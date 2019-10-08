Рынок рублевых корпоративных бондов во вторник может умеренно подрасти

Москва. 8 октября. Цены рублевых корпоративных облигаций во вторник могут умеренно подрасти на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры на ожиданиях прогресса в торговых переговорах США и КНР, хотя еще накануне на рынках преобладали сомнения в успешности итогов этой встречи, полагают аналитики.

Индексы в США накануне снизились из-за локального ослабления оптимизма относительно торговых переговоров между США и Китаем. В ходе встреч, состоявшихся в последнее время, китайская сторона дала понять, что намерена существенно сузить круг тем для обсуждения. В частности, как пишут СМИ, вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ, который возглавит китайскую делегацию, предупредил американских чиновников, что Пекин не намерен затрагивать тему реформирования промышленной политики или государственных субсидий - два ключевых вопроса, на решении которых настаивает администрация президента США Дональда Трампа.

Трамп неоднократно повторял, что готов рассматривать только всеобъемлющее соглашение с Китаем, и по словам источников, он продолжает придерживаться этого мнения.

Между тем, во вторник в Азии преобладает позитивная динамика фондовых индексов (японский Nikkei 225 вырос на 1%, китайский Shanghai Composite растет на 0,5%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,3%).

Представители США и Японии на церемонии в Белом доме подписали соглашение по торговле, сообщают американские СМИ. Присутствовавший на этом мероприятии президент США Дональд Трамп назвал соглашение "очень сильным и потрясающим". По его мнению, оно пойдет на пользу американским фермерам, так как договор упростит доступ американских сельхозпроизводителей на японский рынок.

Трамп пояснил, что сделка откроет японский рынок для американских товаров стоимостью в $7 млрд. В обмен на это он пообещал отмену пошлин на ряд японских товаров, экспортируемых в США.

Теперь инвесторы ожидают торговых переговоров между США и Китаем, которые пройдут в конце этой недели в Вашингтоне.

Главный экономический советник президента США Ларри Кадлоу отметил, что Белый дом открыт для краткосрочной сделки, если в какой-то момент будет виден план по решению структурных вопросов. Он также похвалил Китай за то, что в последнее время тот "стал немного более активным", о чем свидетельствуют возросшие закупки сельскохозяйственных товаров в США, сообщает MarketWatch.

В свою очередь президент США сказал, что есть хорошие перспективы для достижения соглашения с Китаем и завершения длящейся год тарифной войны. Однако он вновь подчеркнул, что не будет удовлетворен частичной сделкой.

Нефть утром во вторник корректируется вверх после падения накануне вечером, инвесторы надеются, что США и Китаю удастся достичь прогресса в торговых переговорах.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 9:41 МСК составила $58,83 за баррель (+0,8% и -0,03% накануне), ноябрьская цена WTI - $53,22 за баррель (+0,9% и -0,1% в понедельник).

Кроме того, в конце недели ожидается публикация обновленных прогнозов нефтяного рынка со стороны Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и Международного энергетического агентства (МЭА).

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник осталась на уровне предыдущего торгового дня, на средних уровнях - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" составил 14,904 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 4,65 млрд рублей. При этом цены корпоративных облигаций умеренно подросли на фоне выросшей нефти и фондовой Европы после снижения.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 7 октября вырос по отношению к предыдущему торговому дню на 0,09% и составил 107,12 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за три дня 0,16%, поднявшись до 635,08 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "ВЭБ.РФ-001Р-16-об" (+0,4%), "Транснефть АК-001P-08" (+0,3%) и "ГТЛК-001Р-09-боб" (+0,29%), а в лидерах снижения - облигации "Уралкалий-ПБО-05-Р" (-0,27%), "ВЭБ.РФ-001Р-10" (-0,12%) и "РЖД-23" (-0,08%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Атомстройкомплекс-Строительство" (Екатеринбург) разместило на "Московской бирже" дебютные облигации на сумму 1 млрд рублей из выпуска общим объемом 3 млрд рублей. Ставка первого купона облигаций первой серии установлена на уровне 11,75% годовых, ей соответствует доходность к оферте через два года на уровне 12,10% годовых. Срок обращения выпуска - пять лет.

Сбербанк России (MOEX: SBER) разместил 73,57% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС-BSK_FIX_MEM-60m-001Р-146R номинальным объемом 6 млрд рублей на сумму 4,414 млрд рублей и 14,73% выпуска серии ИОС-UKX-T_W-12m-001Р-140R номинальным объемом 2,5 млрд рублей на сумму 368 млн рублей. Срок обращения выпуска ИОС-BSK_FIX_MEM-60m-001Р-146R составляет 5 лет, по выпуску предусмотрен один купон со ставкой 0,01% годовых, по нему предусмотрена выплата дополнительного дохода, привязанного к котировкам акций иностранных компаний, в том числе Disney и Netflix. Срок обращения выпуска ИОС-UKX-T_W-12m-001Р-140R равен 1 году. По выпуску предусмотрен один купон со ставкой 0,01% годовых, по нему предусмотрена выплата дополнительного дохода, привязанного к британскому индексу FTSE 100.

Экспобанк установил ориентир ставки 1-го купона 3-летних облигаций серии БО-02 объемом 2 млрд рублей в размере 9,00-9,50%. Ориентиру соответствует доходность к годовой оферте в размере 9,31-9,84% годовых. Сбор заявок на бонды пройдет во второй половине октября, купоны квартальные, номинал одной облигации - 1 тыс. рублей.

ООО "Специализированное общество проектного финансирования "Фабрика проектного финансирования" (СОПФ ФПФ, SPV-компания ВЭБа) утвердило выпуск облигаций 1-й серии объемом 10 млрд рублей. Облигации номиналом 1 тыс. рублей будут размещены по открытой подписке на 10 лет в рамках программы облигаций объемом до 294 млрд рублей включительно, которую ЦБ зарегистрировал в мае под номером 4-00471-R-001P. Максимальный срок погашения облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы, зависит от того, какая дата наступит ранее: 30 июня 2040 года или 20 лет с даты начала размещения облигаций выпуска. Срок действия программы - 30 июня 2036 года.

Россельхозбанк (РСХБ) 9 октября с 11:00 МСК до 15:00 МСК проведет вторичное размещение выпуска облигаций серии БО-14 номинальным объемом 5 млрд рублей с погашением в 2024 году и офертой через 3 года. Ставка 21-32-го купонов до следующей оферты установлена на уровне 7,40% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 7,61% годовых. Вторичное размещение пройдет по цене не менее 100% от номинала. В этот же день по данному выпуску предусмотрена плановая оферта. Выпуск облигаций был размещен в октябре 2014 года по ставке 11,1% годовых.

ООО "РЕСО-Лизинг" в середине октября соберет заявки на 5-летние облигации серии БО-П-07 объемом 5 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - 8,90-9,10% годовых, ему соответствует доходность к погашению на уровне 9,10-9,31% годовых. Выпуск будет размещен по открытой подписке в рамках программы облигаций компании 1-й серии объемом до 100 млрд рублей. "Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала программу в октябре 2017 года, в рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 10 лет.

ПАО "Группа компаний "Самолет" 15 октября с 11:00 МСК до 15:00 МСК проведет сбор заявок на 3-летние облигации объемом от 3 млрд рублей. Ориентир по ставке 1-го купона - 11,50-12,00% годовых, ему соответствует доходность на уровне 12,01-12,55% годовых. Купоны квартальные. Предварительная дата техразмещения - 23 октября.

АО "ВЭБ-лизинг" установило ставку 17-20-го купонов облигаций 8-9-й серий в размере 7,25% годовых. Компания в ноябре 2011 года провела размещение 10-летних бондов 8-9-серий на общую сумму 10 млрд рублей. Ставка текущего купона - 10,1% годовых, по бондам 25 октября предстоит оферта.

Банк "Зенит" (MOEX: ZENT) в рамках оферты выкупил 74,625 тыс. облигаций серии БО-09 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей, то есть банк выкупил 1,5% бондов данной серии. Банк разместил 10-летние биржевые облигации на 5 млрд рублей в апреле 2015 года. Бонды имеют 20 полугодовых купонов, ставка текущего 10-го купона - 7% годовых.