Brent торгуется на уровне $58,68 за баррель

Американские фондовые индексы по итогам торгов в понедельник снизились. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов во вторник поднимаются. Цены на нефть повышаются на азиатских торгах во вторник.

Американские фондовые индексы по итогам торгов в понедельник снизились из-за ослабления оптимизма относительно торговых переговоров между США и Китаем.

Очередной их раунд пройдет в Вашингтоне в конце этой недели. При этом в ходе встреч, состоявшихся в последнее время, китайская сторона дала понять, что намерена существенно сузить круг тем для обсуждения. В частности, как пишут СМИ, вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ, который возглавит китайскую делегацию, предупредил американских чиновников, что Пекин не намерен затрагивать тему реформирования промышленной политики или государственных субсидий - два ключевых вопроса, на решении которых настаивает администрация президента США Дональда Трампа.

Трамп неоднократно повторял, что готов рассматривать только всеобъемлющее соглашение с Китаем, и по словам источников, он продолжает придерживаться этого мнения.

С другой стороны, главный экономический советник президента США Ларри Кадлоу отметил, что Белый дом открыт для краткосрочной сделки, если в какой-то момент будет виден план по решению структурных вопросов. Он также похвалил Китай за то, что в последнее время тот "стал немного более активным", о чем свидетельствуют возросшие закупки сельскохозяйственных товаров в США, сообщает MarketWatch.

"В сфере макроэкономики в центре внимания будет публикация протокола заседания ФРС и данных по потребительским настроениям в американской экономике. В корпоративном секторе накануне сезона отчетности, который стартует в середине месяца, можно ожидать только отдельные сообщения компаний", - отмечает руководитель аналитического департамента Julius Baer Кристиан Гаттикер.

Прогнозы относительно прибылей американских компаний в третьем квартале ухудшаются, что угрожает еще сильнее подорвать рынок акций, для которого начало текущего квартала уже стало наихудшим с 2016 года, сообщает The Wall Street Journal. Предстоящий сезон отчетности станет еще одним испытанием для акций после того, как последние статданные усугубили опасения относительно замедления темпов роста промышленности как во всем мире, так и в США.

Обеспокоенность состоянием экономики вызвала снижение индекса Standard & Poor's 500 на 0,8% в октябре, что является самым плохим началом квартала с января 2016 года.

Консенсус-прогноз предполагает падение прибыли компаний, акции которых входят в расчет S&P 500, примерно на 4% по итогам прошедшего квартала. Это может стать самым сильным снижением с 2016 года.

Тем не менее, аналитики Goldman Sachs говорят о том, что окончания сохраняющегося десятилетие повышательного тренда на фондовом рынке США ожидать пока рано, поскольку акции по-прежнему дают хороший доход инвесторам. Даже с учетом низких темпов повышения корпоративной прибыли, дивиденды и обратный выкуп акций должны обеспечить достаточно привлекательный доход, полагают они.

Среди компаний из Dow Jones Industrial Average в число лидеров снижения котировок в понедельник вошли 3M Co. (-1,5%), Exxon Mobil (-1,4%) и Coca-Cola (-1,2%).

Акции General Electric Co. подешевели на 0,1% после того, как компания заявила о заморозке пенсионных отчислений для примерно 20 тыс. своих сотрудников.

Котировки бумаг General Motors Co. снизились на 0,5%. Автомобилестроительный концерн и представители Профсоюза работников автомобильной отрасли США (UAW) вновь не сумели прийти к согласию в отношении пересмотра трудового соглашения для работников заводов компании.

Цена бумаг Sequential Brands Group Inc. упала на 8,9%. Главный исполнительный директор производителя одежды Каррен Мюррей объявила о намерении уйти в отставку. Также компания заявила о том, что рассматривает различные варианты стратегий, включая продажу ряда принадлежащих ей брендов или выкуп собственных акций.

Стоимость Simply Good Foods Co. снизилась на 3%, хотя производитель снэков сообщил, что выручка в текущем фингоду будет выше прежнего прогноза.

Индекс Dow Jones Industrial Average в понедельник снизился на 95,7 пункта (0,36%) - до 26478,02 пункта.

Standard & Poor's 500 опустился за день на 13,22 пункта (0,45%), составив 2938,79 пункта.

Значение Nasdaq Composite по итогам торгов уменьшилось на 26,18 пункта (0,33%) - до 7956,29 пункта.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов во вторник поднимаются в ожидании торговых переговоров между США и Китаем, которые пройдут в конце этой недели в Вашингтоне.

Сводный индекс региона MSCI AC Asia Pacific с открытия рынка увеличился на 0,6%.

Ларри Кадлоу, главный экономический советник президента США Дональда Трампа, в понедельник заявил, что Белый дом открыт для краткосрочной сделки, если в какой-то момент будет виден план по решению структурных вопросов. Он также похвалил Китай за то, что в последнее время тот "стал немного более активным", о чем свидетельствуют возросшие закупки сельскохозяйственных товаров в США, сообщает MarketWatch.

В свою очередь президент США сказал, что есть хорошие перспективы для достижения соглашения с Китаем и завершения длящейся год тарифной войны. Однако он добавил, что не будет удовлетворен частичной сделкой.

Также в понедельник США и Япония подписали торговое соглашение. Трамп назвал его "очень сильным и потрясающим". По его мнению, оно пойдет на пользу американским фермерам, так как договор упростит доступ американских сельхозпроизводителей на японский рынок.

Президент пояснил, что сделка откроет японский рынок для американских товаров стоимостью в $7 млрд. В обмен на это он пообещал отмену пошлин на ряд японских товаров, экспортируемых в США.

Японские индексы Nikkei 225 и Topix увеличились к 8:46 МСК соответственно на 1,09% и на 0,89%.

Растут котировки акций сталелитейной компании Japan Steel Works (+3,8%), автопроизводителя Toyota Motor (+1,3%) и крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing (+1,3%).

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:51 МСК поднялся на 0,53%, в то время как гонконгский Hang Seng прибавил 0,6%.

Индекс менеджеров закупок (PMI) в сфере услуг Китая, рассчитываемый Caixin и Markit, в сентябре неожиданно упал до минимума за семь месяцев - 51,3 пункта по сравнению с 52,1 пункта в августе. Тем не менее, сводный показатель для услуг и промышленности поднялся до самой высокой отметки за пять месяцев и составил 51,9 пункта против 51,6 пункта. Значение индикаторов выше отметки в 50 пунктов указывает на усиление активности, ниже - на ослабление.

Оператор гонконгской биржи Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. (HKEx) отказался от планов слияния с Лондонской фондовой биржей (LSE), руководство которой ранее отвергло эту сделку. Котировки акций HKEx повышаются на 2,9%.

Цена бумаг Geely Automobile, которая владеет шведской Volvo Cars, увеличилась на 2,6% на торгах в Гонконге. Накануне автопроизводители объявили о том, что объединят подразделения, занимающиеся производством двигателей, и выделят их в отдельную компанию.

Кроме того, дорожают акции нефтепроизводителя PetroChina (+2,5%), девелопера Country Garden (+0,4%), интернет-гиганта Tencent Holdings Ltd. (+0,9%).

Значение южнокорейского индекса Kospi к 9:06 МСК подскочило на 1,05%.

Крупнейший мировой производитель смартфонов и полупроводников Samsung Electronics Co. сообщил, что оценивает падение операционной прибыли в третьем квартале примерно в 56% - до 7,7 трлн вон ($6,4 млрд). Это лучше среднего прогноза аналитиков, опрошенных S&P Global Market Intelligence, в 7,2 трлн вон. Стоимость акций Samsung повышается более чем на 1%.

Австралийский фондовый индикатор S&P/ASX 200 по итогам торгов вырос на 0,45%.

Котировки бумаг крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto выросли соответственно на 0,7% и на 1,1%.

Цены на нефть повышаются на азиатских торгах во вторник на фоне надежд на то, что США и Китаю удастся достичь прогресса в торговых переговорах, которые состоятся позднее на этой неделе.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 МСК составляет $58,68 за баррель, что на $0,33 (0,57%) выше уровня закрытия предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник цена этих контрактов снизилась на $0,02 (0,03%), до $58,35 за баррель.

Фьючерс на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $0,31 (0,59%) - до $53,06 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракт упал в цене на $0,06 (0,11%), до $52,75 за баррель.

Внимание участников рынка сосредоточено на торговых переговорах США и Китая, которые возобновятся в четверг после длившегося несколько месяцев перерыва.

В ходе встреч с представителями Вашингтона, прошедших в Пекине за последние недели, китайская сторона дала понять, что намерена существенно сузить круг тем для обсуждения с США. Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ, который возглавит китайскую делегацию на стартующих 10 октября переговорах в Вашингтоне, предупредил американских чиновников, что Пекин не намерен затрагивать темы реформирования промышленной политики и государственных субсидий - два ключевых вопроса, на решении которых настаивает администрация американского президента Дональда Трампа.

Кроме того, в конце недели ожидается публикация обновленных прогнозов нефтяного рынка со стороны Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и Международного энергетического агентства (МЭА).

По словам аналитиков Commmerzbank, участники рынка проявляют осторожность после публикации ряда слабых статистических данных, которые могут отрицательно сказаться на перспективах спроса на нефть в 2020 году и потребуют от ОПЕК еще больше сократить объемы добычи.