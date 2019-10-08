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Главная / Мнения аналитиков / Рубль остается уязвимым на фоне сохранения неопределенности по торговым переговорам между США и КНР - "Нордеа Банк"
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08 октября 2019 года 11:53
Рубль остается уязвимым на фоне сохранения неопределенности по торговым переговорам между США и КНР - "Нордеа Банк"
Во вторник наблюдается повышенный аппетит к рисковым активам, в результате чего рубль пытается восстановить более комфортные уровни в основных валютных парах, сообщается в обзоре "Нордеа Банка". Финансовые рынки пока не отреагировали на сообщения о том, что США включили 8 китайских технологических компаний в черный список, однако, на взгляд аналитиков банка, такое решение американской стороны создает негативный фон для предстоящих торговых переговоров между двумя крупнейшими экономиками мира. "В этих условиях мы сохраняем свой взгляд на то, что риски дальнейшей эскалации торговой войны в четверг являются повышенными, а значит, рублю вряд ли удастся закрепиться на текущих более комфортных уровнях. Отметим, что сохранение нефтяных котировок ниже психологически важной для рубля отметки ($60/bbl) также не позволит рублю активно восстанавливать свои позиции", - заключают эксперты "Нордеа Банка".
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08 октября 2019 года 13:38
Инвесторы в инструменты с фиксированным доходом находятся в сложном положении, говорится в комментарии Julius Baer. Сейчас сложилась беспрецедентная ситуация, в которой выбор активов довольно ограничен, если речь идет о реальном росте и реальной прибыли. Таким образом, тем инвесторам, которые... читать дальше
.08 октября 2019 года 13:13
При восстановлении цен на нефть до отметки выше $60/барр. Brent ожидаем позитивной динамики акций Лукойла и Роснефти - Альфа-банк
Поддержку российскому рынку акций на неделе могут оказать восстановление цены на нефть и ожидания дальнейших понижений ставок ФРС, говорится в обзоре Альфа-банка. "В случае восстановления цен на нефть до отметки выше $60/барр. (Brent) на фоне премии за геополитическую напряженность мы можем... читать дальше
.08 октября 2019 года 12:36
Рынки продолжают оставаться в состоянии неопределенности дальнейших перспектив, говорится в комментарии шеф-дилера Оргбанка Александра Королёва. Будущее мировой экономики вызывает беспокойство у многих аналитиков, что заставляет игроков уходить из рискованных активов. И, прежде всего, от этого... читать дальше
.08 октября 2019 года 12:10
На стороне рубля сейчас ОФЗ и восстановление нефти, против - усиление доллара в мире в целом, отмечает в своем комментарии эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Сергей Гайворонский. Среднесрочная динамика во многом будет зависеть от хода переговоров США и Китая, которые возобновятся уже в... читать дальше
.08 октября 2019 года 11:40
Рынок акций РФ утром просел по индексам на бумагах Сбербанка и Газпрома, слабость нефти сдерживает "быков"
Москва. 8 октября. Рынок акций РФ утром во вторник просел по индексам из-за коррекции после роста бумаг Сбербанка и "Газпрома", слабость нефти сдерживает "быков", несмотря на подросшую фондовую Азию на ожиданиях прогресса в торговых переговорах США и КНР. читать дальше
.08 октября 2019 года 11:30
(добавлены 6-й абзац и таблица) Инвестиционная компания (ИК) "Ренессанс Капитал" пересмотрела прогнозные цены анализируемых компаний сегмента драгметаллов с учетом новых, более оптимистичных прогнозов цен для этой группы металлов, сообщается в обзоре ИК. По итогам переоценки рекомендация... читать дальше
.08 октября 2019 года 11:11
Умеренный оптимизм во вторник утром позволяет рассчитывать на небольшое укрепление рубля в направлении 64,50/USD - РФПИ
Рубль в понедельник потерял около 0,5% к USD, опустившись до 65,00/USD к концу дня, хотя в течение торгов временное равновесие было найдено вблизи 64,85-64,90/USD, говорится в комментарии главного экономиста РФПИ Дмитрия Полевого. Основным фактором выступало общее снижение большинства ЕМ валют на... читать дальше
.08 октября 2019 года 11:05
Рубль вряд ли сможет вырваться из диапазона 64,7-65,2 против доллара и 70,8-71,3 против евро - Росбанк
Сохраняющийся спрос на российские активы едва ли позволит рублю вырваться из диапазона 64,7-65,2 против доллара и 70,8-71,3 против евро, говорится в комментарии Росбанка. Российский рубль начал неделю с ослабления позиций, следуя за общим пессимизмом на мировых рынках. Тем не менее, заданный... читать дальше
.08 октября 2019 года 10:45
Нефть Brent подрастает в преддверии переговоров США и КНР по торговле, которые пройдут 10-11 октября, сообщается в обзоре Промсвязьбанка. "Сюрприза мы не ждем, но надежды на позитивный тон переговоров будут способствовать подъему нефти к верхней границе диапазона 58-61 долл./барр.", - отмечает... читать дальше
.08 октября 2019 года 10:39
До появления новой существенной информации потенциал роста Brent ограничен отметкой $60 за баррель - БКС
о появления новой существенной информации потенциал роста Brent ограничен отметкой $60 за баррель. В дальнейшем цены на нефть могут как восстановиться, так и обновить локальные минимумы в районе $56 за баррель, сообщается в комментарии "БКС Брокер". Участники нефтяного рынка проявляют... читать дальше
.08 октября 2019 года 10:20
Рубль растет к доллару и евро на старте торгов на фоне увеличения спроса на риск перед переговорами между США и КНР
Москва. 8 октября. Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" во вторник утром, рубль укрепляется к бивалютной корзине в связи с ростом интереса инвесторов к рисковым активам перед торговыми переговорами между США и Китаем, запланированными на вторую половину недели, и благодаря дорожающей нефти. читать дальше
.08 октября 2019 года 10:15
Усиление ожиданий снижения ключевой ставки Банком России 25 октября может снизить доходность 10-летних ОФЗ до 6,80% годовых - Промсвязьбанк
В понедельник BLOOMBERG опубликовал результаты опроса глобальных стратегов и трейдеров (проведенного 19-30 сентября). Большинство опрошенных сохраняет позитивный взгляд на активы ЕМ до конца этого года на ожиданиях смягчения монетарной политики ведущих центробанков, говорится в обзоре... читать дальше
.08 октября 2019 года 09:58
ндекс МосБиржи заручившись поддержкой со стороны нефти и умеренным оптимизмом внешних площадок в понедельник смог уверенно подрасти, вернувшись выше отметки 2700 пунктов. Во вторник благодаря ценам на нефть и некоторому оживлению на глобальных рынках при неплохой динамике азиатских площадок индекс... читать дальше
.08 октября 2019 года 09:55
После умеренно позитивного старта торгов индекс МосБиржи может продолжить повышение к 2730-2740 пунктам - ИК "Алго Капитал"
Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно уверенно охарактеризовать как позитивное. Это создает условия для открытия индекса МосБиржи с некоторым приростом, говорится в комментарии ИК "Алго Капитал". В минувший понедельник основные российские фондовые индексы МосБиржи (+0,99%)... читать дальше
.08 октября 2019 года 09:55
Внешний фон перед стартом торгов в России аналитики оценивают как слабопозитивный и рассчитывают на открытие торгов с несущественным повышением. читать дальше
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