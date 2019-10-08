Brexit будет иметь ограниченное влияние на глобальные рынки - Julius Baer

Вероятность "мягкого" Brexit или отказа Великобритании от выхода из ЕС составляет около 75%, что было бы благоприятным сценарием для рынков, говорится в комментарии Julius Baer. Но подобный сценарий, по мнению аналитиков, никого не волнует, поскольку игроки опасаются именно оставшихся 25%, которые подразумевают "жесткий" или даже неконтролируемый Brexit.

Такое развитие событий, по мнению экспертов Julius Baer, будет несомненно иметь последствия для Великобритании: под особенно сильным негативным давлением окажутся активы в фунтах стерлингов и сама британская валюта. Вторая волна негатива коснется Европы и, в частности, еврозоны. "Мы полагаем, что в случае реализации этого сценария мы увидим разовое снижение наполовину темпов экономического роста в 2020 году. В глобальном масштабе мы не видим причин для значимого потрясения: "жесткий" Brexit может замедлить рост мирового ВВП примерно на 0,1%", - заключают эксперты Julius Baer.