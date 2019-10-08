До появления новой существенной информации потенциал роста Brent ограничен отметкой $60 за баррель - БКС

До появления новой существенной информации потенциал роста Brent ограничен отметкой $60 за баррель. В дальнейшем цены на нефть могут как восстановиться, так и обновить локальные минимумы в районе $56 за баррель, сообщается в комментарии "БКС Брокер".

Участники нефтяного рынка проявляют осторожность в преддверии переговоров США и Китая в конце недели. Китайская сторона в начале недели заявила о том, что планируется сузить повестку торговых переговоров, исключив из нее наиболее чувствительные пункты. Также представитель Поднебесной отметил, что Китай не приемлет никакого давления со стороны США.

От прогресса в переговорах на этой неделе может зависеть краткосрочная и среднесрочная перспективы нефтяных цен. В случае очередного провала велика вероятность ужесточения взаимных протекционистских мер, что может негативно сказаться на международной торговле и спросе на сырьевые товары.

В то же время частичную поддержку нефтяным ценам оказывают риски перебоев с поставками нефти из нефтедобывающих стран: Ирака (добыча 4,6 млн б/с) и Эквадора (0,54 млн б/с). В обеих странах проходят массовые беспорядки, из-за которых появилась реальная угроза снижения добычи. Наиболее чувствительной для глобального рынка может оказаться ситуация в Ираке, который добывает более 4% от всего мирового производства нефти. По предварительным подсчетам в результате столкновений протестующих с силами правопорядка погибло более 100 человек.

Фьючерсы на Brent в свете сложившегося информационного фона котировки в понедельник прибавляли в первой половине дня, однако по итогам остались примерно на прежних уровнях. Во вторник с утра котировки торгуются на положительной территории, что может быть продолжением коррекционного отскока с минимумов, стартовавшего в конце минувшей недели. До появления новой существенной информации потенциал роста ограничен отметкой $60 за баррель. В дальнейшем, отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Игорь Галактионов, в зависимости от публичных заявлений США и Китая цены на нефть могут как восстановиться, так и обновить локальные минимумы в районе $56 за баррель.

В 23:30 мск свои данные по запасам нефти в США представит Американский институт нефти (API). Предварительный опрос Reuters в понедельник продемонстрировал ожидания роста запасов нефти на фоне снижения запасов бензина и дистиллятов.