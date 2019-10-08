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08 октября 2019 года 18:58

Евробонды РФ слабо снижаются в ожидании новостей относительно переговоров между США и Китаем

Москва. 8 октября. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций немного дешевеют во вторник на снижении интереса инвесторов к рисковым активам перед очередным раундом торговых переговоров между США и Китаем. Участники рынков снижают вероятность позитивного исхода переговоров после негативных новостей, исходящих от американских властей. На этом фоне растет спрос на защитные активы, что ведет к повышению котировок американских казначейских обязательств (US Treasuries). Как следствие, суверенные спреды к доходности базовых активов немного расширяются.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК снизилась по отношению к закрытию понедельника на 4 базисных пункта и составила 114,13% от номинала, что соответствует доходности 2,85% годовых (рост на 1 пункт к предыдущему дню).

Стоимость трехлетних американских Treasuries выросла на 4 базисных пункта, составив 101,16% от номинала (доходность снизилась на 2 пункта - до 1,44% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетними казначейскими облигациями США расширился на 2 пункта и составил 141 базисный пункт.

Котировки еврооблигаций РФ с погашением в 2043 году снизились на 3 базисных пункта по отношению к предыдущему закрытию, составив 127,71% от номинала (доходность выросла на 1 пункт - до 4,06% годовых). В свою очередь еврооблигации с погашением в 2042 году опустились в цене на 3 пункта, уменьшившись до 123,49% от номинала (доходность выросла на 0,2 пункта и составила 4,027% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году подешевели на 1 базисный пункт - до 109,34% от номинала (доходность выросла на 0,2 пункта - до 3,177% годовых), с погашением в 2023 году - снизилась на 7 базисных пунктов, до 109,35% от номинала (доходность увеличилась на 1 пункт - до 2,37% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году уменьшился в цене на 4 базисных пункта, подешевев до 119,56% от номинала (доходность увеличилась на 0,2 пункта и составила 4,066% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году снизился в цене на 5 базисных пунктов, до 106,55% от номинала (доходность увеличилась на 1 пункт и составила 3,28% годовых).

"Сегодня, так же, как и вчера, российские государственные еврооблигации торгуются в боковом диапазоне. На рынках государственных евробондов других развивающихся стран сегодня наблюдается умеренное снижение котировок и рост доходностей на 1-2 базисных пункта. В частности, такая динамика наблюдается в десятилетних бумагах Колумбии, Мексики, Бразилии, Турции и Филиппин. Российские евробонды сохраняют устойчивость к повышению уровня пессимизма относительно рынков emerging markets, поддержку им оказывают хорошие макроэкономические показатели России. Основным событием для инвесторов на текущей неделе станут торговые переговоры США и Китая", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Дмитрий Монастыршин.

Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники, администрация президента США Дональда Трампа активно обсуждает вопрос о возможности введения ограничений на движение капитала в Китай, причем, в особенности, фокусируется на ограничениях для инвестиций государственных пенсионных фондов в китайские акции.

В понедельник Минторг США внес ряд китайских компаний, в том числе производителя систем видеонаблюдения Hikvision, в "черный список" компаний, с которыми американскому бизнесу запрещено работать без специальных лицензий. Представители администрации Трампа называли Hikvision, акции которой включены в MSCI All Country World Index, в числе компаний, представляющих угрозу для американских инвесторов.

Источники отмечают, что представители администрации Трампа и советники президента расходятся во мнениях по вопросу ограничений на движение капитала в Китай и пока не выработали единого подхода к его решению. Тем не менее, это омрачает перспективы достижения соглашения между США и Китаем в ходе переговоров, которые пройдут в конце этой недели в Вашингтоне.


Опубликовано: /Финмаркет/
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