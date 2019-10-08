Утренние прогнозы: рынок акций в равновесии

Внешний фон перед стартом торгов в России аналитики оценивают как слабопозитивный и рассчитывают на открытие торгов с несущественным повышением.

Промсвязьбанк (Роман Антонов): "Индекс МосБиржи, заручившись поддержкой со стороны нефти и умеренным оптимизмом внешних площадок, в понедельник смог уверенно подрасти, вернувшись выше отметки 2700 пунктов. Сегодня, опять же благодаря ценам на нефть, некоторому оживлению на глобальных рынках при неплохой динамике азиатских площадок индекс МосБиржи предпримет попытки к умеренному росту. В случае неухудшения внешнего фона актуальным считаем движение в середине-верхней половине диапазона 2700-2740 пунктов".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Пока внешний фон перед открытием торгов складывается нейтральным: американские индексы упали, но фьючерсы на них растут на 0,3%, в "плюсе" и нефть, которая вновь пытается закрепиться выше 58,5 долларов за баррель - эта отметка была долгое время сильной поддержкой. Скорее всего, во вторник открытие пройдет с очень небольшим ростом, а дальнейшая динамика рынка вновь не поддается прогнозу: силы биржевых "быков" и "медведей" сейчас находятся в равновесии".

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Внешний фон перед стартом торгов в России слабопозитивный. Индексы Азии растут, нефть также дорожает, но динамика промышленных металлов скорее негативная. Тем не менее, в начале дня отечественный рынок может взять курс на рост, а рубль на укрепление. Риски по поставкам нефти растут и становятся более долгосрочными. Соответственно, это создаёт более надёжную базу поддержки для рубля и нефтегазовых экспортёров РФ".

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с умеренным повышением около 0.2-0.3%, в районе 2725-2730 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2710, 2700 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2740, 2750 п. После умеренно позитивного старта торгов индекс МосБиржи может продолжить повышение в диапазон 2730-2740 п. Этому способствует явно улучшившееся состояние внешнего фона. Выхода ключевой иностранной статистики сегодня не запланировано".