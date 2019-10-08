Рубль растет к доллару и евро на старте торгов на фоне увеличения спроса на риск перед переговорами между США и КНР

Москва. 8 октября. Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" во вторник утром, рубль укрепляется к бивалютной корзине в связи с ростом интереса инвесторов к рисковым активам перед торговыми переговорами между США и Китаем, запланированными на вторую половину недели, и благодаря дорожающей нефти.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 64,78-64,84 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 64,83 руб./$1 (-14,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро снизился до 71,21 руб./EUR1 (-4,75 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 9,98 копейки к уровню закрытия понедельника, до 67,7 рубля.

Доллар при этом оказался на 0,66 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 6,11 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль укрепляется к доллару и евро на старте вторника на фоне роста интереса глобальных инвесторов к рисковым активам с учетом появления некоторых признаков оптимизма в отношении торговых переговоров США и Китая. Переговоры возобновятся в четверг после длившегося несколько месяцев перерыва.

При этом в ходе встреч, состоявшихся в последнее время, китайская сторона дала понять, что намерена существенно сузить круг тем для обсуждения. В частности, как пишут СМИ, вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ, который возглавит китайскую делегацию, предупредил американских чиновников, что Пекин не намерен затрагивать тему реформирования промышленной политики или государственных субсидий - два ключевых вопроса, на решении которых настаивает администрация президента США Дональда Трампа.

Трамп неоднократно повторял, что готов рассматривать только всеобъемлющее соглашение с Китаем, и по словам источников, он продолжает придерживаться этого мнения. В то же время главный экономический советник президента США Ларри Кадлоу отметил, что Белый дом открыт для краткосрочной сделки, если в какой-то момент будет виден план по решению структурных вопросов. Он также похвалил Китай за то, что в последнее время тот "стал немного более активным", о чем свидетельствуют возросшие закупки сельскохозяйственных товаров в США, сообщает MarketWatch.

Цены на нефть повышаются на азиатских торгах во вторник на фоне надежд на то, что США и Китаю удастся достичь прогресса в торговых переговорах. Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК выросла на 0,62% - до $58,71 за баррель. Фьючерс на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на 0,63% - до $53,08 за баррель.

Кроме того, в конце недели ожидается публикация обновленных прогнозов нефтяного рынка со стороны Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и Международного энергетического агентства (МЭА).