Усиление ожиданий снижения ключевой ставки Банком России 25 октября может снизить доходность 10-летних ОФЗ до 6,80% годовых - Промсвязьбанк

В понедельник BLOOMBERG опубликовал результаты опроса глобальных стратегов и трейдеров (проведенного 19-30 сентября). Большинство опрошенных сохраняет позитивный взгляд на активы ЕМ до конца этого года на ожиданиях смягчения монетарной политики ведущих центробанков, говорится в обзоре Промсвязьбанка. Среди участников опроса рубль и российские облигации, они вошли в топ-3 рекомендаций наряду с Индией.

"Усиление ожиданий снижения ключевой ставки Банком России 25 октября может снизить доходность 10-летних ОФЗ до 6,80% годовых", - прогнозирует аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин.

В понедельник инвесторы продолжили покупку рублевых облигаций. Доходность 10-летних ОФЗ снизилась до 6,88% (-5 б.п.). Основным драйвером роста цен выступает приближение заседания Банка России (25 октября), на котором регулятор может снизить ключевую ставку до 6,75%. По мнению эксперта Промсвязьбанка, в пользу данного решения выступает замедление инфляции до 4,0% в сентябре после 4,3% в августе, а также ожидания торможения инфляции до 3% в следующем году (прогноз МИНЭКа).