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Главная / Мнения аналитиков / Усиление ожиданий снижения ключевой ставки Банком России 25 октября может снизить доходность 10-летних ОФЗ до 6,80% годовых - Промсвязьбанк
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08 октября 2019 года 10:15
Усиление ожиданий снижения ключевой ставки Банком России 25 октября может снизить доходность 10-летних ОФЗ до 6,80% годовых - Промсвязьбанк
В понедельник BLOOMBERG опубликовал результаты опроса глобальных стратегов и трейдеров (проведенного 19-30 сентября). Большинство опрошенных сохраняет позитивный взгляд на активы ЕМ до конца этого года на ожиданиях смягчения монетарной политики ведущих центробанков, говорится в обзоре Промсвязьбанка. Среди участников опроса рубль и российские облигации, они вошли в топ-3 рекомендаций наряду с Индией. "Усиление ожиданий снижения ключевой ставки Банком России 25 октября может снизить доходность 10-летних ОФЗ до 6,80% годовых", - прогнозирует аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин. В понедельник инвесторы продолжили покупку рублевых облигаций. Доходность 10-летних ОФЗ снизилась до 6,88% (-5 б.п.). Основным драйвером роста цен выступает приближение заседания Банка России (25 октября), на котором регулятор может снизить ключевую ставку до 6,75%. По мнению эксперта Промсвязьбанка, в пользу данного решения выступает замедление инфляции до 4,0% в сентябре после 4,3% в августе, а также ожидания торможения инфляции до 3% в следующем году (прогноз МИНЭКа).
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08 октября 2019 года 13:38
Инвесторы в инструменты с фиксированным доходом находятся в сложном положении, говорится в комментарии Julius Baer. Сейчас сложилась беспрецедентная ситуация, в которой выбор активов довольно ограничен, если речь идет о реальном росте и реальной прибыли. Таким образом, тем инвесторам, которые... читать дальше
.08 октября 2019 года 13:13
При восстановлении цен на нефть до отметки выше $60/барр. Brent ожидаем позитивной динамики акций Лукойла и Роснефти - Альфа-банк
Поддержку российскому рынку акций на неделе могут оказать восстановление цены на нефть и ожидания дальнейших понижений ставок ФРС, говорится в обзоре Альфа-банка. "В случае восстановления цен на нефть до отметки выше $60/барр. (Brent) на фоне премии за геополитическую напряженность мы можем... читать дальше
.08 октября 2019 года 12:36
Рынки продолжают оставаться в состоянии неопределенности дальнейших перспектив, говорится в комментарии шеф-дилера Оргбанка Александра Королёва. Будущее мировой экономики вызывает беспокойство у многих аналитиков, что заставляет игроков уходить из рискованных активов. И, прежде всего, от этого... читать дальше
.08 октября 2019 года 12:10
На стороне рубля сейчас ОФЗ и восстановление нефти, против - усиление доллара в мире в целом, отмечает в своем комментарии эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Сергей Гайворонский. Среднесрочная динамика во многом будет зависеть от хода переговоров США и Китая, которые возобновятся уже в... читать дальше
.08 октября 2019 года 11:53
Рубль остается уязвимым на фоне сохранения неопределенности по торговым переговорам между США и КНР - "Нордеа Банк"
Во вторник наблюдается повышенный аппетит к рисковым активам, в результате чего рубль пытается восстановить более комфортные уровни в основных валютных парах, сообщается в обзоре "Нордеа Банка". Финансовые рынки пока не отреагировали на сообщения о том, что США включили 8 китайских... читать дальше
.08 октября 2019 года 11:40
Рынок акций РФ утром просел по индексам на бумагах Сбербанка и Газпрома, слабость нефти сдерживает "быков"
Москва. 8 октября. Рынок акций РФ утром во вторник просел по индексам из-за коррекции после роста бумаг Сбербанка и "Газпрома", слабость нефти сдерживает "быков", несмотря на подросшую фондовую Азию на ожиданиях прогресса в торговых переговорах США и КНР. читать дальше
.08 октября 2019 года 11:30
(добавлены 6-й абзац и таблица) Инвестиционная компания (ИК) "Ренессанс Капитал" пересмотрела прогнозные цены анализируемых компаний сегмента драгметаллов с учетом новых, более оптимистичных прогнозов цен для этой группы металлов, сообщается в обзоре ИК. По итогам переоценки рекомендация... читать дальше
.08 октября 2019 года 11:11
Умеренный оптимизм во вторник утром позволяет рассчитывать на небольшое укрепление рубля в направлении 64,50/USD - РФПИ
Рубль в понедельник потерял около 0,5% к USD, опустившись до 65,00/USD к концу дня, хотя в течение торгов временное равновесие было найдено вблизи 64,85-64,90/USD, говорится в комментарии главного экономиста РФПИ Дмитрия Полевого. Основным фактором выступало общее снижение большинства ЕМ валют на... читать дальше
.08 октября 2019 года 11:05
Рубль вряд ли сможет вырваться из диапазона 64,7-65,2 против доллара и 70,8-71,3 против евро - Росбанк
Сохраняющийся спрос на российские активы едва ли позволит рублю вырваться из диапазона 64,7-65,2 против доллара и 70,8-71,3 против евро, говорится в комментарии Росбанка. Российский рубль начал неделю с ослабления позиций, следуя за общим пессимизмом на мировых рынках. Тем не менее, заданный... читать дальше
.08 октября 2019 года 10:45
Нефть Brent подрастает в преддверии переговоров США и КНР по торговле, которые пройдут 10-11 октября, сообщается в обзоре Промсвязьбанка. "Сюрприза мы не ждем, но надежды на позитивный тон переговоров будут способствовать подъему нефти к верхней границе диапазона 58-61 долл./барр.", - отмечает... читать дальше
.08 октября 2019 года 10:39
До появления новой существенной информации потенциал роста Brent ограничен отметкой $60 за баррель - БКС
о появления новой существенной информации потенциал роста Brent ограничен отметкой $60 за баррель. В дальнейшем цены на нефть могут как восстановиться, так и обновить локальные минимумы в районе $56 за баррель, сообщается в комментарии "БКС Брокер". Участники нефтяного рынка проявляют... читать дальше
.08 октября 2019 года 10:20
Рубль растет к доллару и евро на старте торгов на фоне увеличения спроса на риск перед переговорами между США и КНР
Москва. 8 октября. Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" во вторник утром, рубль укрепляется к бивалютной корзине в связи с ростом интереса инвесторов к рисковым активам перед торговыми переговорами между США и Китаем, запланированными на вторую половину недели, и благодаря дорожающей нефти. читать дальше
.08 октября 2019 года 09:58
ндекс МосБиржи заручившись поддержкой со стороны нефти и умеренным оптимизмом внешних площадок в понедельник смог уверенно подрасти, вернувшись выше отметки 2700 пунктов. Во вторник благодаря ценам на нефть и некоторому оживлению на глобальных рынках при неплохой динамике азиатских площадок индекс... читать дальше
.08 октября 2019 года 09:55
После умеренно позитивного старта торгов индекс МосБиржи может продолжить повышение к 2730-2740 пунктам - ИК "Алго Капитал"
Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно уверенно охарактеризовать как позитивное. Это создает условия для открытия индекса МосБиржи с некоторым приростом, говорится в комментарии ИК "Алго Капитал". В минувший понедельник основные российские фондовые индексы МосБиржи (+0,99%)... читать дальше
.08 октября 2019 года 09:55
Внешний фон перед стартом торгов в России аналитики оценивают как слабопозитивный и рассчитывают на открытие торгов с несущественным повышением. читать дальше
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