Рубль может взять курс на укрепление - "Открытие Брокер"

Рубль может взять курс на укрепление. Риски по поставкам нефти растут и становятся более долгосрочными, соответственно, это создаёт более надёжную базу поддержки для рубля, сообщается в комментарии "Открытие Брокер".

Рубль не смог в понедельник поддержать оптимизм акций, так как внешний фон всё же оставался напряжённым. Слухи в американских СМИ говорят о том, что Китай не собирается обсуждать вопросы реформирования мер поддержки промышленности или государственного субсидирования. Между тем Д. Трамп, "зажатый" между попытками Конгресса провести импичмент и всё приближающимися выборами, может оказаться ограниченным в манёвре. К вечеру понедельника доллар усиливал свои позиции на глобальном рынке, что оказывало давление на рискованные активы.

"Стоит также упомянуть о прогнозе Rabobank, где обнаружили на графике рубля "мёртвый крест", что предполагает ослабление "россиянина" до 68 за доллар в ближайшие недели. С фундаментальных позиций подобное ослабление ничем не оправдано. Рубль может взять курс на укрепление. Риски по поставкам нефти растут и становятся более долгосрочными. Соответственно, это создаёт более надёжную базу поддержки для рубля", - считает аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.