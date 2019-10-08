Скорее всего, во вторник открытие рынка акций пройдет с очень небольшим ростом - Алор Брокер

Во вторник открытие рынка акций пройдет с очень небольшим ростом, а дальнейшая динамика вновь не поддается прогнозу, так как силы "быков" и "медведей" находятся в равновесии, говорится в комментарии Алор Брокер.

Пока внешний фон перед открытием торгов складывается нейтральным: американские индексы упали, но фьючерсы на них растут на 0,3%, в "плюсе" и нефть, которая вновь пытается закрепиться выше 58,5 долларов за баррель - эта отметка была долгое время сильной поддержкой.

Скорее всего, во вторник открытие пройдет с очень небольшим ростом, а дальнейшая динамика рынка вновь не поддается прогнозу: силы биржевых "быков" и "медведей" сейчас находятся в равновесии. Однако трейдеры будут быстро и сильно реагировать на любые новости, касающиеся переговоров между США и Китаем, очередной раунд которых стартует послезавтра. В целом же нет поводов ни для существенного роста рынка акций, ни для его значимого падения, указывает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.