08 октября 2019 года 09:55
Утренние прогнозы: рынок акций в равновесии
Внешний фон перед стартом торгов в России аналитики оценивают как слабопозитивный и рассчитывают на открытие торгов с несущественным повышением.
Промсвязьбанк (Роман Антонов): "Индекс МосБиржи, заручившись поддержкой со стороны нефти и умеренным оптимизмом внешних площадок, в понедельник смог уверенно подрасти, вернувшись выше отметки 2700 пунктов. Сегодня, опять же благодаря ценам на нефть, некоторому оживлению на глобальных рынках при неплохой динамике азиатских площадок индекс МосБиржи предпримет попытки к умеренному росту. В случае неухудшения внешнего фона актуальным считаем движение в середине-верхней половине диапазона 2700-2740 пунктов".
"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Пока внешний фон перед открытием торгов складывается нейтральным: американские индексы упали, но фьючерсы на них растут на 0,3%, в "плюсе" и нефть, которая вновь пытается закрепиться выше 58,5 долларов за баррель - эта отметка была долгое время сильной поддержкой. Скорее всего, во вторник открытие пройдет с очень небольшим ростом, а дальнейшая динамика рынка вновь не поддается прогнозу: силы биржевых "быков" и "медведей" сейчас находятся в равновесии".
"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Внешний фон перед стартом торгов в России слабопозитивный. Индексы Азии растут, нефть также дорожает, но динамика промышленных металлов скорее негативная. Тем не менее, в начале дня отечественный рынок может взять курс на рост, а рубль на укрепление. Риски по поставкам нефти растут и становятся более долгосрочными. Соответственно, это создаёт более надёжную базу поддержки для рубля и нефтегазовых экспортёров РФ".
ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с умеренным повышением около 0.2-0.3%, в районе 2725-2730 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2710, 2700 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2740, 2750 п.
После умеренно позитивного старта торгов индекс МосБиржи может продолжить повышение в диапазон 2730-2740 п. Этому способствует явно улучшившееся состояние внешнего фона. Выхода ключевой иностранной статистики сегодня не запланировано".
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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"В случае восстановления цен на нефть до отметки выше $60/барр. (Brent) на фоне премии за геополитическую напряженность мы можем... читать дальше
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(добавлены 6-й абзац и таблица)
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Участники нефтяного рынка проявляют... читать дальше
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В понедельник BLOOMBERG опубликовал результаты опроса глобальных стратегов и трейдеров (проведенного 19-30 сентября). Большинство опрошенных сохраняет позитивный взгляд на активы ЕМ до конца этого года на ожиданиях смягчения монетарной политики ведущих центробанков, говорится в обзоре... читать дальше
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08 октября 2019 года 09:55
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