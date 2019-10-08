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08 октября 2019 года 15:45

Рубль развернулся вниз к доллару и евро на ухудшении внешнего фона перед переговорами США и Китаем

Москва. 8 октября. Доллар и евро перешли к повышению на "Московской бирже" во вторник днем, рубль развернулся вниз к бивалютной корзине на фоне ухудшения внешнего фона после того, как непосредственно перед проведением торговых переговоров между США и Китаем американский Минторг расширил "черный список" китайских компаний.

Курс доллара США составил 64,76 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 27,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 71,71 руб./EUR1, подорожав на 45,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 35,63 копейки - до 68,16 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 8 октября на 4,13 копейки, до 64,8672 руб./$1, и увеличил курс евро на 4,13 копейки, до 71,2372 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль развернулся вниз после утреннего укрепления и снижается к доллару и евро днем во вторник. Участники внутреннего валютного рынка отреагировали за заметное ухудшение внешнего фона, связанное с тем, что министерство торговли США внесло 28 китайских организаций в "черный список" за причастность к нарушениям прав уйгуров и других представителей мусульманского меньшинства в КНР.

Включение компании в "черный список" означает, что американским компаниям запрещено продавать ей услуги и товары без специальной лицензии. Ранее в этот список попал производитель телекоммуникационного оборудования и электроники Huawei Technologies, одна из крупнейших китайских компаний. В результате деятельность Huawei на рынке США была значительно ограничена, несмотря на то, что Вашингтон неоднократно продлевал лицензии для американских компаний на ведение дел с Huawei.

Расширение санкционного списка может затруднить переговоры между США и Китаем, которые должны возобновиться в Вашингтоне на этой неделе, хотя американские власти и отрицают какую-либо связь санкций с переговорами.

Ранее в ходе встреч с представителями Вашингтона, прошедших в Пекине за последние недели, китайская сторона дала понять, что намерена существенно сузить круг тем для обсуждения. В частности, как пишут СМИ, вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ, который возглавит китайскую делегацию, предупредил американских чиновников, что Пекин не намерен затрагивать тему реформирования промышленной политики или государственных субсидий - два ключевых вопроса, на решении которых настаивает администрация президента США Дональда Трампа.

"Рубль подешевел к иностранным валютам с другими валютами emerging markets. Давление на них оказали возобновившиеся опасения по поводу торговой войны между США и Китаем. Китайские чиновники неохотно соглашаются на широкую торговую сделку президента США Дональда Трампа. Они существенно сузили круг тем, которые готовы обсуждать с американскими коллегами. (. . .) Направление рублевых пар будет определяться движением валют emerging markets, а также новой порцией новостей по переговорам", - подчеркнул аналитик "Информационно-аналитического центра "Альпари" Владислав Антонов.

"...Решение американской стороны создает негативный фон для предстоящих торговых переговоров между двумя крупнейшими экономиками мира. В этих условиях мы сохраняем свой взгляд на то, что риски дальнейшей эскалации торговой войны в четверг являются повышенными, а значит, рублю вряд ли удастся закрепиться на текущих более комфортных уровнях. Отметим, что сохранение нефтяных котировок ниже психологически важной для рубля отметки ($60 за баррель Brent) также не позволит рублю активно восстанавливать свои позиции", - отмечает аналитик Нордеа банка Григорий Жирнов.

"Из внутренних факторов отметим возобновление тенденции к умеренному росту ставок на денежном рынке РФ - однодневная Mosprime поднялась до 7,14%, но с помощью коррекции объемов лимитов на депозитных аукционах ЦБ при необходимости может скорректировать ситуацию. Сегодня ожидаем консолидации пары "доллар-рубль" преимущественно под отметкой в 65 руб./$1. На горизонте недели видим риски возврата пары выше этого рубежа", - полагает аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаил Поддубский.

Цены на нефть перешли к снижению после уменьшения вероятности, что США и Китаю удастся достичь прогресса в торговых переговорах. Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК опустилась на 1,32% - до $57,58 за баррель. Фьючерс на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на 1,5% - до $51,96 за баррель.

Банк России во вторник, 8 октября, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 2 трлн 800 млрд рублей (при лимите 2 трлн 800 млрд рублей и общем спросе 3 трлн 298,8 млрд рублей) в среднем по ставке 6,97% годовых. На предыдущем аналогичном депозитном аукционе, состоявшемся 1 октября, банки разместили в ЦБ РФ 2 трлн 732,7 млрд рублей (при лимите 2 трлн 980 млрд рублей и общем спросе 2 трлн 732,7 млрд рублей) в среднем по ставке 6,96% годовых.

Кроме того, Банк России 8 октября провел депозитный аукцион "тонкой настройки" сроком на один день, в рамках которого банки разместили в ЦБ РФ 185,2 млрд рублей (при лимите 480 млрд рублей и общем спросе 185,2 млрд рублей) в среднем по ставке 6,94% годовых.

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов слегка повысились во вторник, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК не изменились по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" увеличилась на 4 базисных пункта (б.п.) - до 7,18% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок поднялась на 1 б.п. - до 7,15% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев не изменились по сравнению с понедельником и остались на отметках 7,13%, 7,19% и 7,25% годовых соответственно.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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