Умеренный оптимизм во вторник утром позволяет рассчитывать на небольшое укрепление рубля в направлении 64,50/USD - РФПИ

Рубль в понедельник потерял около 0,5% к USD, опустившись до 65,00/USD к концу дня, хотя в течение торгов временное равновесие было найдено вблизи 64,85-64,90/USD, говорится в комментарии главного экономиста РФПИ Дмитрия Полевого. Основным фактором выступало общее снижение большинства ЕМ валют на фоне умеренно-негативного внешнего фона.

Эксперт также отметил, что усилившееся "ралли" в ОФЗ на фоне активизации нерезидентов существенного влияния на курс не оказало, что может указывать на сохранение спроса на валюту, нивелирующего нерезидентский приток инвестиций.

"До конца недели значимость внешних факторов останется высокой, учитывая важность предстоящих событий, - полагает Дмитрий Полевой. - Умеренный оптимизм утром позволяет рассчитывать на небольшое укрепление рубля в направлении 64,50/USD, однако диапазон 64,50-65,00/USD пока выглядит для рубля сбалансированным и устраивающим многих".