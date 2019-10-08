Рубль остается уязвимым на фоне сохранения неопределенности по торговым переговорам между США и КНР - "Нордеа Банк"

Во вторник наблюдается повышенный аппетит к рисковым активам, в результате чего рубль пытается восстановить более комфортные уровни в основных валютных парах, сообщается в обзоре "Нордеа Банка". Финансовые рынки пока не отреагировали на сообщения о том, что США включили 8 китайских технологических компаний в черный список, однако, на взгляд аналитиков банка, такое решение американской стороны создает негативный фон для предстоящих торговых переговоров между двумя крупнейшими экономиками мира.

"В этих условиях мы сохраняем свой взгляд на то, что риски дальнейшей эскалации торговой войны в четверг являются повышенными, а значит, рублю вряд ли удастся закрепиться на текущих более комфортных уровнях. Отметим, что сохранение нефтяных котировок ниже психологически важной для рубля отметки ($60/bbl) также не позволит рублю активно восстанавливать свои позиции", - заключают эксперты "Нордеа Банка".