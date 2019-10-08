Рынок акций РФ просел вслед за миром на сомнениях в торговой сделке США-КНР, но индексы удержали рубежи

Москва. 8 октября. Рынок акций РФ во вторник просел вслед за мировыми площадками из-за сомнений инвесторов в прогрессе торговых переговоров США и КНР, при этом индексы МосБиржи и РТС смогли удержать круглые рубежи 2700 и 1300 пунктов соответственно.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2707,89 пункта (-0,4%), индекс РТС - 1306,39 пункта (-1,1%); динамика цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) оказалась разнополярной в пределах 2,4% на фоне ослабления рубля.

Доллар подорожал до 65,3 рубля (+0,33 рубля).

Подешевели акции ВТБ (MOEX: VTBR) (-2%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1,9%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (-1,8%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (-1,7%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1,4%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1,2%), "Мосбиржи" (-1,1%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,9%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,7% и -0,8% "префы"), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,6%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,6%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,4%).

Выросли акции "Распадской" (MOEX: RASP) (+2,4%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+2,2%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+1,8%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,6%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,6%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,6%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,5%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,3% и +0,7% "префы"), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,2%).

Индексы в США накануне снизились из-за локального ослабления оптимизма относительно торговых переговоров между США и Китаем. В ходе встреч, состоявшихся в последнее время, китайская сторона дала понять, что намерена существенно сузить круг тем для обсуждения. В частности, как пишут СМИ, вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ, который возглавит китайскую делегацию, предупредил американских чиновников, что Пекин не намерен затрагивать тему реформирования промышленной политики или государственных субсидий - два ключевых вопроса, на решении которых настаивает администрация президента США Дональда Трампа.

Трамп неоднократно повторял, что готов рассматривать только всеобъемлющее соглашение с Китаем, и, по словам источников, он продолжает придерживаться этого мнения.

Между тем, во вторник в Азии преобладала позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 вырос на 1%, китайский Shanghai Composite вырос на 0,3%) на оптимистичных ожиданиях по поводу торговой сделки США-КНР.

Представители США и Японии на церемонии в Белом доме подписали соглашение по торговле, сообщают американские СМИ. Трамп пояснил, что сделка откроет японский рынок для американских товаров стоимостью в $7 млрд. В обмен на это он пообещал отмену пошлин на ряд японских товаров, экспортируемых в США.

Главный экономический советник президента США Ларри Кадлоу отметил, что Белый дом открыт для краткосрочной сделки с КНР, если в какой-то момент будет виден план по решению структурных вопросов. Он также похвалил Китай за то, что в последнее время тот "стал немного более активным", о чем свидетельствуют возросшие закупки сельскохозяйственных товаров в США, сообщает MarketWatch.

В свою очередь президент США сказал, что есть хорошие перспективы для достижения соглашения с Китаем и завершения длящейся год тарифной войны. Однако он вновь подчеркнул, что не будет удовлетворен частичной сделкой.

В итоге на европейских биржах во вторник индексы снизились (FTSE, DAX, CAC 40 теряют 0,5-1,2%) и продолжился откат в США (индекс S&P 500 упал на 1,2%).

Нефть к вечеру также продолжает снижение, цена Brent к 18:50 МСК откатилась на $1,2 ниже уровня суточной давности. Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent составила $57,94 за баррель (-0,7% и -0,03% накануне), ноябрьская цена WTI - $52,3 за баррель (-0,9% и -0,1% в понедельник).

В конце недели ожидается публикация обновленных прогнозов нефтяного рынка со стороны Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и Международного энергетического агентства (МЭА).

Как отмечает аналитик Альфа-банка Джон Волш, утром во вторник на рынке преобладал умеренный оптимизм, подогретый позитивной динамикой индексов в Азии, где инвесторы отбросили всякую осторожность, несмотря на признаки того, что торговые переговоры США-КНР вряд ли приведут к какому-либо серьезному результату. Надежды на данном этапе возлагают лишь на отсутствие эскалации конфликта. Однако днем развернувшаяся вниз Европа и нефть оказали давление и на российские акции. В среду по бумагам "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK), "НОВАТЭКа" и "Полюса" наступает экс-дивидендная дата, напомнил эксперт.

По оценкам аналитиков Sberbank CIB, утром позитивом для рисковых активов стали комментарии Трампа о том, что у его администрации есть "очень хорошие шансы" на торговую сделку с Китаем. Однако начавшиеся в Вашингтоне американо-китайские переговоры на уровне заместителей министров завершились на пессимистичной ноте: власти США ввели санкции против ряда компаний в связи с их предполагаемой причастностью к нарушению прав человека в регионах КНР, населенных мусульманскими меньшинствами. Во вторник представитель МИД КНР сообщил, что следует ожидать дальнейших ответных действий после санкций США, так как Китай примет меры для "защиты своих интересов", при этом были отвергнуты обвинения США в нарушении прав человека.

Поддержку ценам нефти оказывает политическая нестабильность в Ираке и Эквадоре, а на мировых рынках преобладает скептицизм насчет торговых переговоров между США и КНР. Котировкам Brent будет весьма непросто удержаться выше отметки $58 за баррель на фоне пессимистичных сообщений о ходе американо-китайских переговоров и возможного снижения спроса на риск. Ситуацию вновь усугубил президент США, который, вопреки проявленному им ранее оптимизму, заявил, что с Китаем едва ли удастся договориться в ближайшее время, полагают эксперты.

По словам аналитика ИК "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, на рынках возросли сомнения по поводу положительного исхода американо-китайских торговых переговоров. В Европе также усиливаются ожидания того, что Великобритания выйдет из ЕС без соглашения. В России можно отметить падение бумаг Сбербанка на фоне осознания рынком того факта, что замедление роста прибыли кредитной организации является устойчивой тенденцией. Сомнения по поводу способности США и КНР договориться намекают инвесторам о продолжении торговой войны и глобального экономического спада. Соответственно, под давлением остаются бумаги "Газпрома", "РусАла" и "ЛУКОЙЛа".

Дешевеющая нефть и негативный внешний фон вновь вернули рубль к ослаблению, хотя близятся дивидендные отсечки по ряду акций крупных компаний, что может быть поводом для повышения спроса на рублевую ликвидность. Экономический спад в мире может ухудшить перспективы отечественного экспорта и привести к снижению валютных доходов компаний. В среду можно ждать небольшого укрепления рубля на фоне размещения ОФЗ.

Оптимизм инвесторов по поводу торговых переговоров заметно спал на фоне включения Штатами в "черный список" 28 компаний Китая. В США полагают, что технологии распознавания лиц и прочие интеллектуальные системы помогают Пекину ущемлять национальные меньшинства. Кроме того, появляются новые слухи о том, что Белый дом намерен ограничить инвестиции государственных пенсионных фондов США в ценные бумаги китайских компаний. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон добавил негатива, заявив в рамках переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, что заключение сделки с Евросоюзом почти невозможно. Соответственно, риски развода без соглашения вновь растут, отмечает аналитик.

Турция заявила о готовности к военной операции против сирийских курдов, что может перекинуться на территории иракского Курдистана и привести к перебоям с поставками нефти из этого региона. В самом Ираке продолжаются гражданские протесты, которые привели к гибели более сотни человек. Пока они сосредоточены в Багдаде, но вероятность распространения столкновений на южные районы очень высокая. В этом случае может оказаться под угрозой работа нефтяного терминала в Басре. Однако эти тревоги пока кажутся рынку далекими.

Статистика цен производителей в США оказалась хуже ожиданий, говоря о том, что ФРС делает недостаточно для ускорения инфляции. PPI (индекс цен производителей) замедлил свой рост в сентябре до 1,4% с 1,8% в августе. Core PPI замедлился до 1,7% с 1,9% в августе. На этом фоне доходность по 10-летним казначейским обязательствам США упала ниже 1,52%. Доллар сохранил свою слабость, индексы в США снижаются. Российский рынок акций также просел, так как рост глобальных рисков угрожает перспективам спроса на товары отечественного экспорта, отмечает Кочетков.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, нефть подешевела на фоне неуверенности инвесторов в перспективах развития мировой экономики и спроса на "черное золото". Риски перебоев с поставками из Эквадора и Ирака при этом не расценивались как значимые. Ближайшим сопротивлением для котировок Brent по-прежнему выступает отметка $59,2 за баррель. В среду инвесторы будут отыгрывать еженедельные данные по изменению запасов нефти в США, которые могут вновь показать рост и оказать давление на котировки.

Индексы МосБиржи и РТС удержались выше психологически важных отметок 2700 и 1300 пунктов соответственно. В то же время индикаторы оказались не способны закрепиться выше сопротивлений 2720 и 1320 пунктов, что подтверждает опасность развития нисходящего движения. Ориентир по индексу МосБиржи на среду - 2700-2735 пунктов.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами снижения выступили акции ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (MOEX: YAKG) (-18,5%), ПАО "Бест эффортс банк" (MOEX: ALBK) (-4,8%), ПАО "Европейская электротехника" (MOEX: EELT) (-3,1%), ПАО "Тантал" (MOEX: TANL) (-3,1%), ПАО "Объединенные кредитные системы" (MOEX: UCSS) (-3%).

Подорожали бумаги "Мультисистема" (+21,7%), ПАО "Павловский автобус" (MOEX: PAZA) (+9,9%), банка "Уралсиб" (MOEX: USBN) (+7,1%), "Казаньоргсинтеза" (MOEX: KZOS) (+4,8% и +3,7% "префы"), Polymetal (MOEX: POLY) (+2,8%), ПАО "Финансовая группа Будущее" (MOEX: FTRE) (+2,4%), "Группы компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (+2,4%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 32,965 млрд рублей (из них 7,02 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).