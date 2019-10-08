На стороне рубля ОФЗ и восстановление нефти, против - усиление доллара в мире в целом - БКС

На стороне рубля сейчас ОФЗ и восстановление нефти, против - усиление доллара в мире в целом, отмечает в своем комментарии эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Сергей Гайворонский. Среднесрочная динамика во многом будет зависеть от хода переговоров США и Китая, которые возобновятся уже в четверг. Индекс растет в преддверии данных по инфляции и ценам производителей, которые будут опубликованы на текущей неделе. Если и они продемонстрируют слабость, как статистика по деловой активности и рынку труда, тренд на рост доллара окажется под угрозой. Индекс RGBI обновил исторический максимум, раллируя после выступления зампреда ЦБ Юдаевой, которая дала понять, что очередное снижение ставки возможно уже в октябре.