до 7,18%, недельная до 7,15%, а месячная осталась на уровне 7,13%. Пока сложно говорить о причинах роста ставок МБК, хотя близятся дивидендные отсечки по ряду акций крупных компаний, что может быть поводом для повышения спроса на рублевую ликвидность. Однако это не препятствует ослаблению рубля, который сдает свои позиции перед внешним негативом. Доходность по американским казначейским обязательствам вновь снижается, а перспектива срыва торговых переговоров становится все более вероятной. Естественно, что экономический спад в мире может ухудшить перспективы отечественного экспорта и привести к снижению валютных доходов", - подчеркнул ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.

Цены на нефть в ходе торгов во вторник развернулись вниз, утратив завоеванные ранее позиции, на фоне возобновившейся напряженности в отношениях между США и Китаем, которая омрачает надежды на урегулирование торгового спора.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК снизилась на 0,7% - до $57,94 за баррель. Фьючерс на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на 0,83% - до $52,31 за баррель.

"Я вижу мало шансов на торговую сделку, что может усилить риски снижения цен в краткосрочной перспективе", - сказал старший аналитик сырьевого рынка в Saxo Bank Оле Слот Хансен, отметив, однако, что сохраняющаяся неопределенность в вопросе поставок не позволит рынку рухнуть.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 8 октября на 4,13 копейки, до 64,8672 руб./$1, и увеличил курс евро на 9,08 копейки, до 71,2372 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" увеличился во вторник на 19,46 копейки по отношению к понедельнику и составил 65,058 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК поднялся на 24,66 копейки и составил 65,1253 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 715,436 млн, из которых $652,387 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 63,049 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" поднялся на 18,37 копейки по отношению к понедельнику, до 71,3627 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК вырос на 27,68 копейки и составил 71,5278 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR613,431 млн, из которых EUR218,716 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR394,715 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Банк России во вторник, 8 октября, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 2 трлн 800 млрд рублей (при лимите 2 трлн 800 млрд рублей и общем спросе 3 трлн 298,8 млрд рублей) в среднем по ставке 6,97% годовых. На предыдущем аналогичном депозитном аукционе, состоявшемся 1 октября, банки разместили в ЦБ РФ 2 трлн 732,7 млрд рублей (при лимите 2 трлн 980 млрд рублей и общем спросе 2 трлн 732,7 млрд рублей) в среднем по ставке 6,96% годовых.

Кроме того, Банк России 8 октября провел депозитный аукцион "тонкой настройки" сроком на один день, в рамках которого банки разместили в ЦБ РФ 185,2 млрд рублей (при лимите 480 млрд рублей и общем спросе 185,2 млрд рублей) в среднем по ставке 6,94% годовых.

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов слегка повысились во вторник, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК не изменились по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" увеличилась на 4 базисных пункта (б.п.) - до 7,18% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок поднялась на 1 б.п. - до 7,15% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев не изменились по сравнению с понедельником и остались на отметках 7,13%, 7,19% и 7,25% годовых соответственно.