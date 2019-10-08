Рынок акций РФ утром просел по индексам на бумагах Сбербанка и Газпрома, слабость нефти сдерживает "быков"

Москва. 8 октября. Рынок акций РФ утром во вторник просел по индексам из-за коррекции после роста бумаг Сбербанка и "Газпрома", слабость нефти сдерживает "быков", несмотря на подросшую фондовую Азию на ожиданиях прогресса в торговых переговорах США и КНР.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2711,49 пункта (-0,3%), индекс РТС - 1315,97 пункта (-0,3%); динамика цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) разнополярная в пределах 1,8%.

Доллар просел до 64,93 рубля (-0,05 рубля).

Подешевели акции "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1,6%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (-1%), "Мосбиржи" (-0,9%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,6%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,6%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,5%), Сбербанка (-0,5%, до 226,35 рубля), "Газпрома" (-0,5%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,5%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,5%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,4%).

Подросли акции "Мечела" (MOEX: MTLR) (+1,8%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1,6%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,1%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+0,9%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,8%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+0,5%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+0,4%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,4%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+0,2%).

Индексы в США накануне снизились из-за локального ослабления оптимизма относительно торговых переговоров между США и Китаем. В ходе встреч, состоявшихся в последнее время, китайская сторона дала понять, что намерена существенно сузить круг тем для обсуждения. В частности, как пишут СМИ, вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ, который возглавит китайскую делегацию, предупредил американских чиновников, что Пекин не намерен затрагивать тему реформирования промышленной политики или государственных субсидий - два ключевых вопроса, на решении которых настаивает администрация президента США Дональда Трампа.

Трамп неоднократно повторял, что готов рассматривать только всеобъемлющее соглашение с Китаем, и по словам источников, он продолжает придерживаться этого мнения.

Между тем, во вторник в Азии преобладала позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 вырос на 1%, китайский Shanghai Composite вырос на 0,3%), но проседает Европа (FTSE, DAX, CAC 40 теряют в пределах 0,3%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,1%).

Представители США и Японии на церемонии в Белом доме подписали соглашение по торговле, сообщают американские СМИ. Присутствовавший на этом мероприятии президент США Дональд Трамп назвал соглашение "очень сильным и потрясающим". По его мнению, оно пойдет на пользу американским фермерам, так как договор упростит доступ американских сельхозпроизводителей на японский рынок.

Трамп пояснил, что сделка откроет японский рынок для американских товаров стоимостью в $7 млрд. В обмен на это он пообещал отмену пошлин на ряд японских товаров, экспортируемых в США.

Теперь инвесторы ожидают торговых переговоров между США и Китаем, которые пройдут в конце этой недели в Вашингтоне.

Главный экономический советник президента США Ларри Кадлоу отметил, что Белый дом открыт для краткосрочной сделки, если в какой-то момент будет виден план по решению структурных вопросов. Он также похвалил Китай за то, что в последнее время тот "стал немного более активным", о чем свидетельствуют возросшие закупки сельскохозяйственных товаров в США, сообщает MarketWatch.

В свою очередь президент США сказал, что есть хорошие перспективы для достижения соглашения с Китаем и завершения длящейся год тарифной войны. Однако он вновь подчеркнул, что не будет удовлетворен частичной сделкой.

Нефть утром во вторник вяло корректируется вверх после падения накануне вечером, инвесторы надеются, что США и Китаю удастся достичь прогресса в торговых переговорах; цена Brent находится более чем на $0,5 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ в понедельник.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $58,58 за баррель (+0,4% и -0,03% накануне), ноябрьская цена WTI - $52,89 за баррель (+0,3% и -0,1% в понедельник).

Кроме того, в конце недели ожидается публикация обновленных прогнозов нефтяного рынка со стороны Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и Международного энергетического агентства (МЭА).

Как отмечает ведущий аналитик компании "Олма" Антон Старцев, Китай подтвердил визит вице-премьера и главы Народного банка КНР в США для переговоров по торговле, что дало рынку повод для сохранения сравнительно оптимистичных ожиданий (очередной раунд переговоров США-КНР запланирован на 10-11 октября).

По словам эксперта компании "БКС брокер" Альберта Короева, нефть остается слабой и торгуется ниже уровней закрытия российского рынка акций накануне. Азиатские индексы подросли после возвращения китайских инвесторов после недели выходных. Инвесторы ждут встречи делегаций США и Китая на торговых переговорах во второй половине недели, и это главная тема для рынков.

На российском рынке на текущей неделе состоится ряд дивидендных отсечек: во вторник последний день с дивидендами торгуются акции "Новолипецкого металлургического комбината", ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) и "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK).

Аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов ожидает роста волатильности в ближайшие дни и полагает, что пока поводов для начала повышательного тренда всего рынка нет. Для акций Сбербанка сопротивлением выступает отметка 230 рублей, хуже рынка выглядят акции "Норникеля" из-за сильного падения цен на никель (-2,9%) в ходе азиатской сессии.

Силы биржевых "быков" и "медведей" сейчас находятся в равновесии, трейдеры будут реагировать на любые новости, касающиеся переговоров между США и Китаем, очередной раунд которых стартует в четверг.

По словам аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Романа Антонова, участники мировых фондовых рынков продолжают ориентироваться на результаты предстоящей встречи США-КНР в конце недели, предпочитая осторожно оценивать их возможные перспективы. Оптимизма инвесторам добавило официальное подтверждение начала переговоров между странами 10 октября в Вашингтоне. Президент США Трамп надеется, что предстоящие переговоры - это "шанс сделать что-то значительное", но не исключает отсутствия каких-либо подвижек в торговом споре. Встреча пройдет за несколько дней до анонсированного Штатами увеличения с 15 октября уже действующих тарифов на китайский экспорт с 25% до 30% на сумму $250 млрд, поэтому существенным прорывом в переговорах можно будет считать отсрочку или отмену данного решения, что, впрочем, маловероятно. Сюрпризов не ожидается, но надежда на позитивный сдвиг в переговорах поддержит фондовые рынки.

Торги на фондовых биржах КНР после продолжительного перерыва возобновились ростом. Shanghai Composite проигнорировал просадку нефтяных котировок и индекса S&P 500 на прошедшей неделе, сдержанная реакция имела место после вышедшего слабого индекса PMI от Caixin в сфере услуг: 51,3 пункта в сентябре против 52,1 пункта в августе, что в рамках снижения деловой активности в промышленности воспринимается как очередной сигнал для опасений торможения экономики Китая к концу года.

Индекс МосБиржи накануне смог вернуться выше отметки 2700 пунктов, однако постепенно ухудшение внешнего фона не дает индикатору продвинуться к середине или верхней половине диапазона 2700-2740 пунктов.

По словам аналитика ИК "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, оптимизм по поводу предстоящих переговоров США и КНР постоянно подвергается испытаниям, что чувствует и рынок. В американской финансовой прессе пишут, что Пекин не собирается заключать широкий торговый договор, поскольку не планирует обсуждать вопрос реформирования мер поддержки промышленности и отказываться от государственных субсидий. В самих США также снижают градус надежд постоянными попытками ограничить высокотехнологичные китайские компании. Министерство торговли США объявило в понедельник, что создает "черный список" китайских компаний, которые занимаются технологией распознавания лиц и другими направлениями искусственного интеллекта. По заявлению главы министерства Уилбура Росса, "правительство США не будет терпеть грубое подавление этнических меньшинств в Китае". Попадание в этот список предполагает, что американские организации не смогут поставлять программные и аппаратные средства без получения разрешения. Если добавить к этому продолжающийся процесс импичмента в Конгрессе, то получится картина неуверенности на финансовом рынке. Председатель ФРС Джером Пауэлл не стал успокаивать инвесторов, выступая в столице штата Юта. Он лишь в очередной раз подчеркнул, что ФРС стоит выше сиюминутных политических споров.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами снижения выступили акции ПАО Банк "Кузнецкий" (MOEX: KUZB) (-3,2%), ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (MOEX: YAKG) (-3%), ПАО "Тучковский комбинат строительных материалов" (MOEX: TUCH) (-2,7%).

Подорожали бумаги ПАО "Павловский автобус" (MOEX: PAZA) (+9,9%), ПАО "Финансовая группа Будущее" (MOEX: FTRE) (+2,6%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 6,371 млрд рублей (из них 1,843 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).