После умеренно позитивного старта торгов индекс МосБиржи может продолжить повышение к 2730-2740 пунктам - ИК "Алго Капитал"

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно уверенно охарактеризовать как позитивное. Это создает условия для открытия индекса МосБиржи с некоторым приростом, говорится в комментарии ИК "Алго Капитал".

В минувший понедельник основные российские фондовые индексы МосБиржи (+0,99%) и РТС (+0,66%) завершили торги с весомым приростом по отношению к уровням предыдущего закрытия. Этому способствовало достаточно сильное внутридневное повышение стоимости фьючерсов на нефть, которое достигло своего максимума к последнему часу локальных торгов. Позднее контракты на нефть сорта Brent растеряли весь свой краткосрочный прирост. Они развернулись вниз на подступах к важному психологическому и техническому ценовому уровню $60 за баррель.

Для повышения российского рынка акций имелись и технические предпосылки. Индекс МосБиржи сумел отскочить вверх после существенной просадки, состоявшейся в течение трех предыдущих торговых дней. Биржевые "быки" сумели отыграть ближайший "круглый" уровень 2700 пунктов, который теперь будет играть роль значимой поддержки.

Среди значимых внешних новостей стоит отметить лишь слухи о том, что успешность предстоящего раунда торговых переговоров между США и Китаем находится под вопросом. В СМИ появилась информация о том, что власти КНР не желают обсуждать ряд принципиальных для Соединенных Штатов вопросов.

Под закрытие вечерней торговой сессии декабрьские фьючерсы на индекс РТС (RIZ9) пришли в состояние бэквордации величиной в 8,5 п., или около 0,6% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка несколько ухудшили оценку среднесрочных перспектив индекса РТС.

Во вторник утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют заметное повышение стоимости в пределах 0,2-0,4%. Контракты на нефть сорта Brent подорожали на 0,8%. Фьючерсы на золото потеряли в цене 0,6%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite подрос на 0,4%. Японский Nikkei225 прибавил 1,1%.

"Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с умеренным повышением около 0,2-0,3%, в районе 2725-2730 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2710, 2700 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2740, 2750 пунктов. После умеренно позитивного старта торгов индекс МосБиржи может продолжить повышение в диапазон 2730-2740 пунктов. Этому способствует явно улучшившееся состояние внешнего фона", - указывает старший риск-менеджер ИК "Алго Капитал" Виталий Манжос.